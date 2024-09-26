المترو يرجئ البت فى توفير احتياجاته من التذاكر للشهر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية للمناقصة الخارجية لتوريد تذاكر رحلة وحيدة لتشغيل ماكينات التذاكر بالمترو حتى 8 أكتوبر المقبل.
وكانت ((البورصة)) قد نشرت، فى وقت سابق، أنَّ الشركة طرحت مناقصة تتضمن توريد نحو 1.191 مليون رول تذاكر رحلة وحيدة ضمن احتياجات الإدارة العامة لإيرادات الركاب من التذاكر للأعوام المالية من 2024 وحتى 2027.
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واشترطت الشركة أن يكون مقدم العطاء مسجلاً على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وموقع بوابة المشتريات الحكومية، وأن يكون مقدم العطاء له سابقة أعمال لتوريدات مماثلة مع تقديم الشهادات الحاصل عليها.
وتصل مدة التوريد إلى 35 شهراً من تاريخ سريان العقد، ويتم التوريد على 7 دفعات بداية من الشهر الخامس من تاريخ سريان العقد وحتى الشهر الـ35؛ حيث يتم توريد 170 ألف رول شهرياً فى 6 دفعات وتوريد 171.8 ألف رول خلال الشهر الأخير. “الأنفاق” توقع مع تحالف“كولاريس ريل” عقد تحديث أنظمة الخط الأول للمترو
وتضمنت شروط المناقصة أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه أو بالعملية الأجنبية، أما الشركات الأجنبية فتقدم الأسعار بالعملة الأجنبية، وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى، طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى، وتتم الترسية بناءً على ذلك مع إعطاء أفضلية للشركات التى تقبل الدفع بالجنيه المصرى.
وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة مليون جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.
وتشمل الشروط أحقية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب طباعة أى إعلانات على أحد وجهى الرولات وتكون هى صاحبة الحق الوحيد فى ذلك.
وشددت الشركة على التزام الشركات الراغبة فى التمتع بميزة الأفضلية السعرية للمنتج المصرى بتقديم الشهادة الدالة على نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات.
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