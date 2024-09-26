شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، مع انتشار علامات جديدة على قوة أسهم التكنولوجيا في جميع أنحاء آسيا. ويواجه الين صعوبات أمام الدولار.

تقدمت مؤشرات قياس أداء أسهم شركات التقنية العالية في اليابان وكوريا الجنوبية جنبا إلى جنب مع العقود الآجلة لمؤشر“ناسداك 100′′، مما أدى إلى زيادة مكاسب المؤشر الذي ارتفع أمس في تداولات نيويورك. كان هذا التحرك مدفوعاً جزئياً بالارتفاع بعد ساعات العمل في شركة“ميكرون تكنولوجي” (Micron Inc)، التي تعد أحد مكونات“ناسداك 100′′، بعد توقعات قوية للإيرادات. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر“إس آند بي 500” بعد انخفاض طفيف أمس.

موضوعاتدبي تسعى لتسريع ازدهار صناديق التحوط عبر إطلاق منصة جديدة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة

تفوق أداء أسهم التكنولوجيا الآسيوية، حيث عاود مؤشر الأسهم في المنطقة الارتفاع في وقت سابق من الأسبوع ليتداول عند أعلى مستوى في عامين. يمكن أن يطغى اندفاع المستثمرين للحاق بالارتفاع الذي يقوده الذكاء الاصطناعي على شكوك السوق بشأن إجراءات التحفيز الصينية التي قلصت زخم الأسهم في البلاد بعد ظهر أمس.

تقلبات في الصين

تقلبت الأسهم الصينية في افتتاح التداولات. وانخفض مؤشر“جولدن دراجون” للأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، وهو ما قد يكون علامة مبكرة على الإجهاد من الارتفاع المدفوع بالتحفيز في الأسهم الصينية هذا الأسبوع.

وقال إد جوميز، كبير مسؤولي الاستثمار في“إس جي إم سي كابيتال” (SGMC Capital)، لتلفزيون“بلومبرج”، إن إجراءات الدعم الأخيرة التي اتخذتها بكين قد لا تكون كافية لإغراء المستثمرين الذين ما زالوا يشعرون بالقلق بشأن سوق الإسكان، وضعف معنويات المستهلكين. وأضاف“غوميز”:“نحن ندرك القيمة في السوق، ولكن بالنظر إلى العبء على جبهات متعددة، فإننا مترددون للغاية في اتخاذ وجهة نظر طويلة المدى”.“الجميع ينتظر ويراقب”.

تدرس الصين ضخ ما يصل إلى تريليون يوان (142 مليار دولار) من رأس المال في أكبر بنوكها الحكومية لزيادة قدرتها على دعم الاقتصاد المتعثر، حسبما ذكرت“بلومبرج”، اليوم الخميس نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

استقرت عوائد سندات الخزانة بعد ارتفاعها عبر المنحنى أمس، مما دعم مكاسب الدولار، حيث واجه المستثمرون هجمة من المعروض من السندات الجديدة من مزاد سندات لأجل خمس سنوات. وارتفع مؤشر قوة العملة الأميركية بنسبة 0.7% أمس، لكنه قلص بعض تلك المكاسب في وقت مبكر من تعاملات اليوم.

وتم تداول الين عند حوالي 145 يناً للدولار بعد انخفاضه أمس مقابل العملة الأميركية بأكثر من 1%. ويأتي ضعف العملة اليابانية وسط دلائل على أن بنك اليابان ليس في عجلة من أمره لزيادة أسعار الفائدة.

حوافز بكين

مع مفاجأة البنك المركزي الصيني للسوق مؤخراً بحزمة واسعة من خطوات التحفيز النقدي، قد يأتي المزيد من التدابير المالية في الأيام القليلة المقبلة، حيث من المقرر أن يجتمع المكتب السياسي للرئيس شي جين بينج المكون من 24 عضواً قبل العطلة التي تستمر أسبوعاً.

وفي إعلان نادر عن مساعدات مباشرة، جاء بعد يوم واحد فقط من الكشف عن برنامج شامل لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم، قالت السلطات إنها ستقدم مساعدات نقدية لمرة واحدة للأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع، حسبما أفادت قناة“سي سي تي في” (CCTV) الحكومية أمس، دون تقديم التفاصيل.

وفي سوق السلع، استقرت أسعار النفط بعد انخفاضها في جلسة التداول السابقة. وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أكثر من 2% أمس ليستقر دون 70 دولاراً للبرميل. في أماكن أخرى، تم تداول الذهب بشكل مستقر بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث عززت البيانات الأميركية الضعيفة مبررات إجراء تخفيضات أعمق في أسعار الفائدة.





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