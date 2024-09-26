Netapp تعمل على تسريع أحمال عمل تخزين الكتل الحرجة باستخدام أنظمة جديدة عالية الأداء

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة ®NetApp (مدرجة في بورصة تحت الرمز: NTap)، وهي الشركة الرائدة في مجال البنية التحتية للبيانات الذكية، اليوم عن إطلاق أنظمة التخزين الجديدة من سلسلة NetApp ASA A-Series، والتي تم تحسينها لتخزين الكتل لتمكين تحديث التخزين لكل منظمة. مع هذه الأنظمة الجديدة والتقدم المستمر في البنية التحتية للبيانات الذكية لـ NetApp، لم يعد العملاء بحاجة إلى إجراء مقايضات بين البساطة التشغيلية والقدرات المتطورة والقدرة على تحمل التكاليف في التخزين.

تم تصميم أنظمة NetApp ASA A-Series الجديدة بالكامل لمساعدة العملاء على إدارة أحمال عمل تخزين الكتل الأكثر تقدمًا من خلال توفير ثلاث فوائد رئيسية:



البساطة : سيتمكن العملاء من الاستفادة من حل تخزين بسيط للغاية بحيث يمكن لأي شخص نشره وإدارته وترقيته. مع النشر في دقائق والإمداد في ثوانٍ، يكون اعتماد أنظمة ASA سريعًا وخاليًا من المتاعب. وتتكون الإدارة اليومية، المدعومة بعمليات الإدخال والإخراج في الثانية المدمجة والتكامل العميق مع VMware، من بضع خطوات فقط ويمكن لأي شخص التعامل معها.

الطاقة : يمكن لفرق تكنولوجيا المعلومات استخدام الأنظمة الجديدة لتسريع تطبيقات VMware وقواعد البيانات بأداء رائد في السوق وموثوقية مثبتة وإدارة بيانات ذكية. توفر سلسلة ASA A أداءً وكفاءة عالية، بدءًا من ملايين عمليات الإدخال والإخراج في الثانية وحتى زمن انتقال ثابت يصل إلى أجزاء من الألف من الثانية. بفضل الميزات المتقدمة مثل التجميع القابل للتوسع، وموازنة أحمال العمل بسلاسة، وضمان التوفر "ستة 9"، وضمان استرداد برامج الفدية من NetApp، والنسخ الاحتياطي القائم على التطبيق، يحصل المستخدمون على تخزين رائد في السوق جاهز لتشغيل أحمال عمل الكتل وتوحيدها. القدرة على تحمل التكاليف : ستحصل المؤسسات على قيمة لا مثيل لها مع سعر أولي أقل بنسبة 25-50 في المئة وعائد أفضل على الاستثمار بمرور الوقت. بفضل هذا التسعير، تستطيع المؤسسات التحديث إلى تخزين فلاش بسيط وقوي مع كفاءة تخزين فعالة رائدة في الصناعة مع تلبية حدود الميزانية. ويمكن أن يؤدي انخفاض استهلاك الطاقة إلى زيادة المدخرات في حين تعمل النفقات التشغيلية المنخفضة على خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) بمرور الوقت.

لدعم سلسلة ASA A الجديدة، قامت NetApp بتعزيز خدمة Data Infrastructure Insights، المعروفة سابقًا باسم Cloud Insights، لرفع مستوى قدرات المراقبة والتحليل لمنصة ASA. مع هذه التحديثات، يمكن للعملاء إدارة الرؤية والتحسين والموثوقية بشكل أفضل للبنية التحتية لبياناتهم لزيادة التوفير والأداء.

قال Sandeep Singh، نائب الرئيس الأول والمدير العام لتخزين المؤسسات في شركة NetApp: "يخبرنا عملاؤنا أن الطلب على البنية التحتية الخاصة بهم يزداد باستمرار، لذا فهم بحاجة إلى أنظمة تخزين توفر قيمة حقيقية من خلال الطاقة وبأسعار معقولة وببساطة". "بفضل أنظمة NetApp ASA A-Series الجديدة، يمكن لعملائنا تحديث عملياتهم لتلبية متطلبات أحمال العمل الأكثر قوة على تخزين الكتل دون الحاجة إلى الاختيار بين البساطة التشغيلية والقدرات المتطورة. تضمن العمليات الأكثر بساطة بسعر معقول لعملائنا الوقت والموارد لتطبيق أنظمة التخزين القوية الخاصة بهم لدفع الابتكار عبر أعمالهم".

الاستثمار المستمر في البنية التحتية الذكية للبيانات

بالإضافة إلى سلسلة ASA A، تواصل NetApp تطوير البنية التحتية الذكية للبيانات من خلال إطلاق العديد من التحسينات الجديدة لمحفظتها، بما في ذلك:



أنظمة FAS الجديدة : أضافت شركة NetApp إلى محفظتها من مجموعات تخزين الفلاش الهجينة أنظمة FAS 70 متوسطة المدى الجديدة وFAS 90 المتطورة. يعد NetApp FAS مثاليًا لتحقيق تكلفة منخفضة للبيانات طوال دورة حياتها من خلال التصنيف التلقائي للبيانات الباردة. توفر هذه الأنظمة تخزينًا احتياطيًا بأسعار معقولة وعالي الأداء، مما يتيح مخزنًا إلكترونيًا آمنًا للتعافي من هجمات برامج الفدية.

