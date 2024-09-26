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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا قرب بيت عور التحتا غرب رام الله

9/26/2024 4:33:26 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حاجزا عسكريا قرب قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال نصب الحاجز في ساعات الصباح الباكر، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة في المكان.

ولفتت المصادر، إلى أن الاحتلال دقق في هويات المواطنين، وفتش مركباتهم.

يشار إلى أن الاحتلال شدد حواجزه العسكرية بين القرى والبلدات والمدن منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ما اضطر المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة هي في الغالب ترابية ووعرة

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