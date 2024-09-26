مايلرز للخدمات اللوجستية تسلم 600 ألف شحنة شهريًا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قدَّر محمد أشرف، المدير التجارى لشركة مايلرز للخدمات اللوجستية عدد عمليات الشركة التى يتم تسليمها شهرياً بـ600 ألف شحنة لنحو 5 آلاف عميل.
وأشار أشرف إلى أن ((مايلرز)) تخطط لتعزيز وجودها فى القارة الأفريقية من خلال التوسع فى كينيا، تنزانيا، نيجيريا، وغانا. وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لزيادة انتشارها الإقليمى.
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وبدأت الشركة عملياتها فى السوق المصرى عام 2019، قبل أن تتوسع إلى أسواق الأردن، تونس، الجزائر، والمغرب، بالإضافة إلى خدماتها داخل مصر؛ حيث تقدم الشركة خدمات الشحن الداخلى لجميع المحافظات، إلى جانب خدمات التخزين والاستيراد والتصدير.
وأكد أشرف، أن الشركة تخطط لافتتاح ما بين 3 و5 فروع جديدة فى الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز وجودها فى محافظات الصعيد وشمال سيناء.
وتدير ((مايلرز)) حالياً 25 فرعاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستودع ضخم فى منطقة أكتوبر يمتد على مساحة تزيد على 4 آلاف متر مربع. ((مايلرز)) تستعين بـ((شيفت إى فى)) لتحويل أسطول سياراتها للعمل بالكهرباء
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل، أوضح ((أشرف))، أن أسطول ((مايلرز)) يتكون من حوالى 250 مركبة ودراجة نارية، ويعمل لديها 800 مندوب.
وأكد أن الشركة تستثمر بشكل مستمر فى تطوير أسطولها، دون وضع سقف محدد لهذه الاستثمارات.
وأشار أيضاً إلى الطلب المتزايد على خدمات الشركة؛ حيث تمتلك ((مايلرز)) 300 محطة استلام تغطى جميع المحافظات، ما يمنح العملاء مرونة فى استلام منتجاتهم.
أما عن التحديات التى تواجه الشركة، فقد تحدث ((أشرف)) عن التأثير المتزايد لأسعار البنزين والسولار على تكلفة الخدمات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تحقيق توازن بين تلك الزيادات وتكلفة الخدمات، لضمان الحفاظ على شبكة مندوبى التوصيل دون التأثير سلباً عليهم.
و تطرق أشرف إلى دور شركة ((مايلرز سلاى تشين))، التابعة لشركة ((مايلرز))، والتى تختص بنقل المنقولات كبيرة الحجم مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، مما يعزز من تنوع خدمات الشركة ويزيد من قدرتها على تلبية احتياجات مختلف العملاء.
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