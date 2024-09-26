فيتش: المستهلكون ذوو الدخل المرتفع يقودون الإنفاق القوي في أمريكا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، إن المستهلكين ذوي الدخل
المرتفع، الذين هم أقل حساسية للتضخم وأسعار الفائدة، يعززون الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة من خلال الادخار بشكل أقل، مع إنفاق المدخرات السابقة.
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وقال“أولو سونولا”، رئيس قسم البحوث الاقتصادية الأمريكية لدى الوكالة:“تتوقع فيتش نمو الإنفاق الاستهلاكي السنوي بنسبة 2.2% في عام 2024، وهو نفس النمو السنوي في عام 2023، بينما تتوقع تباطؤًا في عام 2025 بسبب تباطؤ نمو الأجور والعمالة”.
وأوضح تقرير الأربعاء، أن المدخرات المقدرة بلغت 873 مليار دولار في يوليو، وهو ما يقل بنسبة 61% عن ذروة 2.1 تريليون دولار في أغسطس 2021، حيث يواصل المستهلكون إنفاق مدخراتهم بمتوسط 47 مليار دولار شهريًا منذ يناير.
وارتفع صافي ثروة المستهلكين بنسبة 7.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وعزت“فيتش” ذلك لقوة سوق الأسهم والعقارات، بينما انخفض معدل الادخار إلى 2.9% في يوليو، من 4.4% في الشهر المقارن قبل عام.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717412
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