Thursday, 26 September 2024 12:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% - جريدة البورصة

9/26/2024 4:47:52 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفّض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، على خلفية استمرار تراجع الضغوط التضخمية بدرجة كبيرة.

وتعد هذه المرة الثالثة خلال العام الجاري التي تُخفض فيها سويسرا تكاليف الاقتراض، بعدما أصبحت في مارس الماضي أول اقتصاد رئيسي يُقدم على مثل هذه الخطوة خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة.

موضوعات متعلقة ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل بعد خفض المركزي السويسري للفائدة شركات التكنولوجيا ترفع الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها في عامين الأسهم الصينية تُغلق عند أعلى مستوى في قرابة شهرين بدعم من تدابير التحفيز الاقتصادي

وقال البنك في بيان السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الضغوط التضخمية تراجعت بدرجة كبيرة مجدداً مقارنة بالربع السابق من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ونصّ البيان على أن خفض أسعار الفائدة مجدداً قد يصبح ضرورياً خلال الفترة القادمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.


المصدر:

MENAFN26092024000202011048ID1108717400

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث