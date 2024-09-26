كيف يتعامل السوق الملاحى مع التحالفات الجديدة للخطوط الملاحية العالمية؟

MENAFN - Al-Borsa News) شهد السوق الملاحى العالمى، خلال العام الجارى، عدداً من التغييرات بالإعلان عن تحالفات جديدة للخطوط الملاحية؛ حيث ظهر تحالف تحت مسمى ((Gemini)) مكون من الخط الملاحى الدنماركى ميرسك، والخط الملاحى الألمانى هاباج لويد، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية، بأسطول مكون من 290 سفينة، وتحالف ثانٍ تحت مسمى Premier Alliance والمكون من 3 خطوط ملاحية، وهى one السنغافورى، وخط هيونداى الكورى، بالإضافة إلى يانج مينج التايوانى، وسيكون سارى المفعول لمدة خمس سنوات ابتداء من فبراير 2025.

وكشفت شركة MSC عن شبكة خدماتها المستقلة الجديدة بين الشرق والغرب؛ إذ صرحت عن إبرامها اتفاقية مشاركة السفن (VSA) مع التحالف Premier Alliance))، والتى تتضمن تشغيل تسع خدمات بين آسيا وأوروبا، فضلاً عن تحالف تحت مسمى MSC/ ZIM، والذى يضم كلاً من خطى MSC السويسرى الايطالى، وzim العالمى، وتصل طاقته نحو 1.5 مليون حاوية.

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واستطلعت ((البورصة)) آراء عدد من خبراء والعاملين فى مجال النقل البحرى؛ لمعرفة مدى قدرة التحالفات الجديدة على تغيير أدوات اللعبة وكيف يستفيد قطاع الشحن البحرى فى مصر من ذلك؟

يرى حازم أبوالنيل، مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، أن التحالفات الجديدة الحالية ليست الأخيرة بل سنشهد الفترة القادمة مزيداً من التحالفات الأخرى، والتى من شأنها استعادة تشكيل منظومة الشحن البحرى بالعالم.

وأضاف أن الموانئ المصرية تتأثر بشدة فى حال ظهور تحالفات الجديدة فى سوق الملاحى، لأنها تُشكل ضغطاً على السياسة المالية للموانئ المصرية، كما أنها تُزيد من حالة التنافس بين الموانئ وبعضها البعض، ويضطر كل ميناء إلى خفض أسعاره، ووضع تعريفة تنافسية لجذب أكبر عدد من الخطوط الملاحية.

وأوضح أن التحالفات فى العادة تتكون مع ثلاث أو أربع خطوط ملاحية كبرى، هؤلاء الخطوط تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق النقل البحرى، وهو ما يُزيد من صعوبة التفاوض مع تلك التحالفات الجديدة، ويضطر كل ميناء إلى خفض رسوم خدماته للتعاقد مع أكبر عدد من الخطوط الملاحية العالمية.

وأشار ((أبوالنيل)) إلى أن التحالفات الجديدة تعنى انسحاب أحد الخطوط الملاحية من التحالف، ما يقلص من حجم عمليات الشحن لهذا التحالف ويقلل من حصته فى سوق الملاحى، موضحاً أن خطورة انسحاب أحد الخطوط الملاحية من التحالف على الموانئ المصرية، تأتى فى تسببه لانخفاض عدد السفن المترددة عليها.

وأكد أنه من الضرورى دراسة خطورة التحالفات الجديدة بين الخطوط الملاحية الكبرى وإعداد دراسات جدوى لمعرفة تداعيات تلك التحالفات الجديدة على الموانئ المصرية ومعدل نشاطها وسياستها المالية، وتجنب تهديداتها فى حال انسحاب أحد الخطوط الملاحية من الموانئ المصرية.

وعن أبرز الإجراءات التى ينبغى علينا اتباعها لتجنب الآثار السلبية للتحالفات الجديدة، قال مدير التسويق وعلاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، إنه ينبغى علينا الدخول فى شراكات تنافسية مع الخطوط الملاحية سواء فى إدارة تشغيل الموانئ أو محطات الحاويات كما حدث فى محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ويتولى إدارة تشغليها الخط الملاحى الفرنسى CMA-CGM، لضمان بقائه وعدم خروجه من الميناء المصرى، كما أنه قد يجلب خطوطاً أخرى متعاقدة معه فى تحالفات الجديدة.

