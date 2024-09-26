ويلز فارجو: أسعار النفط قد تظل منخفضة في 2025 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع محللو بنك“ويلز فارجو” أن تظل أسعار النفط منخفضة في عام 2025 في ظل مزيج من تباطؤ الطلب من الاقتصادات الكبرى وخاصة الصين، والنمو المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وأوضح المحللون في مذكرة نشرت هذا الأسبوع أن سوق النفط عند نقطة تحول، مع انتقاله من ضيق المعروض هذا العام، إلى فائض محتمل بحلول 2025.

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وتوقع البنك ارتفاع إجمالي المعروض من النفط من 102.8 مليون برميل يوميًا في العام الحالي إلى 104.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مدفوعًا بمنتجين من خارج“أوبك” مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إلى جانب الزيادات المخطط لها من قبل أوبك”.

أما عن رؤيته للأسعار، فيتوقع البنك وصول متوسط خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، منخفضًا عن التقديرات السابقة، وبالنسبة لمتوسط خام غرب تكساس الوسيط قد يسجل 65 دولارًا للبرميل.

كما رسم المحللون أوجه تشابه بين وضع السوق الحالي وظروف عام 1998 عندما انهارت أسعار النفط بسبب مزيج من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدفق الإمدادات الجديدة، وأضافوا: نتفهم تمامًا قلق المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي في الصين ورغبة“أوبك+” المعلنة في تخفيف تخفيضات الإنتاج.





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