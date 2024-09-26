ويلز فارجو: أسعار النفط قد تظل منخفضة في 2025 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع محللو بنك“ويلز فارجو” أن تظل أسعار النفط منخفضة في عام 2025 في ظل مزيج من تباطؤ الطلب من الاقتصادات الكبرى وخاصة الصين، والنمو المستمر في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
وأوضح المحللون في مذكرة نشرت هذا الأسبوع أن سوق النفط عند نقطة تحول، مع انتقاله من ضيق المعروض هذا العام، إلى فائض محتمل بحلول 2025.
موضوعات متعلقة
دبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة
وتوقع البنك ارتفاع إجمالي المعروض من النفط من 102.8 مليون برميل يوميًا في العام الحالي إلى 104.8 مليون برميل يوميًا في 2025، مدفوعًا بمنتجين من خارج“أوبك” مثل الولايات المتحدة والبرازيل، إلى جانب الزيادات المخطط لها من قبل أوبك”.
أما عن رؤيته للأسعار، فيتوقع البنك وصول متوسط خام برنت إلى 70 دولارًا للبرميل في عام 2025، منخفضًا عن التقديرات السابقة، وبالنسبة لمتوسط خام غرب تكساس الوسيط قد يسجل 65 دولارًا للبرميل.
كما رسم المحللون أوجه تشابه بين وضع السوق الحالي وظروف عام 1998 عندما انهارت أسعار النفط بسبب مزيج من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتدفق الإمدادات الجديدة، وأضافوا: نتفهم تمامًا قلق المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي في الصين ورغبة“أوبك+” المعلنة في تخفيف تخفيضات الإنتاج.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717409
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.