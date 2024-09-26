Thursday, 26 September 2024 12:40 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي - جريدة البورصة

9/26/2024 4:47:54 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت الأسهم الصينية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الحكومة خطوات موسعة لتحفيز النشاط الاقتصادي، سواء على صعيد السياسة النقدية أو المالية.

وصعد مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 4.23% أو ما يعادل 143 نقطة إلى 3545 نقطة في الختام، ليواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي ويغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين.

موضوعات متعلقة دبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

وقفز مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 3.61% أو 104 نقاط إلى 3001 نقطة، وزاد نظيره“شنتشن المركب” 4% أو 63 نقطة إلى 1638 نقطة، ليتجاوز المستوى النفسي الهام عند 1600 نقطة.

جاء هذا بعدما عقدت اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الحاكم جلسة قادها الرئيس الصيني“شي جين بينج” اليوم، دعت خلالها إلى تعزيز التدابير النقدية والمالية الداعمة للنشاط الاقتصادي لتحقيق أهدف النمو السنوي جنباً إلى جنب مع مستهدفات التنمية الاجتماعية.

وذلك بعدما أعلنت الحكومة يوم أمس عن إطلاق حزمة من الدعم النقدي تُدفع مرة واحدة للسكان الأكثر احتياجاً قبل حلول عطلة اليوم الوطني في الأول من أكتوبر، بهدف تعزيز معنويات المستهلكين في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن.

وتشير هذه التوجيهات والإجراءات إلى عزم الحكومة الصينية على توحيد جهود السياستين المالية والنقدية لدعم اقتصادها في حقبة ما بعد الوباء، حيث أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع عن مجموعة من إجراءات التيسير النقدي طال انتظارها من قبل المستثمرين.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.19% إلى 7.0198 يوان .


المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108717405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث