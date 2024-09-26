ارتقوا بمستوى الراحة في مطبخكم مع فرن الميكروويف المدمج من إل جي

(MENAFN
- AETOSWire)
أطلقت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي)، فرن الميكروويف المدمج ذو التصميم الجميل في السوق، والذي يجمع بين التقنيات المتطورة والتصميم الأنيق البسيط، ليوفر كلاً من الوظائف والجاذبية الجمالية التي يطلبها أصحاب المنازل الحديثة. وهو مناسب للمطابخ المعاصرة ويضفي لمسة من الرقي مع تحسين تجربة الطهي.
يكمن التصميم السلس الذي يتكامل بسهولة مع أي ديكور داخلي للمطبخ في صميم فرن الميكروويف المدمج من "إل جي". وزوّد الفرن بالزجاج الأسود ليتناسق بشكل جميل مع مجموعة الأفران المدمجة من العلامة، ويتميز بشاشة LED بيضاء أنيقة ولوحة تحكم باللمس سهلة الاستخدام تجعل الاستخدام اليومي بسيطاً وممتعاً. وسواء كنتم تجددون المطبخ أو ترغبون بترقية أجهزتكم، صمم هذا الميكروويف ليرتقي بمساحة الطهي لديكم.
لكن لا يقتصر الأمر على كونه ذو تصميم أنيق فقط، بل يقدم الميكروويف المدمج من "إل جي" أيضاً أداءً متميزاً بفضل مجموعة خصائصه المتطورة. وتوفر وظيفة الطهي التلقائي المبتكرة ثمانية إعدادات لأطباق معينة مثل البيتزا والمعكرونة والأسماك والخضروات وحتى الفشار والمشروبات، مما يسمح للمستخدمين باختيار الوضع المثالي للطهي الدقيق والعملي. وبالنسبة لمن يفضلون نهجاً أكثر تخصيصاً، يأتي الميكروويف أيضاً مزوداً بأربعة أوضاع طهي متعددة الاستخدامات، وهي الميكروويف وإزالة الجليد والشواء ومجموعة الشواء، مما يبسط تحضير الوجبات من البداية إلى النهاية.
تعتبر السلامة الأهم في أي مطبخ، لذلك زودت "إل جي" هذا الميكروويف بميزة قفل الأطفال لإبعاد الأيدي الصغيرة والحيوانات الأليفة الفضولية عن الأذى. ويمكن قفل لوحة التحكم باللمس عبر ضغطة بسيطة لمدة ثلاث ثوانٍ على زر الإيقاف، مما يضمن راحة البال أثناء الطهي.
تكمن العملية والوظائف الذكية في جوهر تصميم هذا الميكروويف، حيث يمكن أيضاً استخدام المؤقت المدمج فيه كساعة مطبخ، لتنبيهكم بصوت رنين لطيف عند اكتمال طهي وجبتكم أو انتهاء المؤقت دون مقاطعة عملية الطهي. هل تحتاجون إلى المزيد من الوقت؟ بمجرد الضغط على زر البدء، يمكنكم إضافة 30 ثانية إلى دورة الطهي، مما يضمن تحضير كل وجبة على أكمل وجه.
ليس فرن الميكروويف المدمج من "إل جي" مجرد جهاز منزلي، بل هو رفيق المطبخ الرائع الذي يأتي بتصميم أنيق من الزجاج الأسود وسهولة التحكم باللمس وخيارات الطهي المبتكرة، ليحول أي مطبخ إلى مساحة للإبداع والراحة في الطهي. وسواء كنتم تعدون وجبات خفيفة سريعة أو وجبات كاملة، سيضمن ميكروويف "إل جي" الحفاظ على فاعلية وأناقة مساحة مطبخكم أكثر من اي وقت مضى.
للمزيد من المعلومات حول مجموعة الأجهزة المدمجة من "إل جي"، تفضلوا بزيارة فرن ميكروويف مدمج من إل جي مع شاشة LED تعمل باللمس | LG UAE
نبذة عن وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في إل جي إلكترونيكس
رسّخت وحدة "الأجهزة المنزلية وحلول الهواء" في "إل جي إلكترونيكس" مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والحلول الذكية للمنزل، وحلول الهواء تحرص الشركة على تطوير حلول جديدة من خلال الاعتماد على تقنياتها بالإضافة إلى منتجاتها المتميزة والمزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي LG ThinQ الأساسية الرائدة في القطاع، كما تلتزم بهدفها في الارتقاء بأسلوب حياة المستهلكين والحفاظ على صحتهم من خلال تطوير أدوات المطبخ المصممة بعناية وأجهزة المعيشة وحلول التدفئة والتهوية وأجهزة تكييف وتنقية الهواء. وتساهم هذه المنتجات مجتمعة في توفير الراحة، والأداء الفائق، والتشغيل الفعّال، إلى جانب الفوائد الصحية الكبيرة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة
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