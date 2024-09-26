انخفاض أسعار النفط في ظل احتمالات عودة الإنتاج الليبي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الخسائر التي تعرضت لها أمس في ظل احتمالات عودة الإنتاج الليبي لمستوياته الطبيعية، ما حدّ من آثار الانخفاض الذي فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية.

وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.88% أو 65 سنتاً إلى 72.81 دولار للبرميل، بعد تراجعها 2.25% في الأمس.

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وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.86% أو ما يعادل 60 سنتاً إلى 69.09 دولار للبرميل.

وذلك بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم أمس أن مندوبي حكومتي الشرق والغرب اتفقوا على معايير وإطار زمني لتعيين محافظ للبنك المركزي، ونائب له، ومجلس للمحافظين.

وهذا من شأنه إنهاء التوترات الأخيرة بين الطرفين التي أوقفت حكومة الشرق على إثرها إنتاج وتصدير الذهب الأسود، ما تسبب في رفع الأسعار العالمية.

وتسبب ذلك في الحد من الأثر الإيجابي لبيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت انخفاض بمقدار 4.5 مليون برميل في مخزونات النفط التجارية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات تراجعها 1.3 مليون برميل فقط.

وجاء انخفاض الأسعار العالمية أيضاً رغم تعطل قرابة 29.2% من إنتاج النفط الخام و17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إثر تداعيات الإعصار“هيلين”، وفق بيان صدر أمس عن مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة.





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