ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، بدعم من الزخم الإيجابي للأسواق الآسيوية، وقرار المركزي السويسري بخفض سعر الفائدة الرئيسي في دلالة تدعم احتمالات مواصلة الاقتصادات الرئيسية تيسير تكاليف الاقتراض.
وزاد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.95% إلى 524 نقطة.
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وارتفعت كل من مؤشرات“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.47% إلى 8307 نقاط، و”داكس” الألماني بنسبة 1% إلى 19109 نقاط، و”كاك” الفرنسي بنسبة 1.24% إلى 7659 نقطة.
خفّض المركزي السويسري في اجتماع عقده اليوم سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1% تماشياً مع التوقعات.
ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه هذا العام بعدما أصبحت سويسرا في مارس الماضي أول اقتصاد رئيسي يبدأ بتيسير تكاليف الاقتراض خلال دورة التشديد الحالية.
وعلى صعيد آخر، هبط سهم“إتش آند إم” بنسبة 4.63% إلى 172.95 كرونة بعدما أعلنت صانعة الأزياء السويدية عن تراجع الأرباح التشغيلية في الربع الثالث من العام.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717402
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