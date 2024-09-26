الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا قرب بيت عور التحتا غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
)
رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب الحاجز في ساعات الصباح الباكر، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان.
ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال دقق في هويات المواطنين، وفتش مركباتهم.
يشار إلى أن الاحتلال شدد حواجزه العسكرية بين القرى والبلدات والمدن منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما اضطر المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة هي في الغالب ترابية ووعرة
MENAFN26092024000205011050ID1108717381
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.