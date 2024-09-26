176 سائحا فرنسيا يصلون إلى العقبة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة
حطت بمطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة
قادمة من باريس تحمل على متنها 176 سائحا من الجنسية الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط
السياحة.
وجاء السياح على متن طائرة من الملكية الاردنية قادمة من باريس الى مطار الملكة عالية ومن ثم مطار
الملك الحسين، حيث هبطت طائرتين فرنسيتين خلال الاسبوعيين الماضيين تحملان
مجموعتين من السياح، لتتبعهما الطائرة الثالثة مساء الاربعاء في خط منتظم بتشغيل
من قبل الخطوط الملكية الاردنية، ومسارها باريس – عمان – العقبة.
وكانت سلطة
العقبة الاقتصادية الخاصة قد اعدت حفل استقبال للمجموعة السياحية بهدف تعزيز
جاذبية العقبة كوجهة سياحية مميزة للسياح الفرنسيين على سواحل البحر الاحمر
وللتأكيد على أن الأردن ومدينة العقبة وجهة سياحية آمنة لا ينقطع منها السياح من
جميع انحاء العالم.
وأكد مدير عام
هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها
التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة الى
المملكة رغم استمرار تاُثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي
اثرت على حجم الحركة السياحية للمملكة، مشيرا أن استقبال الطائرة السياحية، في
العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم
السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.
وبين عربيات أن
المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات في الزيادة
في تدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي، مشيرا أن
الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة
المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار
الملك الحسين الدولي بالعقبة.
وسيبلغ عدد
رحلات الشركة 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا وذلك من
خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.
من جهته قال
موض السياحة والاقتصادي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، ان
الجهود الحالية تنصب على تعويض الفاقد السياحي وجذب المزيد من السياح من الاسواق
الجديدة من خلال المشاركة في المعارض الدولية السياحية والتي كان آخرها معرض TopResa للسياحة والسفر والذي
أقيم في العاصمة باريس ويعنى بالسوق الفرنسي كواحد من أهم الأسواق المصدرة للاردن
وجميع تلك الجهود تهدف إلى جعل العقبة وجهة جذابة للسياح المحليين والدوليين
بالتوازي على جهود الحفاظ على البيئة البحرية والطبيعية لجعل العقبة وجهة سياحية
مستدامة.
وأضاف الحاج حسن
ان سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة تركز جهودهما
على ترويج منطقة العقبة من خلال جذب خطوط الطيران اليها خاصة في الموسم الشتوي
القادم، مؤكدا على تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية والرياضات المائية
لجذب السياح من ابرزها رياضة الغوص بالاضافة الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
والموقع الإلكتروني للترويج للعروض السياحة في المدينة لابحرية الواقعة على راس
المثلث الذهبي وادي رم والبتراء الى جانب بناء الشراكات مع وكالات السفر لتنظيم
رحلات متنوعة.
بدوره، قال
الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر فادي أبو عريش إن "عملنا
يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط في تسويق المملكة في
الخارج ، ومن خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم
بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة"، مشيرا أن شركة "الثريا"
حريصة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات
العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك
سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.
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