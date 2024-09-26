المترو يرجئ البت فى توفير احتياجاته من التذاكر للشهر المقبل

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تأجيل موعد فتح المظاريف الفنية للمناقصة الخارجية لتوريد تذاكر رحلة وحيدة لتشغيل ماكينات التذاكر بالمترو حتى 8 أكتوبر المقبل.

وكانت ((البورصة)) قد نشرت، فى وقت سابق، أنَّ الشركة طرحت مناقصة تتضمن توريد نحو 1.191 مليون رول تذاكر رحلة وحيدة ضمن احتياجات الإدارة العامة لإيرادات الركاب من التذاكر للأعوام المالية من 2024 وحتى 2027.

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واشترطت الشركة أن يكون مقدم العطاء مسجلاً على منظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب وموقع بوابة المشتريات الحكومية، وأن يكون مقدم العطاء له سابقة أعمال لتوريدات مماثلة مع تقديم الشهادات الحاصل عليها.

وتصل مدة التوريد إلى 35 شهراً من تاريخ سريان العقد، ويتم التوريد على 7 دفعات بداية من الشهر الخامس من تاريخ سريان العقد وحتى الشهر الـ35؛ حيث يتم توريد 170 ألف رول شهرياً فى 6 دفعات وتوريد 171.8 ألف رول خلال الشهر الأخير.

وتضمنت شروط المناقصة أن تقدم الشركات المحلية الأسعار بالجنيه أو بالعملية الأجنبية، أما الشركات الأجنبية فتقدم الأسعار بالعملة الأجنبية، وتتم أعمال المقارنة المالية للأعمال المطروحة بالجنيه المصرى، طبقاً لأسعار العملات بالبنك المركزى فى تاريخ الفتح الفنى، وتتم الترسية بناءً على ذلك مع إعطاء أفضلية للشركات التى تقبل الدفع بالجنيه المصرى.

وتصل قيمة التأمين الابتدائى للمناقصة مليون جنيه فيما يبلغ التأمين النهائى 5% من إجمالى قيمة الترسية.

وتشمل الشروط أحقية الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو طلب طباعة أى إعلانات على أحد وجهى الرولات وتكون هى صاحبة الحق الوحيد فى ذلك.

وشددت الشركة على التزام الشركات الراغبة فى التمتع بميزة الأفضلية السعرية للمنتج المصرى بتقديم الشهادة الدالة على نسبة المكون الصناعى المصرى الصادرة من اتحاد الصناعات.