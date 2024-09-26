الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) واصلت الأسهم الصينية الارتفاع في نهاية تعاملات اليوم الخميس، تزامناً مع اتخاذ الحكومة خطوات موسعة لتحفيز النشاط الاقتصادي، سواء على صعيد السياسة النقدية أو المالية.

وصعد مؤشر“سي إس آي 300” بنسبة 4.23% أو ما يعادل 143 نقطة إلى 3545 نقطة في الختام، ليواصل الارتفاع للجلسة السابعة على التوالي ويغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين.

موضوعاتدبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

وقفز مؤشر“شنغهاي المركب” بنسبة 3.61% أو 104 نقاط إلى 3001 نقطة، وزاد نظيره“شنتشن المركب” 4% أو 63 نقطة إلى 1638 نقطة، ليتجاوز المستوى النفسي الهام عند 1600 نقطة.

جاء هذا بعدما عقدت اللجنة السياسية للحزب الشيوعي الحاكم جلسة قادها الرئيس الصيني“شي جين بينج” اليوم، دعت خلالها إلى تعزيز التدابير النقدية والمالية الداعمة للنشاط الاقتصادي لتحقيق أهدف النمو السنوي جنباً إلى جنب مع مستهدفات التنمية الاجتماعية.

وذلك بعدما أعلنت الحكومة يوم أمس عن إطلاق حزمة من الدعم النقدي تُدفع مرة واحدة للسكان الأكثر احتياجاً قبل حلول عطلة اليوم الوطني في الأول من أكتوبر، بهدف تعزيز معنويات المستهلكين في ظل الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد في الوقت الراهن.

وتشير هذه التوجيهات والإجراءات إلى عزم الحكومة الصينية على توحيد جهود السياستين المالية والنقدية لدعم اقتصادها في حقبة ما بعد الوباء، حيث أعلن البنك المركزي هذا الأسبوع عن مجموعة من إجراءات التيسير النقدي طال انتظارها من قبل المستثمرين.

وفيما يتعلق بسعر الصرف، تراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.19% إلى 7.0198 يوان .





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