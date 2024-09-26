أداء قطاع النقل يتحسن من فروق سعر الصرف رغم التحديات

MENAFN - Al-Borsa News) شهد قطاع النقل فى مصر تحسناً ملحوظاً، خلال العام الماضى، مدفوعاً بارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بعد خطوة التعويم التى قام بها مطلع مارس الماضى، ما أسهم فى زيادة إيرادات الشركات، رغم التحديات التى فرضتها التوترات الجيوسياسية فى المنطقة.

أوضح محمد عبدالحكيم، رئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن التوترات الجيوسياسية، لا سيما فى البحر الأحمر، أثرت بشكل ملحوظ على عدد السفن المارة عبر قناة السويس، ما أدى إلى تراجع حركة النقل فى الموانئ المصرية.

موضوعات“تمويل التنمية الأمريكية” ترغب في دعم مشروعات الوقود الأخضر بـ”اقتصادية القناة” “سلامة الغذاء” تعتزم إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمطاعم السياحية رئيس الوزراء: 6 مليارات يورو حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ونتطلع لزيادته

ورغم هذه التحديات، أشار ((عبدالحكيم)) إلى أن الشركات العالمية استفادت من زيادة رسوم الشحن؛ بسبب اضطرار السفن لاتخاذ مسارات أطول، ما عزز أرباحها بشكل غير مسبوق.

مصطفى فوزى، العضو المنتدب لشركة أسباير كابيتال، أشار إلى أن قطاع النقل البحرى فى مصر نما بفضل انتعاش التجارة والصادرات، لا سيما فى قطاع الحاويات.

وأضاف أن السوق المصرى يعتمد حتى الآن على النقل الداخلى، مشيراً إلى أن هناك حاجة لجذب مستثمرين دوليين لإنشاء أسطول نقل دولى. لكنه شدد على أن هذا يتطلب توسيع حجم التجارة وزيادة الصادرات.

وشهدت شركات النقل المقيدة بالبورصة أداءً متبايناً، خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أرباح ((إيجيترانس)) بنسبة 3.6 مرة فى النصف الأول من العام الجارى، لتسجل 155.2 مليون جنيه، مقارنة بـ33.4 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام الماضى، كما زادت إيرادات الشركة بنسبة 114.1% لتصل إلى 384.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وارتفع صافى ربح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 40% على أساس سنوى. وسجلت صافى ربح بلغ 6.13 مليار جنيه خلال العام المالى 2023 ـ 2024، مقابل 4.38 مليار جنيه أرباحاً خلال العام المالى السابق له، وارتفعت المبيعات، خلال العام المالى الماضى، إلى 6.44 مليار جنيه، مقابل 4.96 مليار جنيه خلال العام المالى السابق له.

وشهدت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، خلال العام المالى 2023 ـ 2024، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 99%، على أساس سنوى، وحققت صافى ربح بلغ 726.37 مليون جنيه خلال العام المالى 2023- 2024، مقابل أرباح بلغت 364.89 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له.

أوضح مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، أن ارتفاع رسوم النقل والشحن، بالإضافة إلى زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه أسهما بشكل كبير فى تحسين أداء الشركات الكبرى.

وأضاف أن الشركات الدولية حققت استفادة كبيرة من تغيير مسارات الشحن إلى رأس الرجاء الصالح بدلاً من قناة السويس، ما أدى إلى زيادة الرسوم وتحقيق أرباح قياسية.

ومع ذلك، أشار ((شفيع)) إلى أن الشركات المحلية لم تستفد بنفس القدر، إذ لا تمتلك سوى أساطيل محدودة الحجم والعدد مقارنةً بالشركات العالمية، التى تسيطر على النصيب الأكبر من السوق.

وتوقع عبدالخالق محمد، استراتيجى أسهم بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن يشهد قطاع النقل انتعاشاً إذا ما توقفت التوترات الجيوسياسية فى المنطقة، خاصة بعد انتهاء الحرب على غزة. لكنه حذر من أن استمرار هذه التوترات قد يعرقل أداء القطاع.

وأكد أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار أسهم فى زيادة أرباح الشركات المحلية، رغم التحديات الناجمة عن ابتعاد السفن المارة بقناة السويس وتحويل مساراتها.

فى المجمل، تبقى التوقعات لقطاع النقل البحرى فى مصر إيجابية، لكن التوترات الجيوسياسية واستمرار تأثيرها على حركة السفن يظل عوامل حاسمة فى تحديد الأداء المستقبلى للشركات العاملة فى هذا المجال.