محمد أحمد: 40% زيادة فى الطلب على الشحن الجوى لأوروبا وأفريقي

MENAFN - Al-Borsa News) تحدث المهندس محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بشعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية، فى مقابلة مع ((البورصة)) عن الزيادة الكبيرة فى الطلب على الشحن الجوى لأوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى تأثيرات الأحداث الجيوسياسية على أسعار الشحن وتحديات أسطول مصر للطيران.

وشهدت عمليات الشحن الجوى من دول آسيا والخليج إلى أوروبا وأفريقيا زيادة بنسبة تتراوح بين 30% و40% نتيجة الهجمات على السفن فى البحر الأحمر، والتى أدت إلى انقطاع سلاسل الإمداد البحرية.

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وأوضح ((أحمد))، أن بعض الخطوط الملاحية حولت وجهاتها إلى رأس الرجاء الصالح؛ لتفادى تلك الهجمات، ما تسبب فى نقص المنتجات فى أوروبا وزيادة الاعتماد على الشحن الجوى كبديل أسرع وأكثر أماناً.

وتسبب التحول إلى الشحن الجوي فى ارتفاع أسعار النوالين بنسبة 30%، بحسب تقديرات رئيس لجنة الشحن الجوى محمد أحمد.

وتوقع أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15% فى الربع الأخير من العام؛ حيث ارتفعت تكلفة شحن الكيلوجرام الواحد من البضائع إلى ما بين 3 و4 دولارات مقارنة بـ2 دولار فقط العام الماضى.

وأوضح أن هذه الزيادات أثرت بشكل كبير على حركة التجارة بين مصر وأوروبا، ما يشير إلى مزيد من الارتفاع فى الأسعار إذا استمرت الأزمة.

وأشار ((أحمد)) إلى أن دخول شركات جديدة فى قطاع الشحن الجوى، مثل ((إير ماستر)) و((سكاى فيجن))، أسهم فى تعزيز عمليات التصدير المصرية.

وأوضح أن هذه الشركات استفادت من التسهيلات التى قدمتها وزارة الطيران المدنى لتشجيع المستثمرين الجدد، ما أدى إلى نمو حجم التبادل التجارى بين مصر ودول أخرى، خاصة فى قطاع الحاصلات الزراعية.

وسجلت حركة التبادل التجارى بين مصر ودول العالم عبر الشحن الجوى نحو 56 مليار جنيه خلال العام 2023.

وأكد ((أحمد))، أن اللجنة تستهدف زيادة حجم الصادرات عبر الشحن الجوي بنسبة تتراوح بين 10% و15% فى العام المقبل 2025.

وأشار إلى أن نسبة الصادرات والواردات التى يعتمد عليها الشحن الجوى من إجمالى حجم التجارة بين مصر والعالم تقدر بنحو 10% ونستهدف مضاعفتها العام المقبل.

وأشار ((أحمد)) إلى وجود 350 شركة تعمل فى قطاع الشحن الجوي داخل مصر، مؤكداً أن القطاع يحتاج إلى تعزيز الاستثمارات والبنية التحتية اللوجستية.

وطالب بتوسيع المخازن الجمركية واللوجستية فى المنطقة الاقتصادية لتسهيل حركة البضائع وتعزيز التجارة مع الأسواق العالمية.

ولفت إلى أن لجنة الشحن الجوى حصلت الأسبوع الجارى من سلطة الطيران المدنى على تجديد نحو 75 رخصة مزاولة مهنة للشركات العاملة فى قطاع الشحن الجوى.

كما دعا ((أحمد)) إلى دعم تمويلى من وزارة الصناعة والتجارة لوكلاء الشحن الجوى لمساعدتهم على مواجهة أعباء الجمارك والتكاليف المرتفعة التى تعيق نمو القطاع، موضحا أن الرسوم والضرائب تمثل ما يصل إلى 50% من عوائد وكلاء الشحن.

وأشار ((أحمد)) إلى أن أسطول مصر للطيران المخصص للشحن الجوى غير كافٍ لتلبية الطلب المتزايد؛ حيث يضم أربع طائرات فقط، ثلاث منها من طراز ((330)) بسعة تخزينية تبلغ 50 طناً، وطائرة واحدة من طراز ((337)) بسعة 21 طناً.

وقال ((أحمد))، إنَّ لجنة الشحن الجوى ناشدت مصر للطيران شراء ثلاث طائرات من طراز ((777)) بسعة 100 طن لكل منها. وأوضح ((أحمد))، أن ((مصر للطيران)) لجأت فى الفترة الأخيرة لاستقدام طائرات شحن كبيرة من أوروبا وإثيوبيا والإمارات لتعويض النقص فى سعة الأسطول المحلى. ومع ذلك، فإنَّ هذا يزيد من التكاليف التشغيلية، ما يشكل عبئاً إضافياً على القطاع.

