إس كيه هاينكس الكورية تبدأ الإنتاج الموسع لأحدث رقاقاتها للذكاء الاصطناعي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت شركة“إس كيه هاينكس” الكورية الجنوبية مرحلة الإنتاج الموسع من رقاقات ذاكرة الوصول العشوائي المطورة المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة في بيان أمس الأربعاء، إنها تعتزم بدء توريد الرقاقة الأعلى أداءً وسعة تخزينية من بين نظيراتها بحلول نهاية العام الجاري.

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وأوضح البيان أن الرقاقة الجديدة تأتي بطرازين، الأول أنحف بنسبة 40% من الإصدار السابق، والثاني بنفس سُمك الطراز الأقدم لكنه يتمتع بسعة تخزين أعلى بنسبة 50%.

وأن المُنتج الجديد يعد أول رقاقة على مستوى العالم من طراز HBM3E مكونة من 12 طبقة (رقاقة) بسعة تخزين إجمالية 36 جيجابايت.

في حين كانت السعة الإجمالية للإصدار السابق الذي بدأ توريده للعملاء في مارس الماضي؛ 24 جيجابايت، إذ يتكون من 8 رقاقات ذاكرة وصول عشوائي ديناميكية بسعة 3 جيجابايت للواحدة.

وذكرت الشركة أن مُنتجها الجديد مطابق لأعلى المواصفات العالمية في جميع الجوانب الحيوية بالنسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك السرعة، والاستقرار، وسعة التخزين.

وأشارت إلى أنها استطاعت رفع سرعة معالجة عمليات الذاكرة في المنتج الجديد إلى 9.6 جيجابايت في الثانية لتصبح أعلى سرعة متاحة على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وذكرت انه إذا تم تزويد نموذج Llama 3 70B الذي طورته شركة“ميتا” الأمريكية بوحدة معالجة رسومية واحدة تتكون من 4 مجموعات من رقائق HBM3E الجديدة، فسوف يصبح بإمكانه قراءة 70 مليار بيان 35 مرة في غضون ثانية واحدة.





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