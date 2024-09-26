Netapp تعمل على تسريع أحمال عمل تخزين الكتل الحرجة باستخدام أنظمة جديدة عالية الأداء

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة ناسداك
تحت الرمز: NTap)، وهي الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن إطلاق أنظمة التخزين الجديدة من سلسلة NetApp ASA A-Series، والتي تم تحسينها لتخزين الكتل لتمكين تحديث التخزين لكل منظمة. مع هذه الأنظمة الجديدة والتقدم المستمر في البنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp، لم يعد العملاء بحاجة إلى إجراء مقايضات بين البساطة التشغيلية والقدرات المتطورة والقدرة على تحمل التكاليف في التخزين.
تم تصميم أنظمة NetApp ASA A-Series الجديدة بالكامل لمساعدة العملاء على إدارة أحمال عمل تخزين الكتل الأكثر تقدمًا من خلال توفير ثلاث فوائد رئيسية:
البساطة : سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل تخزين بسيط للغاية بحيث يمكن لأي شخص نشره وإدارته وترقيته. مع النشر في دقائق والإمداد في ثوانٍ، يكون اعتماد أنظمة ASA سريعًا وخاليًا من المتاعب. وتتكون الإدارة اليومية، المدعومة بعمليات الإدخال والإخراج في الثانية المدمجة والتكامل العميق مع VMware، من بضع خطوات فقط ويمكن لأي شخص التعامل معها.
الطاقة : يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام الأنظمة الجديدة لتسريع تطبيقات VMware وقواعد البيانات بأداء رائد في السوق وموثوقية مثبتة وإدارة بيانات ذكية. توفر سلسلة ASA A أداءً وكفاءة عالية، بدءًا من ملايين عمليات الإدخال والإخراج في الثانية وحتى زمن انتقال ثابت يصل إلى أجزاء من الألف من الثانية. بفضل الميزات المتقدمة مثل التجميع القابل للتوسع، وموازنة أحمال العمل بسلاسة، وضمان التوفر "ستة 9"، وضمان استرداد برامج الفدية من NetApp، والنسخ الاحتياطي القائم على التطبيق، يحصل المستخدمون على تخزين رائد في السوق جاهز لتشغيل أحمال عمل الكتل وتوحيدها.
القدرة على تحمل التكاليف : ستحصل المؤسسات على قيمة لا مثيل لها مع سعر أولي أقل بنسبة 25-50 في المئة وعائد أفضل على الاستثمار بمرور الوقت. بفضل هذا التسعير، تستطيع المؤسسات التحديث إلى تخزين فلاش بسيط وقوي مع كفاءة تخزين فعالة رائدة في الصناعة مع تلبية حدود الميزانية. ويمكن أن يؤدي انخفاض استهلاك الطاقة إلى زيادة المدخرات في حين تعمل النفقات التشغيلية المنخفضة على خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بمرور الوقت.
لدعم سلسلة ASA A الجديدة، قامت NetApp بتعزيز خدمة Data Infrastructure Insights، المعروفة سابقًا باسم Cloud Insights، لرفع مستوى قدرات المراقبة والتحليل لمنصة ASA. مع هذه التحديثات، يمكن للعملاء إدارة الرؤية والتحسين والموثوقية بشكل أفضل للبنية التحتية لبياناتهم لزيادة التوفير والأداء.
قال Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتخزين المؤسسات في شركة NetApp: "يخبرنا عملاؤنا أن الطلب على البنية التحتية الخاصة بهم يزداد باستمرار، لذا فهم بحاجة إلى أنظمة تخزين توفر قيمة حقيقية من خلال الطاقة وبأسعار معقولة وببساطة". "بفضل أنظمة NetApp ASA A-Series الجديدة، يمكن لعملائنا تحديث عملياتهم لتلبية متطلبات أحمال العمل الأكثر قوة على تخزين الكتل دون الحاجة إلى الاختيار بين البساطة التشغيلية والقدرات المتطورة. تضمن العمليات الأكثر بساطة بسعر معقول لعملائنا الوقت والموارد لتطبيق أنظمة التخزين القوية الخاصة بهم لدفع الابتكار عبر أعمالهم".