التحديثات الخاصة بـ ® Cloud Volumes ONTAP : تتوفر الحماية من البرامج الضارة الخبيثة NetApp ONTAP‏ (ARP) وWORM بدون تكلفة إضافية مع Cloud Volumes ONTAP ‏(CVO). تتضمن تراخيص CVO لعملاء NetApp الآن ميزات الأمن السيبراني الرائدة في الصناعة من ONTAP، دون الحاجة إلى ترخيص إضافي، مما يعزز قدرة فرق تكنولوجيا المعلومات على مكافحة هجمات برامج الفدية.

تحسينات على الخدمات السحابية الأصلية : تتوفر الآن ميزات جديدة بشكل عام لاثنتين من خدمات التخزين السحابية الأصلية لـ NetApp، وهما وحدات تخزين Google Cloud NetApp وملفات Azure NetApp. بالنسبة إلى وحدات تخزين NetApp من Google Cloud، يمكن لمستويات الخدمة Premium وExtreme الآن توفير أحجام كبيرة تبدأ من 15 تيرابايت والتي يمكن زيادتها إلى 1 بيتا بايت ديناميكيًا بزيادات قدرها 1 جيجابايت. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع عملاء Google Cloud تحقيق وفورات في التكاليف من خلال التصنيف التلقائي، والذي ينقل بكفاءة البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل إلى مستويات خدمة تخزين أقل تكلفة. تحتوي ملفات Azure NetApp الآن على ميزات جديدة للتسعير الفعال من حيث التكلفة والموثوقية المحسنة. يمكن لعملاء Azure تحقيق توفير في التكاليف من خلال الوصول التلقائي إلى الطبقات، والذي ينقل بكفاءة البيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل إلى خدمات تخزين أقل تكلفة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تحسين توفر البيانات من خلال تكرار البيانات عبر المناطق، مما يعزز حماية البيانات من خلال تكرار وحدات التخزين عبر مناطق توفر Azure. ميزات جديدة لـ BlueXP : أطلقت شركة NetApp ميزات وتحديثات جديدة لبرنامج BlueXP لتسهيل الإدارة الموحدة في عالم السحابة الهجينة بالنسبة لتكنولوجيا المعلومات. تعمل أحدث تحديثات برامج BlueXP على تبسيط عملية ترقية ONTAP من خلال خدمة تحدد المرشحين المحتملين، وتتحقق من التوافق، وتقدم تقارير عن التوصيات والفوائد، وتنفذ التحديثات المحددة من خلال معالجات بديهية.

وقال Simon Robinson، المحلل الرئيسي في Enterprise Strategy Group، وهي جزء من TechTarget: "ما يميز شركة NetApp ليس فقط قوة أنظمة التخزين الخاصة بها، كما هو موضح في سلسلة ASA A الجديدة، ولكن أيضًا محفظتها الشاملة من الحلول لدعم عمليات البيانات سواء في الموقع أو في السحابة". "إن تعريف القيمة يتغير بالنسبة لعملاء تكنولوجيا المعلومات. لم يعد الأمر يتعلق بالسعر أو الأداء فقط؛ بل كليهما. تدير المنظمات أعباء عمل متقدمة بشكل متزايد ولكنها تحتاج إلى القيام بذلك بميزانيات يمكنها تحملها على المدى الطويل. من خلال توفير البساطة المذهلة لأحمال عمل تخزين الكتل مع الأداء المذهل وتكلفة الملكية الإجمالية المعقولة في سلسلة ASA A، تقدم NetApp للمؤسسات الأدوات التي تحتاجها للنجاح في عصر البيانات والذكاء.

بدأت شركة NetApp الآن في قبول الطلبات على سلسلة ASA A، والتي سيبدأ شحنها بحلول نهاية أكتوبر 2024.

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حول NetApp

NetApp هي شركة البنية التحتية الذكية للبيانات، وتجمع بين تخزين البيانات الموحد وخدمات البيانات المتكاملة وحلول CloudOps لتحويل العالم المضطرب إلى فرصة لكل عميل. تقوم NetApp بإنشاء بنية تحتية خالية من الصوامع، وتسخير إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي لتمكين أفضل إدارة للبيانات في الصناعة. وباعتبارنا خدمة التخزين الوحيدة على مستوى المؤسسات المدمجة أصلاً في أكبر السحب في العالم، فإن تخزين البيانات لدينا يوفر مرونة سلسة. بالإضافة إلى ذلك، تخلق خدمات البيانات الخاصة بنا ميزة بيانات من خلال المرونة والحوكمة ومرونة التطبيق السيبرانية الفائقة. توفر حلول CloudOps الخاصة بنا التحسين المستمر للأداء والكفاءة من خلال إمكانية المراقبة والذكاء الاصطناعي. بغض النظر عن نوع البيانات أو عبء العمل أو البيئة، يمكنك مع NetApp تحويل البنية التحتية للبيانات الخاصة بك لتحقيق إمكانيات عملك. تعرف على المزيد على أو تابعنا على X ، و LinkedIn ، و Facebook ، و Instagram .

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