وأشار إلى أن عدد رحلات مصر للطيران فى قطاع الشحن الجوي يقدر بنحو 600 رحلة سنوياً، ومع تلبية احتياجات وكلاء الشحن والمصدرين وشركات الشحن الجوى سنصل لنحو ألف رحلة سنوياً، خاصة أن هناك حوافز يجب تقديمها لمساعدة القطاع للنهوض مرة أخرى.

أوضح ((أحمد))، أن الشحن الجوى يلعب دوراً أساسياً فى نقل المنتجات الحساسة مثل الحاصلات الزراعية والإلكترونيات والسلع ذات القيمة العالية.

وأكد أن الطلب على الشحن الجوى يزيد عادة فى حالة انقطاع أو تعطل عمليات الشحن البحرى، كما يحدث الآن بسبب التوترات الجيوسياسية.

على صعيد آخر، أشار ((أحمد)) إلى أن شركات أجنبية مثل ((SWVL)) و((DHL)) و((DB Schenker)) و((Zagel)) تستفيد من دعم خارجى كبير، ما يتيح لها تقديم خدمات تنافسية عالية الجودة وأسعار مغرية.

ورغم المنافسة، أكد ((أحمد))، أن وجود هذه الشركات يعزز الثقة فى السوق المصرى، ويسهم فى زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية فى قطاع الشحن الجوى.

أكد ((أحمد)) ضرورة إبرام بروتوكول تعاون بين الحكومة المصرية وشركات الطيران الخاصة لتعزيز التصدير إلى الأسواق الأفريقية.

وأوضح أن بعض المطارات الأفريقية غير مؤهلة لاستقبال الطائرات الكبيرة، ما يستدعى التنسيق مع الشركات الخاصة التى تمتلك طائرات ذات سعة تخزينية أصغر، ملائمة للمطارات الأفريقية.

أعلن ((أحمد)) عن بدء رحلات شحن جوية بين مصر وجيبوتى، فى خطوة لتعزيز التبادل التجارى مع دول القرن الأفريقى. وأضاف أن هذا الخط يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على المنتجات المصرية فى دول مثل السودان وبورسودان، مؤكداً أن السوق الأفريقى يعد واحداً من الأسواق الواعدة للصادرات المصرية.

أوضح ((أحمد)) أن القطاع يواجه تحديات كبيرة، من بينها عدم استقرار سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف المواد الخام.

كما أشار إلى أن استقرار سعر الصرف وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعات المختلفة سيكونان عاملين حاسمين فى تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

ودعا إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم نمو قطاع الشحن الجوى، وزيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة.

وأشار ((أحمد)) إلى ضرورة تدشين خط ملاحى بحرى جديد للمساعدة فى حل الأزمات اللوجستية وتفادى انقطاع سلاسل الإمداد؛ بسبب الأزمات السياسية المتكررة.

كما أكد أهمية التنسيق مع الدول الأفريقية لفتح خطوط شحن جديدة تعزز من تدفق المنتجات المصرية إلى تلك الأسواق الواعدة.

وأكد أن هناك زيادة فى حجم إيرادات الشحن الجوى بنسبة 15%، خلال الربع الثانى من العام الجارى؛ بسبب تكثيف عمليات الشحن الجوى، مطالباً بحل أزمات المصدرين التى ستسهم فى زيادة الإيرادات بنهاية العام الجارى.

وقال إنَّ معدلات الشحن الجوي العالمية والطلب ظلت قوية على مدار شهر أغسطس الماضى؛ حيث ارتفعت الحمولات بنسبة 10% وارتفعت الأسعار بنسبة 12%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، موضحاً أن الأسعار كانت من مناشئ آسيا والمحيط الهادئ ثابتة إلى حد ما فى أغسطس؛ حيث ارتفعت بنسبة 1% فقط، مقارنة بشهر يوليو، لتصل إلى 3.26 دولار للكيلو، كما ارتفعت مناشئ منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESA) بنسبة 3% عن الشهر السابق إلى متوسط 4 دولارات للكيلو، وهو ما يمثل أيضاً زيادة بنسبة 58%، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى.

وأشار إلى أن منطقتى آسيا والمحيط الهادئ وMESA شهدتا انخفاضاً طفيفاً فى الحمولة فى أغسطس مقارنة بشهر يوليو، بنسبة 3% و2% على التوالى.

ومع ذلك، فإنها لا تزال أعلى من مستويات أغسطس 2023 بنسبة 13% وأعلى بدرجة طفيفة بنسبة 10%.

لفت إلى أن المناطق اللوجستية فى المنطقة الاقتصادية تحتاج لدعم من الحكومة، مطالباً بتوحيد إجراءات الإفراج الجمركى على المناطق اللوجستية فقط دون العودة للميناء من جديد، وأن تكون المناطق اللوجستية مماثلة للموانئ الجافة فى عمليات التخليص الجمركى لمنع التكدس فى الموانئ البحرية.