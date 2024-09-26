المعادن الأساسية تتراجع مع تزايد الشكوك حول التحفيز الصيني - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفضت أسعار المعادن الأساسية وخام الحديد مع تشكك المستثمرين في إمكانية إنعاش حزمة التحفيز المفاجئة التي أعلنتها الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع لأكبر في آسيا، بما في ذلك سوق العقارات.

تراجع سعر النحاس إلى ما دون 9800 دولار للطن بعد مكاسب استمرت يومين مدفوعة بإعلان الصين عن حزمة من الإجراءات الخاطفة لتعزيز النمو. ومنذ ذلك الحين، أثار غياب المزيد من التفاصيل شكوكاً حول مدى فعالية الحزمة في تخفيف الضغوط الانكماشية، أو رفع استهلاك العقارات والبنية التحتية، لما لهما من أهمية حاسمة بالنسبة للمعادن.

موضوعاتدبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

قالت مجموعة“سيتي جروب” في مذكرة:“نلتزم الحذر إزاء النحاس على المدى القريب (والمعادن الأساسية بشكل عام) بسبب عدم الثقة في تأثير تدابير الدعم الصينية الأخيرة. فلم يتضح بعد ما إذا كانت هذه هي البداية لتحفيز أكثر شمولاً يُبنى على دورات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية أو أن أي إجراءات إضافية ستكون محدودة”.

أضافت المجموعة أن المخاطر السياسية في الولايات المتحدة تخيم أيضاً على التوقعات بالنسبة للمعادن الأساسية، بالإضافة إلى توقيت انتعاش النمو العالمي، مسلطة الضوء على عدد من المخاوف التي تشمل أي تباطؤ آخر في سوق العمل الأميركية، وحالة الشك والغموض خلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وضعف أداء قطاع التصنيع.

هبوط الحديد والزنك واستقرار الألمنيوم

انخفضت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.4% إلى 9775.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو يوم الأربعاء.

وتحدد مجموعة“سيتي جروب” هدفاً لأسعار المعدن لأجل ثلاثة أشهر عند 9500 دولار للطن. وتراجعت كذلك أسعار الزنك والنيكل والرصاص، فيما استقرت أسعار الألمنيوم.

وانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد الخام بنسبة 0.5% إلى 96.05 دولار للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعها بنسبة 8% تقريباً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.





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