وتابع: علينا معرفة متطلبات تشغيل السفن ومواكبة التطورات فى هذا المجال، إذ نجد فى الوقت الراهن معظم الخطوط الملاحية الكبرى تبنى سفناً تعمل بالوقود النظيف، ففى هذه الحالة علينا توفير محطات فى الموانئ المصرية تولد طاقة نظيفة للتموين تلك السفن، مثل تموين السفن بالوقود الأخضر أو إمدادها بالطاقة الكهربائية.

محمد كامل، الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، قال إن التحالفات سوف تؤثر إيجابياً على قطاع النقل البحرى فى مصر وليس سلباً، لأن التحالفات الجديدة بين الخطوط الملاحية قد تُجلب خطوط ملاحية ليست متعاقدة مع الموانئ المصرية، ما تعطينا فرصة للتعاقد معه.

وذكر أن هذا التحالف قد يدفع الحكومة المصرية إلى تحديث معدات تداول الحاويات المتواجدة داخل الموانئ المصرية، وهو يعد أمراً جيداً لمواكبة التطورات الحديث ولكى تستطيع استقبال السفن الجديدة.

وقال الباحث فى شئون النقل الدولى واللوجستيات والمستشار الاقتصادى لشركة ماهونى للملاحة، إن التحالف ينتج عنه شركات جديدة غير الشركات القائمة، ما يترتب عليه تغيير وكلاء الخط الملاحى الموجودين فى قطاع النقل البحرى، ويزيد من تنافسية بين شركات المصرية، كما أنه قد يجبر الحكومة لتأسيس وكالة تحت إشرافها.

وتابع أن التحالفات الجديدة تُسبب نوعاً من الهيمنة واحتكار سوق وهو أبرز عيوبها، إذ تتحكم فى أسعار أجور الشحن البحرى، كما قد تنخفض جودة الخدمات المقدمة نتيجة عدم وجود تنافس حقيقى بين شركات الكبرى، مؤكداً أن أسعار نوالين الشحن البحرى سوف تشهد ارتفاعاً خلال الشهر القادم نتيجة تلك التحالفات الجديدة التى طرأت على قطاع النقل البحرى، وتنعكس آثارها على أسعار البضائع والمنتجات.

ويرى الدكتور أحمد سالم صابر، خبير فى النقل الدولى واستشارى فى سلاسل الإمداد، أن التحالفات الجديدة للخطوط الملاحية من الممكن أن تُسهم فى فتح قنوات جديدة للتجارة العالمية، من خلال وصول الخطوط الملاحية لموانئ لا تتردد إليها، الأمر الذى ينعكس إيجابياً على حركة التجارة العالمية.

وأشار إلى أن التحالفات الجديدة بين الخطوط الملاحية قد تصب فى مصلحة ملاك السفن، لأنها قد تعطى أسعاراً تنافسية لجذب أكبر عدد من الشاحنين للعمل معها، بالإضافة إلى وصولها إلى منطقة جغرافية لم تكن تغطيها من قبل، ما ينعكس إيجابياً لملاك السفن والشاحنين.

وأوضح أن الفترة السابقة اهتمت الخطوط الملاحية بزيادة أرباحها، خاصة مع وجود أزمة البحر الأحمر، إذ فرضت نحو ألف دولار تكلفة تأمين مخاطر، الأمر الذى نتج عنه ارتفاع فى أسعار النوالين؛ نظراً إلى أن التحالفات بين الخطوط العالمية الكبرى ينتج عنها تحكم فى أسعار النوالين وينتج عنها ارتفاع فى أسعار الوقود.

واستكمل ((صابر)) حديثه، سابقاً كان يعقد مؤتمرات تُسمى (المؤتمرات الملاحية) وكانت تعقد 4 مرات فى العام من أجل تحديد أسعار النوالين وأسعار الوقود، ولكن مع ظهور التحالفات الاستراتيجية، بدأت الشركات هى التى تُحدد مصاريفها الإضافية مثل معامل التغير فى سعر الوقود ومعامل التغيير فى سعر العملة بالإضافة إلى مصاريف الانبعاثات الكربونية، ما خلق نوعاً من الهيمنة واحتكار سوق من قبل تلك الكيانات العملاقة.

