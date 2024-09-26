Thursday, 26 September 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صعود مؤشر نيكي الياباني بأكثر من 1000 نقطة في الختام - جريدة البورصة

9/26/2024 4:47:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية بأكثر من 2.5% في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع استمرار الزخم الإيجابي للسوق مع تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق التيسير النقدي حول العالم، وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة والصين.

وصعد مؤشر“نيكي” بنسبة 2.79% أو ما يعادل 1055 نقطة إلى 38925 نقطة عند الإغلاق، وقفز نظيره الأوسع نطاقاً“توبكس” بنسبة 2.66% إلى 2721 نقطة.

موضوعات متعلقة دبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

أصدر بنك اليابان اليوم محضر اجتماع السياسة النقدية الذي انعقد نهاية يوليو الماضي وتم خلاله رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكثر من المتوقع إلى 0.25%.

وأظهر محضر الاجتماع انقسام آراء صناع السياسة النقدية بشأن وتيرة رفع البنك المركزي لتكاليف الاقتراض، حيث أبدى عضوان على الأقل من أصل 9 أعضاء في لجنة السياسات أنه يجب مواصلة التشديد النقدي بدرجة أكبر.

في حين قال أحد الأعضاء إنه يجب رفع أسعار الفائدة على نحو تدريجي لتجنب الاضطرار لفعل ذلك بوتيرة سريعة في المستقبل، وأوضح آخر أن قرار الرفع يجب أن يقترن بالتأكد من زيادة الشركات للإنفاق الرأسمالي، والأجور، والأسعار.

وحذّر آخرون من مواصلة التخلي عن سياسة التيسير النقدي بسرعة كبيرة، وأشار أحد صناع السياسات إلى أن تطبيع السياسة النقدية لا يجب أن يصبح هدفاً بحد ذاته، بل يتعين على بنك اليابان التحرك بحذر ومراعاة المخاطر المتعددة التي تقترن بقرارات التشديد النقدي.

وترك محضر الاجتماع المستثمرين دون رؤية واضحة بشأن المسار المتوقع للسياسة النقدية اليابانية، خاصة مع توجه البنوك المركزية الرئيسية حول العالم نحو التيسير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الين في الآونة الأخيرة، وأثّر سلباً على أداء أسهم الشركات العاملة في قطاع التصدير.

وعلى صعيد سعر الصرف، ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 144.89 ين .


المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108717406

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث