فيتش: المستهلكون ذوو الدخل المرتفع يقودون الإنفاق القوي في أمريكا - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إن المستهلكين ذوي المرتفع، الذين هم أقل حساسية للتضخم وأسعار الفائدة، يعززون الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة من خلال الادخار بشكل أقل، مع إنفاق المدخرات السابقة.





موضوعاتدبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

وقال“أولو سونولا”، رئيس قسم البحوث الاقتصادية الأمريكية لدى الوكالة:“تتوقع فيتش نمو الإنفاق الاستهلاكي السنوي بنسبة 2.2% في عام 2024، وهو نفس النمو السنوي في عام 2023، بينما تتوقع تباطؤًا في عام 2025 بسبب تباطؤ نمو الأجور والعمالة”.





وأوضح تقرير الأربعاء، أن المدخرات المقدرة بلغت 873 مليار دولار في يوليو، وهو ما يقل بنسبة 61% عن ذروة 2.1 تريليون دولار في أغسطس 2021، حيث يواصل المستهلكون إنفاق مدخراتهم بمتوسط ​​47 مليار دولار شهريًا منذ يناير.





وارتفع صافي ثروة المستهلكين بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وعزت“فيتش” ذلك لقوة سوق الأسهم والعقارات، بينما انخفض معدل الادخار إلى 2.9% في يوليو، من 4.4% في الشهر المقارن قبل عام.





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