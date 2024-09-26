شركة Smartstream تكشف النقاب عن إطلاق قدرات ذكاء البيانات من الجيل التالي عن منصة Air

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- AETOSWire) لندن--(BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SmartStream الرائدة في توفير حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية (TLM®) عن إطلاق الإصدار 9 من منصة Air. بعد أعوام من البحث والتطوير المكثفين، يأتي إلينا الإصدار الجديد محدثًا تغييرًا جذريًا في آلية إدارة الشركات للبيانات عبر كل الأقسام، وبهذا تتصدر منصة Air المشهد بوصفها منصة رائدة في أتمتة وذكاء البيانات.
يقدم الإصدار 9 وحدتين قويتين، هما: Air Data وAir Cash المزودتان بقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. وتجدر هنا الإشارة إلى أن هذه التطورات من شأنها الإسهام في إعادة رسم ملامح آلية استيعاب البيانات ومعالجتها. وإذا تطرقنا إلى آلية عملهما، سنجد أن وحدة Air Data تعمل على أتمتة المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، مثل التحقق المتبادل بين الأنظمة المختلفة، واكتشاف الأخطاء قبل التسوية، ومقارنة سجلات التداول. هذا إلى جانب أنها تحسن جودة البيانات الداخلية عن طريق تحديد أوجه التناقض في البيانات الثابتة أو المرجعية. وفي الوقت نفسه، جرى تصميم وحدة Air Cash للتعامل مع مجموعة كبيرة من بيانات التسويات النقدية، من الحالات البسيطة إلى الحالات المعقدة للغاية، بسرعة وسهولة لا مثيل لهما.
صرح Andreas Burner، مدير قسم التكنولوجيا، في SmartStream، قائلاً: "أصبح كاهل الشركات اليوم مثقلاً بعبء كميات من البيانات المعقدة أو غير المنظمة، الأمر الذي يعيق في الغالب قدرتها على التوصل إلى رؤى تشغيلية وتجارية فاعلة. وهنا يأتي دور الإصدار 9 الذي تتمثل وظيفته في تحويل البيانات إلى أصل إستراتيجي، وبهذا يمكن للعملاء إثراء بياناتهم بسهولة أكبر، وباتباع منهج التعلم بالملاحظة، فإنه يقدم اقتراحات ذكية عن أفضل السبل للتوصل إلى رؤى قيمة مستمدة من البيانات تسهم في تعزيز القدرة التنافسية تعزيزًا كبيرًا. ثم إن تفعيل بيئة منخفضة التعليمات البرمجية/بدون تعليمات برمجية من شأنها تيسير عمليات التفعيل والتشغيل والتوسع."
تضمن منصة Air عمل الشركات في ظل بيئة تتوفر فيها كافة عناصر الأمان، وتدعم الامتثال لمعايير DORA وPCI. إضافةً إلى ذلك، يتوفر عالميًا الإصدار 9، الذي جرى تصميمه بالاعتماد على أحدث تقنيات البرمجيات الخدمية (SaaS)، هذا إلى جانب أنه قابل للتطوير بدرجة كبيرة تتيح له التعامل مع كميات البيانات المتقلبة، ما يجعله منصة سريعة وفعالة من حيث التكلفة للأسواق الديناميكية اليوم. تواصل SmartStream الاستثمار في عمليات التطبيق المتعلقة بالعملاء ودعمها، في حين يعمل أحدث إصدار من Air على تحسين محفظتها الشاملة من الحلول والخدمات.
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نبذة عن SmartStream
تعد SmartStream شركة رائدة بارزة في مجال حلول إدارة المعاملات المالية التي تمكّن الشركات من تحسين الرقابة التشغيلية وخفض التكاليف وتوفير مصادر جديدة للإيرادات وتخفيف حدة المخاطر والامتثال الكامل باللوائح الصادرة عن الجهات التنظيمية.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
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