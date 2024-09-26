انخفاض أسعار النفط في ظل احتمالات عودة الإنتاج الليبي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد الخسائر التي تعرضت لها أمس في ظل احتمالات عودة الإنتاج الليبي لمستوياته الطبيعية، ما حدّ من آثار الانخفاض الذي فاق التوقعات في المخزونات الأمريكية.
وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 0.88% أو 65 سنتاً إلى 72.81 دولار للبرميل، بعد تراجعها 2.25% في ختام تعاملات الأمس.
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وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 0.86% أو ما يعادل 60 سنتاً إلى 69.09 دولار للبرميل.
وذلك بعدما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم أمس أن مندوبي حكومتي الشرق والغرب اتفقوا على معايير وإطار زمني لتعيين محافظ للبنك المركزي، ونائب له، ومجلس للمحافظين.
وهذا من شأنه إنهاء التوترات الأخيرة بين الطرفين التي أوقفت حكومة الشرق على إثرها إنتاج وتصدير الذهب الأسود، ما تسبب في رفع الأسعار العالمية.
وتسبب ذلك في الحد من الأثر الإيجابي لبيانات المخزونات الأمريكية التي أظهرت انخفاض بمقدار 4.5 مليون برميل في مخزونات النفط التجارية بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، مقابل توقعات تراجعها 1.3 مليون برميل فقط.
وجاء انخفاض الأسعار العالمية أيضاً رغم تعطل قرابة 29.2% من إنتاج النفط الخام و17% من إنتاج الغاز الطبيعي في خليج المكسيك بالولايات المتحدة إثر تداعيات الإعصار“هيلين”، وفق بيان صدر أمس عن مكتب السلامة وإنفاذ لوائح البيئة.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717418
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