ارتقوا بمستوى الراحة في مطبخكم مع فرن الميكروويف المدمج من إل جي

أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي)، فرن الميكروويف المدمج ذو التصميم الجميل في السوق، والذي يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق البسيط، ليوفر كلاً من الوظائف والجاذبية الجمالية التي يطلبها أصحاب المنازل الحديثة. وهو مناسب للمطابخ المعاصرة ويضفي لمسة من الرقي مع تحسين تجربة الطهي.



يكمن التصميم السلس الذي يتكامل بسهولة مع أي ديكور داخلي للمطبخ في صميم فرن الميكروويف المدمج من "إل جي". وزوّد الفرن بالزجاج الأسود ليتناسق بشكل جميل مع مجموعة الأفران المدمجة من العلامة، ويتميز بشاشة LED بيضاء أنيقة ولوحة تحكم باللمس سهلة الاستخدام تجعل الاستخدام اليومي بسيطاً وممتعاً. وسواء كنتم تجددون المطبخ أو ترغبون بترقية أجهزتكم، صمم هذا الميكروويف ليرتقي بمساحة الطهي لديكم.



لكن لا يقتصر الأمر على كونه ذو تصميم أنيق فقط، بل يقدم الميكروويف المدمج من "إل جي" أيضاً أداءً متميزاً بفضل مجموعة خصائصه المتطورة. وتوفر وظيفة الطهي التلقائي المبتكرة ثمانية إعدادات لأطباق معينة مثل البيتزا والمعكرونة والأسماك والخضروات وحتى الفشار والمشروبات، مما يسمح للمستخدمين باختيار الوضع المثالي للطهي الدقيق والعملي. وبالنسبة لمن يفضلون نهجاً أكثر تخصيصاً، يأتي الميكروويف أيضاً مزوداً بأربعة أوضاع طهي متعددة الاستخدامات، وهي الميكروويف وإزالة الجليد والشواء ومجموعة الشواء، مما يبسط تحضير الوجبات من البداية إلى النهاية.



تعتبر السلامة الأهم في أي مطبخ، لذلك زودت "إل جي" هذا الميكروويف بميزة قفل الأطفال لإبعاد الأيدي الصغيرة والحيوانات الأليفة الفضولية عن الأذى. ويمكن قفل لوحة التحكم باللمس عبر ضغطة بسيطة لمدة ثلاث ثوانٍ على زر الإيقاف، مما يضمن راحة البال أثناء الطهي.



تكمن العملية والوظائف الذكية في جوهر تصميم هذا الميكروويف، حيث يمكن أيضاً استخدام المؤقت المدمج فيه كساعة مطبخ، لتنبيهكم بصوت رنين لطيف عند اكتمال طهي وجبتكم أو انتهاء المؤقت دون مقاطعة عملية الطهي. هل تحتاجون إلى المزيد من الوقت؟ بمجرد الضغط على زر البدء، يمكنكم إضافة 30 ثانية إلى دورة الطهي، مما يضمن تحضير كل وجبة على أكمل وجه.



ليس فرن الميكروويف المدمج من "إل جي" مجرد جهاز منزلي، بل هو رفيق المطبخ الرائع الذي يأتي بتصميم أنيق من الزجاج الأسود وسهولة التحكم باللمس وخيارات الطهي المبتكرة، ليحول أي مطبخ إلى مساحة للإبداع والراحة في الطهي. وسواء كنتم تعدون وجبات خفيفة سريعة أو وجبات كاملة، سيضمن ميكروويف "إل جي" الحفاظ على فاعلية وأناقة مساحة مطبخكم أكثر من اي وقت مضى.

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نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس

رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة