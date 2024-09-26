غرام الذهب عيار 21 يستقر محليا عند 54 دينارا
التاريخ
9/26/2024 4:54:57 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقر سعر بيع غرام الذهب "عيار 21" الأكثر رغبة في السوق المحلية، الخميس، عند 54 دينارا لغايات الشراء من محال الصاغة، مقابل 52 دينارا لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محال الصاغة، 62 و48 دينارا على التوالي.
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