الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) واصلت الأسهم الصينية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الحكومة خطوات موسعة لتحفيز النشاط الاقتصادي، سواء على صعيد السياسة النقدية أو المالية.
وصعد مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 4.23% أو ما يعادل 143 نقطة إلى 3545 نقطة في الختام، ليواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي ويغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين.
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وقفز مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 3.61% أو 104 نقاط إلى 3001 نقطة، وزاد نظيره“شنتشن المركب” 4% أو 63 نقطة إلى 1638 نقطة، ليتجاوز المستوى النفسي الهام عند 1600 نقطة.
جاء هذا بعدما عقدت اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الحاكم جلسة قادها الرئيس الصيني“شي جين بينج” اليوم، دعت خلالها إلى تعزيز التدابير النقدية والمالية الداعمة للنشاط الاقتصادي لتحقيق أهدف النمو السنوي جنباً إلى جنب مع مستهدفات التنمية الاجتماعية.
وذلك بعدما أعلنت الحكومة يوم أمس عن إطلاق حزمة من الدعم النقدي تُدفع مرة واحدة للسكان الأكثر احتياجاً قبل حلول عطلة اليوم الوطني في الأول من أكتوبر، بهدف تعزيز معنويات المستهلكين في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن.
وتشير هذه التوجيهات والإجراءات إلى عزم الحكومة الصينية على توحيد جهود السياستين المالية والنقدية لدعم اقتصادها في حقبة ما بعد الوباء، حيث أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع عن مجموعة من إجراءات التيسير النقدي طال انتظارها من قبل المستثمرين.
وفيما يتعلق بسعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.19% إلى 7.0198 يوان .
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717405
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