وأشار إلى أن الخطوط الملاحية الآن أصبح لديها شركات متخصصة لإدارة وتشغيل الموانئ، مثل الخط العالمى MSC، CMA CGM، Maersk، ما مكن الكيانات الناتجة من تلك التحالفات التحكم فى أسعار السوق بصورة كبيرة، لافتاً إلى أن الخطوط الملاحية أصبحت مؤخراً تستحوذ على شركات ((freight forwarder))، وبالتالى أصبحت تلك الكيانات هى المسيطرة على أسعار السوق، مطالباً بضرورة وجود جهة رقابية للتحكم فى أسعار نوالين الشحن.

وأوضح أن إجمالى عدد الخطوط الملاحية العاملة فى قطاع النقل البحرى قرابة 413 خطاً ملاحياً، ويتردد على الموانئ المصرية ما بين 28 و45 خطاً ملاحياً، من بينها 12 خطاً ملاحياً عالمياً، وهى الأكثر القدرة على تكوين التحالفات، وهى الأكثر استحواذاً على حصة السوقية للقطاع.

وأكد ((صابر))، أنه من الضرورى تقليل وقت انتظار السفن فى الموانئ؛ لأنه من أبرز الأسباب التى تتسبب فى خروج الخطوط الملاحية من الموانئ، لافتاً إلى أن ميناء شرق تفريعة بورسعيد حصد المركز العاشر على مستوى العالم فى وقت انتظار السفن داخل الميناء؛ لأن الفترة الزمنية للسفينة داخل الميناء لا تتجاوز 6 ساعات، ولكن نجد فى المقابل ميناء الإسكندرية قد تصل الفترة الزمنية للسفينة داخل الميناء لـ4 أيام.

ويرى رامى الريس، رئيس مجلس إدارة شركة دريم لاين للخدمات اللوجستية، أن التحالفات الجديدة للخطوط الملاحية سوف تعيد تشكيل القطاع الملاحى العالمى، وبالتأكيد سينعكس على القطاع الملاحى فى مصر، إذ ينتج عنها توسيع دائرة خدماتها فى الموانئ وفى المناطق الجغرافية المختلفة.

وأكد ((رامى))، أن التحالفات الجديدة ستنعكس آثارها على الخدمات المقدمة فى الرحلات وتقلل من زمن الرحلة كما أنها تسهم فى نمو عمليات سلاسل التوريد عالمياً، وتُزيد من الخدمات المقدمة عبر الممرات التجارية الرئيسية، موضحاً أن التحالفات الجديدة سينتج عنها زيادة السفن المترددة على الموانئ على طول الخط الملاحى.

وذكر أن الشركات العاملة فى مجال النقل البحرى ستستفيد من التحالفات الجديدة التى ظهرت على المشهد الملاحى، لأنها سيكون لديها اختيارات متعددة وأسعار تنافسية لنفس المسار الملاحى، موضحاً أن الغرض من التحالفات الملاحية توسيع قاعدة عملائها وتغطية أكبر وجهة ملاحية ممكنة.

وتوقع أن تكون التحالفات الخطوط الملاحية الكبرى مع الخطوط الأقل حجماً هى الأكثر نجاحاً فى السوق النقل البحرى، موضحاً أن الخطوط الملاحية الصغرى ظهرت أهميتها خلال أزمة البحر الأحمر، إذ استطاعت سفنها اتخاذ مسار قناة السويس بخلاف السفن التابعة للخطوط الملاحية الكبرى والتى اضطرت إلى اتخاذ مسارات أخرى.

والجدير بالذكر، أن تحالف ((OCEAN Alliance)) والذى يضم كلاً من الخط الملاحى الفرنسى ((CMA CGM)) و((COSCO 0)) الصينى، و((Evergreen)) التايوانى مستمر حتى عام 2032، وهو يعد التحالف الأكبر إلى الآن إذ تصل طاقته الاستيعابية قرابة 2 مليون حاوية بين آسيا وأوروبا.