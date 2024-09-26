منظمة التعاون تدعو لزيادة ضرائب العقارات لخفض ديون الدول - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) رفعت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي للعام 2024، الأربعاء، لكنها دعت إلى زيادة الضرائب البيئية وتلك المفروضة على العقارات لمكافحة ارتفاع الديون في العديد من البلدان.

وأفادت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا في تقريرها للتوقعات الاقتصادية تحت عنوان“نقطة تحوّل”، بأن إجمالي الناتج الداخلي العالمي سيرتفع بنسبة 3.2%، مقارنة مع 3.1% في توقعاتها السابقة.

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وقالت المنظمة في التقرير الذي يصدر مرّتين كل عام إن“نمو الناتج العالمي بقي مرنا وواصل التضخم الاعتدال”.

وتحدّثت المنظمة عن نمو“قوي نسبيا” في كل من الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا والهند وإندونيسيا. ورفعت توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي الروسي بـ1.1 نقطة مئوية إلى 3.7%.

لكنها خفضت توقعات نمو ألمانيا إلى 0.1% فيما توقعت تراجع إجمالي الناتج الداخلي الياباني بنسبة 0.1%. وأما الاقتصاد الأرجنتيني فسيسجل انكماشا أكبر نسبته 4%.

وبينما رفعت توقعات النمو العالمية، حذّرت المنظمة من ارتفاع الديون، داعية الحكومات إلى بذل“جهود أقوى” للسيطرة على الإنفاق وزيادة العائدات.

وقالت“هناك حاجة لخطوات مالية حاسمة لضمان تحمّل عبء الديون وإبقاء مساحة للحكومات للرد على الصدمات المستقبلية وتوفير الموارد للمساعدة على الإيفاء بضغوط الإنفاق المستقبلية”.

وأضافت أن“الحكومات تواجه تحديات مالية كبيرة جراء زيادة الديون وضغوط الإنفاق الإضافية الناجمة عن تقدّم أعمار السكان والحد من تداعيات تغيّر المناخ وإجراءات التأقلم وخطط زيادة الإنفاق الدفاعي والحاجة لتمويل إصلاحات جديدة”.

وسجّلت الديون العالمية العامة قيمة قياسية بلغت 97 تريليون دولار العام الماضي، إذ تضاعفت منذ العام 2010، بحسب تقرير للأمم المتحدة نشر في يونيو.

وحذّرت المنظمة من أنه“من دون تحرّك مستدام، سيزداد عبء الديون المستقبلية أكثر بكثير وسيصبح نطاق الاستجابة للصدمات السلبية محدودا بشكل متزايد”.





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