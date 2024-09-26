سلامة الغذاء تعتزم إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمطاعم السياحية

MENAFN - Al-Borsa News) قال طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إن الهيئة بصدد إعداد دليل للاشتراطات الخاصة بالمنشآت والمطاعم سيساهم بشكل فعال في عملية الاستيفاء.

وبحث الهوبي، مع ياسر محمد التاجوري رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، تعزيز سبل التعاون، ودراسة التحديات التي تواجه المنشآت والمطاعم السياحية وإزالة كافة العوائق التي تواجه القطاع، والحلول المقترحة من قبل الغرفة، وأوجه التعاون المشتركة للمساهمة في النهوض بالنشاط السياحى المصري.

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وشدد على ضرورة حث الغرفة لأعضائها على ضرورة الإسراع في عملية التسجيل والاعتماد للنهوض بالمنظومة الغذائية في مصر، خاصة في القطاع السياحي مما سيكون له عظيم الأثر في تحقيق تجربة سياحية مصرية متميزة لضيوفها وزوارها.

أكد الهوبي، خلال الاجتماع، على أن الهيئة ستنظم برنامج خاص يتضمن دورات تدريبية وورش عمل لتوعية العاملين بالمنشآت والمطاعم السياحية ونشر ثقافة سلامة الغذاء لتحسين أداء العاملین، واتباع القواعد وااشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء خلال مراحل دورة الغذاء في المنشآت والمطاعم السياحية بما يسهم في الحفاظ على صورة مصر الدولية وإبرازها بما يتناسب مع سمعتها السياحية ومكانتها التنافسية دوليًّا بين مصاف الدول السياحية الكبرى.