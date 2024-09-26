للتخلص من التوتر والقلق... عانق نفسك 20 ثانية يومياً

MENAFN - Alghad Newspaper)ووفق شبكة ((سي إن إن)) الأميركية، اختبر الدكتور إيلي سوسمان، أستاذ علم النفس بجامعة كاليفورنيا في بيركلي، وعدد من زملاؤه، ما إذا كانت لحظة سريعة من اللمسة الحنونة والإيجابية للذات قد تسهم في تهدئة النفس وتقليل التوتر، وذلك على عدد من طلاب الذين عانوا الضغوط النفسية بسبب عملهم، بالتزامن مع وقت الدراسة.



وقد أظهرت نتائجهم أن احتضان الذات أو لمسها برقّة وحب وتعاطف لمدة 20 ثانية فقط يومياً قلَّل بشكل كبير التوتر، وزاد شعور الشخص بالراحة والأمان، وساعد في تحسين صحته العقلية.



فبعد شهر واحد من الممارسة اليومية، أبلغ أولئك الطلاب عن مستويات أعلى من التعاطف مع الذات، وتوتر أقل، وصحة نفسية أفضل.



وقال سوسمان: ((إذا كان الشخص وحيداً ويحتاج إلى دعم وتشجيع ولطف وحب، فيمكنه أن يقدم ذلك لنفسه بسهولة. إنه أمر في متناول أيدينا)).



وأضاف: ((كان أداء هذه اللمسة القصيرة الأمد التي تعبر عن التعاطف مع الذات يومياً فعالاً جداً، وكأنك ترى مُعالجاً نفسياً لفترة طويلة)).



وتستند هذه الدراسة إلى أخرى أُجريت عام 2021، بواسطة باحثين ألمان، أظهرت أن 20 ثانية من اللمسة الحنونة للذات خفّضت مستويات هرمون التوتر ((الكورتيزول)) بعد خضوع الأشخاص لمهمة تُسبب الضغط النفسي.



من جهتها، قالت الدكتورة سوزان إيفانز، أستاذة علم النفس في الطب النفسي السريري بكلية طب وايل كورنيل في مدينة نيويورك، والتي لم تشارك في الدراسة: ((في حين أظهرت اللمسة التعاطفية مع الذات فوائد صحية نفسية مماثلة للعلاج طويل الأمد، إلا أنها ليست بديلاً كاملاً له، خصوصاً بين أولئك الذين جرى تشخيص إصابتهم بمشكلات نفسية أو عقلية)).-(وكالات)