سويسرا تٌخفض سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام عند 1% - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفّض البنك المركزي
السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1%، على خلفية استمرار تراجع الضغوط التضخمية بدرجة كبيرة.
وتعد هذه المرة الثالثة خلال العام الجاري التي تُخفض فيها سويسرا تكاليف الاقتراض، بعدما أصبحت في مارس الماضي أول اقتصاد رئيسي يُقدم على مثل هذه الخطوة خلال دورة التشديد النقدي الأخيرة.
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وقال البنك في بيان السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الضغوط التضخمية تراجعت بدرجة كبيرة مجدداً مقارنة بالربع السابق من العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
ونصّ البيان على أن خفض أسعار الفائدة مجدداً قد يصبح ضرورياً خلال الفترة القادمة لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر:
MENAFN26092024000202011048ID1108717400
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