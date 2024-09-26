Thursday, 26 September 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة - جريدة البورصة

9/26/2024 4:47:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الزخم الإيجابي للأسواق الآسيوية، وقرار المركزي السويسري بخفض سعر الفائدة الرئيسي في دلالة تدعم احتمالات مواصلة الاقتصادات الرئيسية تيسير تكاليف الاقتراض.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% إلى 524 نقطة.

موضوعات متعلقة سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي

وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.47% إلى 8307 نقاط، و”داكس” الألماني بنسبة 1% إلى 19109 نقاط، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.24% إلى 7659 نقطة.

خفّض المركزي السويسري في اجتماع عقده اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% تماشياً مع التوقعات.

ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه هذا العام بعدما أصبحت سويسرا في مارس الماضي أول اقتصاد رئيسي يبدأ بتيسير تكاليف الاقتراض خلال دورة التشديد الحالية.

وعلى صعيد آخر، هبط سهم“إتش آند إم” بنسبة 4.63% إلى 172.95 كرونة بعدما أعلنت صانعة الأزياء السويدية عن تراجع الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من العام.


المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108717402

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث