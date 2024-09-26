176 سائحا فرنسيا يصلون إلى العقبة

MENAFN - Alghad Newspaper) احمد الرواشدة

حطت بمطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة قادمة من باريس تحمل على متنها 176 سائحا من الجنسية الفرنسية بدعم من هيئة تنشيط السياحة.



وجاء السياح على متن طائرة من الملكية الاردنية قادمة من باريس الى مطار الملكة عالية ومن ثم مطار الملك الحسين، حيث هبطت طائرتين فرنسيتين خلال الاسبوعيين الماضيين تحملان مجموعتين من السياح، لتتبعهما الطائرة الثالثة مساء الاربعاء في خط منتظم بتشغيل من قبل الخطوط الملكية الاردنية، ومسارها باريس – عمان – العقبة.



وكانت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة قد اعدت حفل استقبال للمجموعة بهدف تعزيز جاذبية العقبة كوجهة سياحية مميزة للسياح الفرنسيين على سواحل البحر الاحمر وللتأكيد على أن الأردن ومدينة العقبة وجهة سياحية آمنة لا ينقطع منها السياح من جميع انحاء العالم.



وأكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة الى المملكة رغم استمرار تاُثيرات العدوان على غزة والظروف الإقليمية المحيطة التي اثرت على حجم الحركة السياحية للمملكة، مشيرا أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.



وبين عربيات أن المملكة ستجني ثمار خططها التسويقية السياحية الناجحة من خلال توقعات في الزيادة في تدفقات أعداد السياح إلى المملكة بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي، مشيرا أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.



وسيبلغ عدد رحلات الشركة 9 رحلات حتى نهاية موسم السياحة الحالي بواقع 1320 سائحا وذلك من خلال الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي.



من جهته قال موض السياحة والاقتصادي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة حمزة الحاج حسن، ان الجهود الحالية تنصب على تعويض الفاقد السياحي وجذب المزيد من السياح من الاسواق الجديدة من خلال المشاركة في المعارض الدولية السياحية والتي كان آخرها معرض TopResa للسياحة والسفر والذي أقيم في العاصمة باريس ويعنى بالسوق الفرنسي كواحد من أهم الأسواق المصدرة للاردن وجميع تلك الجهود تهدف إلى جعل العقبة وجهة جذابة للسياح المحليين والدوليين بالتوازي على جهود الحفاظ على البيئة البحرية والطبيعية لجعل العقبة وجهة سياحية مستدامة.



وأضاف الحاج حسن ان سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وبالشراكة مع هيئة تنشيط السياحة تركز جهودهما على ترويج منطقة العقبة من خلال جذب خطوط الطيران اليها خاصة في الموسم الشتوي القادم، مؤكدا على تنظيم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية والرياضات المائية لجذب السياح من ابرزها رياضة الغوص بالاضافة الى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للترويج للعروض السياحة في المدينة لابحرية الواقعة على راس المثلث الذهبي وادي رم والبتراء الى جانب بناء الشراكات مع وكالات السفر لتنظيم رحلات متنوعة.



بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر فادي أبو عريش إن "عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة التي تعمل بنشاط في تسويق المملكة في الخارج ، ومن خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة"، مشيرا أن شركة "الثريا" حريصة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.





