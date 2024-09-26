إيكو وورلد إيجيبت تخطط لمضاعفة عمليات التصدير فى 2024

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت أمل محمد، المدير العام لشركة إيكو وورلد وايد إيجيبت لخدمات الشحن الجوى والبحرى والخدمات اللوجستية، عن خطط الشركة لمضاعفة عمليات التصدير خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

وقالت إنَّ الشركة أضافت فى الفترة الماضية خدمات الشحن الجوى، بالإضافة إلى خدمة الحاويات الكاملة (FCL) لعملائها، وتسعى لزيادة نشاطها فى هذا المجال بجانب خدمات الشحن الجزئى (LCL).

موضوعات“مايلرز” للخدمات اللوجستية تسلم 600 ألف شحنة شهريًا محمد أحمد: 40% زيادة فى الطلب على الشحن الجوى لأوروبا وأفريقيا بسبب هجمات البحر الأحمر “المترو” يرجئ البت فى توفير احتياجاته من التذاكر للشهر المقبل

وأكدت محمد، فى حوارها مع ((البورصة))، أن الشركة تعمل بشكل مستمر على زيادة قاعدة عملائها، وضخ استثمارات فى التحول الرقمى لمواكبة التطورات فى قطاع النقل البحرى.وأشارت إلى أن الشركة قامت بتطوير موقعها الإلكترونى ليتمكن العملاء من حجز الشحنات وتتبعها مباشرة، حيث يتم إخطارهم بمواعيد التسليم عبر الرسائل النصية.

وأضافت أن الشركة توفر نظاماً قوياً لحماية بيانات العملاء من أى اختراقات، وتقدم دورات تدريبية مستمرة لتطوير مهارات العاملين بالشركة من خلال منصة ((ECU Academy))، التى تُعنى بتنمية المهارات الفردية لموظفيها.

تأسست ((إيكو وورلد وايد إيجيبت)) فى مصر عام 1998، وتعد من الشركات الرائدة فى خدمات الشحن البحرى والجوى، حيث تملك أكثر من 300 مكتب فى 160 دولة حول العالم.

تقدم الشركة خدمات متعددة تشمل الشحن الجزئى (LCL)، الشحن الكامل (FCL)، التخليص الجمركى، التخزين، وخدمات الشحن من الباب إلى الباب.

وأشارت ((أمل)) إلى أن الشركة تستهدف مضاعفة حجم صادراتها خلال العام الحالى، تماشياً مع استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية وحل أزمة العجز التجارى.وتركز الشركة بشكل خاص على تصدير المنتجات الزراعية، الغذائية، والدوائية.

كما أكدت أمل محمد نجاح الشركة فى اقتناص عقود شحن مهمة، منها مشروع الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، بالإضافة إلى خدماتها لقطاع البترول والحماية المدنية، وكذلك الصناعات الزراعية والحرف اليدوية.

وأوضحت أن ((إيكو وورلد)) قدمت حلولاً مبتكرة لتحسين سلاسل الإمداد، ما ساعد على زيادة عدد عملائها والحفاظ على العملاء الحاليين.

وتخطط الشركة لاستئجار ساحات تخزينية فى جميع الموانئ المصرية، لتعزيز قدرتها التنافسية فى السوق.

وأشادت أمل محمد بمشاريع التطوير التى تقوم بها الدولة فى قطاع النقل البحرى، مثل افتتاح محطات متعددة الأغراض فى الموانئ المصرية.

وشددت على ضرورة وضع تعريفة محددة لعمليات الشحن، بما يتيح للعميل معرفة التكلفة الإجمالية، ما يعزز الثقة فى منظومة النقل البحرى.

ورأت ((محمد))، أن صفقة رأس الحكمة ساعدت فى إنعاش عمليات الواردات التى توقفت لفترة بسبب نقص السيولة الدولارية، مشيرة إلى أن الصفقة أسهمت فى تخفيف أعباء المستوردين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الغرامات والتكدس فى الموانئ.

وأضافت أن الصفقة تُعد فرصة جيدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، لكنها أكدت ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتبسيط القوانين الجمركية لتحقيق أقصى استفادة منها.

وفى سياق آخر، تناولت أمل محمد أزمة البحر الأحمر، والتى أدت إلى زيادة أسعار الشحن نتيجة فرض رسوم تأمين إضافية بسبب مخاطر الحرب.

وأشارت إلى أن بعض الخطوط الملاحية توقفت عن المرور بمنطقة البحر الأحمر لتجنب هجمات الحوثيين، ما أثر على تدفق البضائع إلى مصر.

ورغم هذه التحديات، أكدت أن الشركة تمكنت من تقديم حلول لضمان وصول البضائع فى موعدها، خاصة المنتجات سريعة التلف.

وقالت إن قطاع الواردات شهد انخفاضاً فى العمليات بنسبة 35% فى العمليات خلال العام الماضى. وأكدت أن الشركة مستمرة فى البحث عن حلول لتجاوز ذلك.