ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الزخم الإيجابي للأسواق الآسيوية، وقرار المركزي السويسري بخفض سعر الفائدة الرئيسي في دلالة تدعم احتمالات مواصلة الاقتصادات الرئيسية تيسير تكاليف الاقتراض.

وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% إلى 524 نقطة.

موضوعاتسويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي

وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.47% إلى 8307 نقاط، و”داكس” الألماني بنسبة 1% إلى 19109 نقاط، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.24% إلى 7659 نقطة.

خفّض المركزي السويسري في اجتماع عقده اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% تماشياً مع التوقعات.

ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه هذا العام بعدما أصبحت سويسرا في مارس الماضي أول اقتصاد رئيسي يبدأ بتيسير تكاليف الاقتراض خلال دورة التشديد الحالية.

وعلى صعيد آخر، هبط سهم“إتش آند إم” بنسبة 4.63% إلى 172.95 كرونة بعدما أعلنت صانعة الأزياء السويدية عن تراجع الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من العام.





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