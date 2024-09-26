إس كيه هاينكس الكورية تبدأ الإنتاج الموسع لأحدث رقاقاتها للذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) بدأت شركة“إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية مرحلة الإنتاج الموسع من رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي المطورة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء، إنها تعتزم بدء توريد الرقاقة الأعلى أداءً وسعة تخزينية من بين نظيراتها بحلول نهاية العام الجاري.
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وأوضح البيان أن الرقاقة الجديدة تأتي بطرازين، الأول أنحف بنسبة 40% من الإصدار السابق، والثاني بنفس سُمك الطراز الأقدم لكنه يتمتع بسعة تخزين أعلى بنسبة 50%.
وأن المُنتج الجديد يعد أول رقاقة على مستوى العالم من طراز HBM3E مكونة من 12 طبقة (رقاقة) بسعة تخزين إجمالية 36 جيجابايت.
في حين كانت السعة الإجمالية للإصدار السابق الذي بدأ توريده للعملاء في مارس الماضي؛ 24 جيجابايت، إذ يتكون من 8 رقاقات ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 3 جيجابايت للواحدة.
وذكرت الشركة أن مُنتجها الجديد مطابق لأعلى المواصفات العالمية في جميع الجوانب الحيوية بالنسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السرعة، والاستقرار، وسعة التخزين.
وأشارت إلى أنها استطاعت رفع سرعة معالجة عمليات الذاكرة في المنتج الجديد إلى 9.6 جيجابايت في الثانية لتصبح أعلى سرعة متاحة على مستوى العالم في الوقت الراهن.
وذكرت انه إذا تم تزويد نموذج Llama 3 70B الذي طورته شركة“ميتا” الأمريكية بوحدة معالجة رسومية واحدة تتكون من 4 مجموعات من رقائق HBM3E الجديدة، فسوف يصبح بإمكانه قراءة 70 مليار بيان 35 مرة في غضون ثانية واحدة.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717410
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