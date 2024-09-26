سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) خفّض السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، على خلفية استمرار تراجع الضغوط التضخمية بدرجة كبيرة.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال العام الجاري التي تُخفض فيها سويسرا تكاليف الاقتراض، بعدما أصبحت في مارس الماضي أول رئيسي يُقدم على مثل هذه الخطوة خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة.

موضوعاتارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي

وقال البنك في بيان السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الضغوط التضخمية تراجعت بدرجة كبيرة مجدداً مقارنة بالربع السابق من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونصّ البيان على أن خفض أسعار الفائدة مجدداً قد يصبح ضرورياً خلال الفترة القادمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.





المصدر: