سلامة الغذاء تعتزم إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمطاعم السياحية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم السياحية
سيساهم بشكل فعال في عملية الاستيفاء.
وبحث الهوبي، مع ياسر محمد التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تعزيز سبل التعاون، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وإزالة كافة العوائق التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة من قبل الغرفة، وأوجه التعاون المشتركة للمساهمة في النهوض بالنشاط السياحى المصري.
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وشدد على ضرورة حث الغرفة لأعضائها على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية في مصر، خاصة في القطاع السياحي مما سيكون له عظيم الأثر في تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.
أكد الهوبي، خلال الاجتماع، على أن الهيئة ستنظم برنامج خاص يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء العاملین، واتباع القواعد وااشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء خلال مراحل دورة الغذاء في المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم في الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
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