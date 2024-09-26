إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال الاقتحام المتواصل لدورا

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في اقتحامها المتواصل لبلدة دورا جنوب غرب الخليل منذ فجر اليوم الخميس.

وأفاد مراسلة الوكالة الرسمية، بأن الشاب أصيب بالرصاص الحي في البطن، ونقل على أثرها للمستشفى.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عشرات المنازل، واعتقلت عددا من المواطنين.

ولفت إلى أن الاحتلال اقتحم بعدد كبير من آلياته العسكرية بلدة دورا وعددا من القرى المحيطة بها، ونشر دورياته في جميع أحياء البلدة وعلى الطرقات الفرعية والرئيسية وفي محيط منازل المواطنين.

وداهمت تلك القوات أكثر من 40 منزلا في البلدة وفي قرية الطبقة، واعتقلت عددا من المواطنين، بعد أن فجرت أبواب عدد كبير من تلك المنازل، وفتشتها ودمرت محتوياتها، بالإضافة إلى الاعتداء على المواطنين وعائلاتهم، ولا تزال حملة المداهمة مستمرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال داهمت أيضا مقر فرع اتحاد عمال فلسطين في البلدة، وقامت بتكسير محتوياته، وإلقاء ما فيه من أعلام وصور على الشارع وإتلافها.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل تعليق دوام كل المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة في بلدة دورا، بسبب اقتحام جيش الاحتلال لها.

يتبع...