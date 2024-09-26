مايلرز للخدمات اللوجستية تسلم 600 ألف شحنة شهريًا

MENAFN - Al-Borsa News) قدَّر محمد أشرف، المدير التجارى لشركة مايلرز للخدمات اللوجستية عدد عمليات الشركة التى يتم تسليمها شهرياً بـ600 ألف شحنة لنحو 5 آلاف عميل.

وأشار أشرف إلى أن ((مايلرز)) تخطط لتعزيز وجودها فى القارة الأفريقية من خلال التوسع فى كينيا، تنزانيا، نيجيريا، وغانا. وتأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لزيادة انتشارها الإقليمى.

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وبدأت الشركة عملياتها فى السوق المصرى عام 2019، قبل أن تتوسع إلى أسواق الأردن، تونس، الجزائر، والمغرب، بالإضافة إلى خدماتها داخل مصر؛ حيث تقدم الشركة خدمات الشحن الداخلى لجميع المحافظات، إلى جانب خدمات التخزين والاستيراد والتصدير.

وأكد أشرف، أن الشركة تخطط لافتتاح ما بين 3 و5 فروع جديدة فى الفترة المقبلة، مع التركيز على تعزيز وجودها فى محافظات الصعيد وشمال سيناء.

وتدير ((مايلرز)) حالياً 25 فرعاً على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى مستودع ضخم فى منطقة أكتوبر يمتد على مساحة تزيد على 4 آلاف متر مربع.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية للنقل، أوضح ((أشرف))، أن أسطول ((مايلرز)) يتكون من حوالى 250 مركبة ودراجة نارية، ويعمل لديها 800 مندوب.

وأكد أن الشركة تستثمر بشكل مستمر فى تطوير أسطولها، دون وضع سقف محدد لهذه الاستثمارات.

وأشار أيضاً إلى الطلب المتزايد على خدمات الشركة؛ حيث تمتلك ((مايلرز)) 300 محطة استلام تغطى جميع المحافظات، ما يمنح العملاء مرونة فى استلام منتجاتهم.

أما عن التحديات التى تواجه الشركة، فقد تحدث ((أشرف)) عن التأثير المتزايد لأسعار البنزين والسولار على تكلفة الخدمات، مشيراً إلى أن الشركة تعمل على تحقيق توازن بين تلك الزيادات وتكلفة الخدمات، لضمان الحفاظ على شبكة مندوبى التوصيل دون التأثير سلباً عليهم.

و تطرق أشرف إلى دور شركة ((مايلرز سلاى تشين))، التابعة لشركة ((مايلرز))، والتى تختص بنقل المنقولات كبيرة الحجم مثل الأجهزة الكهربائية والأثاث، مما يعزز من تنوع خدمات الشركة ويزيد من قدرتها على تلبية احتياجات مختلف العملاء.

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