المعادن الأساسية تتراجع مع تزايد الشكوك حول التحفيز الصيني - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) انخفضت أسعار المعادن الأساسية وخام الحديد مع تشكك المستثمرين في إمكانية إنعاش حزمة التحفيز المفاجئة التي أعلنتها الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع لأكبر اقتصاد
في آسيا، بما في ذلك سوق العقارات.
تراجع سعر النحاس إلى ما دون 9800 دولار للطن بعد مكاسب استمرت يومين مدفوعة بإعلان الصين عن حزمة من الإجراءات الخاطفة لتعزيز النمو. ومنذ ذلك الحين، أثار غياب المزيد من التفاصيل شكوكاً حول مدى فعالية الحزمة في تخفيف الضغوط الانكماشية، أو رفع استهلاك العقارات والبنية التحتية، لما لهما من أهمية حاسمة بالنسبة للمعادن.
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قالت مجموعة“سيتي جروب” في مذكرة:“نلتزم الحذر إزاء النحاس على المدى القريب (والمعادن الأساسية بشكل عام) بسبب عدم الثقة في تأثير تدابير الدعم الصينية الأخيرة. فلم يتضح بعد ما إذا كانت هذه هي البداية لتحفيز أكثر شمولاً يُبنى على دورات خفض أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية العالمية أو أن أي إجراءات إضافية ستكون محدودة”.
أضافت المجموعة أن المخاطر السياسية في الولايات المتحدة تخيم أيضاً على التوقعات بالنسبة للمعادن الأساسية، بالإضافة إلى توقيت انتعاش النمو العالمي، مسلطة الضوء على عدد من المخاوف التي تشمل أي تباطؤ آخر في سوق العمل الأميركية، وحالة الشك والغموض خلال الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، وضعف أداء قطاع التصنيع.
هبوط الحديد والزنك واستقرار الألمنيوم
انخفضت عقود النحاس لأجل ثلاثة أشهر بنسبة 0.4% إلى 9775.50 دولار للطن في بورصة لندن للمعادن بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يوليو يوم الأربعاء.
وتحدد مجموعة“سيتي جروب” هدفاً لأسعار المعدن لأجل ثلاثة أشهر عند 9500 دولار للطن. وتراجعت كذلك أسعار الزنك والنيكل والرصاص، فيما استقرت أسعار الألمنيوم.
وانخفضت العقود المستقبلية لخام الحديد الخام بنسبة 0.5% إلى 96.05 دولار للطن في سنغافورة، بعد ارتفاعها بنسبة 8% تقريباً خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717407
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