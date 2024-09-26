شركة Smartstream تكشف النقاب عن إطلاق قدرات ذكاء البيانات من الجيل التالي عن منصة Air

MENAFN - AETOSWire) لندن--(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SmartStream الرائدة في توفير حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية (TLM®‎) عن إطلاق الإصدار 9 من منصة Air. بعد أعوام من البحث والتطوير المكثفين، يأتي إلينا الإصدار الجديد محدثًا تغييرًا جذريًا في آلية إدارة الشركات للبيانات عبر كل الأقسام، وبهذا تتصدر منصة Air المشهد بوصفها منصة رائدة في أتمتة وذكاء البيانات.

يقدم الإصدار 9 وحدتين قويتين، هما: Air Data وAir Cash المزودتان بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه التطورات من شأنها الإسهام في إعادة رسم ملامح آلية استيعاب البيانات ومعالجتها. وإذا تطرقنا إلى آلية عملهما، سنجد أن وحدة Air Data تعمل على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل التحقق المتبادل بين الأنظمة المختلفة، واكتشاف الأخطاء قبل التسوية، ومقارنة سجلات التداول. هذا إلى جانب أنها تحسن جودة البيانات الداخلية عن طريق تحديد أوجه التناقض في البيانات الثابتة أو المرجعية. وفي الوقت نفسه، جرى تصميم وحدة Air Cash للتعامل مع مجموعة كبيرة من بيانات التسويات النقدية، من الحالات البسيطة إلى الحالات المعقدة للغاية، بسرعة وسهولة لا مثيل لهما.

صرح Andreas Burner، مدير قسم التكنولوجيا، في SmartStream، قائلاً: "أصبح كاهل الشركات اليوم مثقلاً بعبء كميات من البيانات المعقدة أو غير المنظمة، الأمر الذي يعيق في الغالب قدرتها على التوصل إلى رؤى تشغيلية وتجارية فاعلة. وهنا يأتي دور الإصدار 9 الذي تتمثل وظيفته في تحويل البيانات إلى أصل إستراتيجي، وبهذا يمكن للعملاء إثراء بياناتهم بسهولة أكبر، وباتباع منهج التعلم بالملاحظة، فإنه يقدم اقتراحات ذكية عن أفضل السبل للتوصل إلى رؤى قيمة مستمدة من البيانات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية تعزيزًا كبيرًا. ثم إن تفعيل بيئة منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية من شأنها تيسير عمليات التفعيل والتشغيل والتوسع."

تضمن منصة Air عمل الشركات في ظل بيئة تتوفر فيها كافة عناصر الأمان، وتدعم الامتثال لمعايير DORA وPCI. إضافةً إلى ذلك، يتوفر عالميًا الإصدار 9، الذي جرى تصميمه بالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجيات الخدمية (SaaS)، هذا إلى جانب أنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة تتيح له التعامل مع كميات البيانات المتقلبة، ما يجعله منصة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للأسواق الديناميكية اليوم. تواصل SmartStream الاستثمار في عمليات التطبيق المتعلقة بالعملاء ودعمها، في حين يعمل أحدث إصدار من Air على تحسين محفظتها الشاملة من الحلول والخدمات.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

نبذة عن SmartStream

تعد SmartStream شركة رائدة بارزة في مجال حلول إدارة المعاملات المالية التي تمكّن الشركات من تحسين الرقابة التشغيلية وخفض التكاليف وتوفير مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف حدة المخاطر والامتثال الكامل باللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.