صعود مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1000 نقطة في الختام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2.5% في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار الزخم الإيجابي للسوق مع تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التيسير النقدي حول العالم، وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.
وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.79% أو ما يعادل 1055 نقطة إلى 38925 نقطة عند الإغلاق، وقفز نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 2.66% إلى 2721 نقطة.
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أصدر بنك اليابان اليوم محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد نهاية يوليو الماضي وتم خلاله رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من المتوقع إلى 0.25%.
وأظهر محضر الاجتماع انقسام آراء صناع السياسة النقدية بشأن وتيرة رفع البنك المركزي لتكاليف الاقتراض، حيث أبدى عضوان على الأقل من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسات أنه يجب مواصلة التشديد النقدي بدرجة أكبر.
في حين قال أحد الأعضاء إنه يجب رفع أسعار الفائدة على نحو تدريجي لتجنب الاضطرار لفعل ذلك بوتيرة سريعة في المستقبل، وأوضح آخر أن قرار الرفع يجب أن يقترن بالتأكد من زيادة الشركات للإنفاق الرأسمالي، والأجور، والأسعار.
وحذّر آخرون من مواصلة التخلي عن سياسة التيسير النقدي بسرعة كبيرة، وأشار أحد صناع السياسات إلى أن تطبيع السياسة النقدية لا يجب أن يصبح هدفاً بحد ذاته، بل يتعين على بنك اليابان التحرك بحذر ومراعاة المخاطر المتعددة التي تقترن بقرارات التشديد النقدي.
وترك محضر الاجتماع المستثمرين دون رؤية واضحة بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية اليابانية، خاصة مع توجه البنوك المركزية الرئيسية حول العالم نحو التيسير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الين في الآونة الأخيرة، وأثّر سلباً على أداء أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير.
وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 144.89 ين .
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717406
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