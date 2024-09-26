إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لدورا

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامها المتواصل لبلدة دورا جنوب غرب الخليل منذ فجر اليوم الخميس.
وأفاد مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونقل على أثرها للمستشفى.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين.
ولفت إلى أن الاحتلال اقتحم بعدد كبير من آلياته العسكرية بلدة دورا وعددا من القرى المحيطة بها، ونشر دورياته في جميع أحياء البلدة وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية وفي محيط منازل المواطنين.
وداهمت تلك القوات أكثر من 40 منزلا في البلدة وفي قرية الطبقة، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن فجرت أبواب عدد كبير من تلك المنازل، وفتشتها ودمرت محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين وعائلاتهم، ولا تزال حملة المداهمة مستمرة.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت أيضا مقر فرع اتحاد عمال فلسطين في البلدة، وقامت بتكسير محتوياته، وإلقاء ما فيه من أعلام وصور على الشارع وإتلافها.
كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق دوام كل المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في بلدة دورا، بسبب اقتحام جيش الاحتلال لها.
يتبع...
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