الاستثمار المستمر في البنية التحتية الذكية للبيانات
بالإضافة إلى سلسلة ASA A، تواصل NetApp تطوير البنية التحتية الذكية للبيانات من خلال إطلاق العديد من التحسينات الجديدة لمحفظتها، بما في ذلك:
أنظمة FAS الجديدة : أضافت شركة NetApp إلى محفظتها من مجموعات تخزين الفلاش الهجينة أنظمة FAS 70 متوسطة المدى الجديدة وFAS 90 المتطورة. يعد NetApp FAS مثاليًا لتحقيق تكلفة منخفضة للبيانات طوال دورة حياتها من خلال التصنيف التلقائي للبيانات الباردة. توفر هذه الأنظمة تخزينًا احتياطيًا بأسعار معقولة وعالي الأداء، مما يتيح مخزنًا إلكترونيًا آمنًا للتعافي من هجمات برامج الفدية.
التحديثات الخاصة بـ ® Cloud Volumes ONTAP : تتوفر الحماية من البرامج الضارة الخبيثة NetApp ONTAP (ARP) وWORM بدون تكلفة إضافية مع Cloud Volumes ONTAP (CVO). تتضمن تراخيص CVO لعملاء NetApp الآن ميزات الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة من ONTAP، دون الحاجة إلى ترخيص إضافي، مما يعزز قدرة فرق تكنولوجيا المعلومات على مكافحة هجمات برامج الفدية.
تحسينات على الخدمات السحابية الأصلية : تتوفر الآن ميزات جديدة بشكل عام لاثنتين من خدمات التخزين السحابية الأصلية لـ NetApp، وهما وحدات تخزين Google Cloud NetApp وملفات Azure NetApp. بالنسبة إلى وحدات تخزين NetApp من Google Cloud، يمكن لمستويات الخدمة Premium وExtreme الآن توفير أحجام كبيرة تبدأ من 15 تيرابايت والتي يمكن زيادتها إلى 1 بيتا بايت ديناميكيًا بزيادات قدرها 1 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع عملاء Google Cloud تحقيق وفورات في التكاليف من خلال التصنيف التلقائي، والذي ينقل بكفاءة البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل إلى مستويات خدمة تخزين أقل تكلفة. تحتوي ملفات Azure NetApp الآن على ميزات جديدة للتسعير الفعال من حيث التكلفة والموثوقية المحسنة. يمكن لعملاء Azure تحقيق توفير في التكاليف من خلال الوصول التلقائي إلى الطبقات، والذي ينقل بكفاءة البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل إلى خدمات تخزين أقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحسين توفر البيانات من خلال تكرار البيانات عبر المناطق، مما يعزز حماية البيانات من خلال تكرار وحدات التخزين عبر مناطق توفر Azure.
ميزات جديدة لـ BlueXP : أطلقت شركة NetApp ميزات وتحديثات جديدة لبرنامج BlueXP لتسهيل الإدارة الموحدة في عالم السحابة الهجينة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات. تعمل أحدث تحديثات برامج BlueXP على تبسيط عملية ترقية ONTAP من خلال خدمة تحدد المرشحين المحتملين، وتتحقق من التوافق، وتقدم تقارير عن التوصيات والفوائد، وتنفذ التحديثات المحددة من خلال معالجات بديهية.
وقال Simon Robinson، المحلل الرئيسي في Enterprise Strategy Group، وهي جزء من TechTarget: "ما يميز شركة NetApp ليس فقط قوة أنظمة التخزين الخاصة بها، كما هو موضح في سلسلة ASA A الجديدة، ولكن أيضًا محفظتها الشاملة من الحلول لدعم عمليات البيانات سواء في الموقع أو في السحابة". "إن تعريف القيمة يتغير بالنسبة لعملاء تكنولوجيا المعلومات. لم يعد الأمر يتعلق بالسعر أو الأداء فقط؛ بل كليهما. تدير المنظمات أعباء عمل متقدمة بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى القيام بذلك بميزانيات يمكنها تحملها على المدى الطويل. من خلال توفير البساطة المذهلة لأحمال عمل تخزين الكتل مع الأداء المذهل وتكلفة الملكية الإجمالية المعقولة في سلسلة ASA A، تقدم NetApp للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها للنجاح في عصر البيانات والذكاء.
بدأت شركة NetApp الآن في قبول الطلبات على سلسلة ASA A، والتي سيبدأ شحنها بحلول نهاية أكتوبر 2024.
الموارد الإضافية
تسريع أعمالك مع سلسلة ASA A الجديدة
NetApp ترفع من مستوى الابتكار
التحديث من خلال وحدة تخزين فلاش للكتل شاملة وبسيطة وقوية وبأسعار معقولة
BlueXP - موحد وبسيط ومتكامل وآمن - الحل الإداري الخاص بك
حول NetApp
NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .
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