Openai للذكاء الاصطناعي تجري عملية إعادة هيكلة



الذراع غير الربحية لشركة "أوبن إيه آي" ستظل قائمة، وستمتلك حصة أقلية في الشركة الهادفة للربح، وفق ما أوردته الخدمة الإخبارية يوم الأربعاء دون تحديد مصادر المعلومات. وقال التقرير إن المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي سام ألتمان سيحصل على أسهم في الشركة الهادفة للربح، من المحتمل أن تبلغ قيمتها 150 مليار دولار بعد إعادة الهيكلة.



"أوبن إيه آي" تأسست في 2015 كمنظمة بحثية غير ربحية بهدف بناء ذكاء اصطناعي آمن ومفيد للإنسانية. وأنشأت ذراعا غير هادف للربح في 2019 من أجل المساعدة في تمويل التكاليف المرتفعة لتطوير نموذج الذكاء الاصطناعي، ومنذ ذلك الحين اجتذبت مليارات الدولارات من الاستثمارات الخارجية من "مايكروسوفت" وغيرها من الشركات.

استقالة كبيرة مسؤولي التكنولوجيا

وبشكل منفصل، قالت ميرا موراتي، كبيرة مسؤولي التكنولوجيا، يوم الأربعاء، إنها ستترك "أوبن إيه آي"، مما يضيف إلى سلسلة من عمليات المغادرة رفيعة المستوى في العام الماضي.

ومن بين الآخرين الذين خرجوا من الشركة، إيليا سوتسكيفر، كبير العلماء في الشركة، الذي غادر في مايو، نقلا عن بلومبرغ.

في أغسطس، قال المؤسس المشارك غريغ بروكمان إنه سيأخذ إجازة حتى نهاية العام، وغادر الباحث جون شولمان للعمل في شركة "أنثروبيك" المنافسة للذكاء الاصطناعي. لم يتبق سوى عضوين فقط من الفريق المؤسس الأصلي لشركة "أوبن إيه آي" في الشركة: ألتمان ووجسيك زاريمبا.



في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت بلومبرج أن "أوبن إيه آي" تجري محادثات لجمع 6.5 مليار دولار من المستثمرين بتقييم 150 مليار دولار. التقييم الجديد، وهو الرقم الذي لا يشير إلى قيمة الأموال التي تم جمعها، أعلى بكثير من التقييم البالغ 86 مليار دولار من بيع الأسهم الذي أجرته الشركة في وقت سابق من هذا العام، ويعزز مكانتها كواحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في العالم.