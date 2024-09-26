اجتماع اللجنة المكلفة بترميم منازل مخيم نور شمس لمناقشة خطط التنفيذ وآليات العمل

MENAFN - Palestine News ) طولكرم /PNN /عقدت اللجنة المكلفة بترميم المنازل المتضررة في مخيم نور شمس، نتيجة الاجتياحات المتكررة، اجتماعًا اليوم في مقر اللجنة الشعبية لخدمات المخيم. جاء الاجتماع بموجب قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، وبتوجيهات رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي وبمشاركة ممثلين عن وزارة الحكم المحلي ووكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). تم خلال الاجتماع وضع الأسس والخطوات اللازمة، إلى جانب التوصيات الضرورية للبدء في عملية ترميم بعض المنازل المتضررة.

وناقش المجتمعون الأسس والخطوات اللازمة، بالإضافة إلى التوصيات الضرورية للبدء في أعمال الترميم. كما تناول الاجتماع الآليات المعتمدة لتنفيذ المشروع المخصص من موازنة دائرة شؤون اللاجئين، الذي سيتم تنفيذه خلال الأيام القليلة المقبلة.

اتفق الحضور على تحديد الفئات المستهدفة من عملية الترميم، والتأكد من تطابقها مع المعايير التي حددتها اللجنة وتم التأكيد على أهمية تدعيم المنازل الآيلة للسقوط، التي تشكل خطرًا على المارة، بناءً على تقارير لجنة السلامة العامة.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، على أهمية تعزيز صمود اللاجئين في المخيمات، خاصة تلك التي تتعرض لاجتياحات متكررة تؤدي إلى تدمير البنية التحتية والفوقية. وأشار إلى محاولات إضعاف دور وكالة الغوث من خلال تجفيف مواردها، تمهيدًا لشطب حق العودة.

من جهته، شدد مدير عام المشاريع في دائرة شؤون اللاجئين، محمد السيد، على أهمية دور وكالة الغوث الدولية في المخيمات، بحكم تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومسؤولياتها تجاه اللاجئين. ونقل

السيد، تحيات رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، الذي أكد دعمه للجهود المبذولة في خدمة المخيمات.

كما دعا إلى ضرورة التنسيق المشترك بين وكالة الغوث والمؤسسات الحكومية والجهات المانحة لدعم المخيمات.