«المسعود للسيارات - رينو» تعزز تشكيلتها بطرح سيارة "رينو أركانا" الجديدة

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع المعتمد لسيارات "رينو" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، عن وصول سيارة "رينو أركانا" الجديدة التي طال انتظارها إلى صالات عرضها. ويعتبر هذا الطراز المبتكر والأنيق إضافة مميزة إلى تشكيلة سيارات "رينو" في العاصمة.
تتميز "رينو أركانا" بتصميمها الجمالي الذي يجمع بين الانسيابية والدايناميكية والأداء القوي، مما يجعلها تبرز في سوق سيارات الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات في الشرق الأوسط. وتحتضن هذه السيارة موجات التجديد بتجسيدها لرؤية التصميم " Nouvelle Vague " من رينو . حيث تتزين الواجهة الأمامية بشعار " Nouvel’R" الجديد والذي يتناعم مع نمط الألماس ثلاثي الأبعاد على شبك السيارة الأمامي. وتضفي شبكة السيارة المطلية بالكروم الأسود اللامع لمسة عصرية وفريدة من نوعها.
منذ إطلاقها عالميًا في أكتوبر 2020، حققت "رينو أركانا" علامة فارقة في تاريخ رينو، حيث تم بيع أكثر من 240 ألف وحدة حول العالم.
وقال بشير جمّيل ، مدير المبيعات والتسويق في "المسعود للسيارات": "نضع في "المسعود للسيارات"، تطلعات عملائنا وتجاربهم مع القيادة في المقام الأول. يمثل طرح سيارة "رينو أركانا" الجديدة في صالات العرض لدينا إضافة مميزة تعزز من التزامنا بتوفير أفضل المركبات للعملاء لتناسب مختلف احتياجاتهم وتفضيلاتهم الفريدة. وبفضل تصميمها المبتكر وتقنياتها المتقدمة، من المتوقع أن ترفع "أركانا" الجديدة سقف التوقعات في فئة سيارات الكوبيه الرياضية متعددة الاستخدامات، مما يحسن من تجربة القيادة اليومية لعملائنا الكرام."
تتوفر "أركانا" بثلاث فئات متميزة: "إيفوليوشن"، و"تكنو"، و"إسبري ألبين" والتي تمثل الفئة العليا. وتقدم كل فئة خيارات تخصيص متنوعة مثل لمسات الأسود أو الكروم الامع أو الكروم الداكن، مما يعزز من جاذبيتها الفاخرة. وتتوفر شاشة تفاعلية مركزية 7 بوصات في جميع الفئات، مما يسهل من الوصول إلى الإعدادات ويحسن من عرض المعلومات المهمة للسيارة.
تتميز فئة "تكنو" بنظام المعلومات والترفيه من رينو “إيزي لينك” الذي يشمل نظام ملاحة واتصال لاسلكي، ويتوافق مع كل من "Android Auto" و"Apple CarPlay". ويعتبر الإصدار الرياضي والأنيق "إسبري ألبين" في قمة موديلات رينو أركانا. من أبرز ميزاته الخارجية الشفرة الأمامية باللون الرمادي على المصد الأمامي، وتقليم الجناح باللون الرمادي الصخري، والعجلات الأنيقة الجديدة بمقاس 18 بوصة. أما في الداخل، فقد تم تجهيز المقاعد بمواد فاخرة تشمل تقنية Eco Tep والجلد المدبوغ، مع خياطة زرقاء وشعار "ألبين" المتميز.
علاوة على ذلك، تقدم أركانا خياراً جديداً للون الهيكل - أزرق ليلي - مما يعزز من جاذبيتها ويوفر لعملاء "المسعود للسيارات" أحدث الخيارات وأكثرها أناقة في السوق. تم تصميم أركانا الجديدة على منصة CMF-B المعيارية التي طورها المؤسسون لضمان كفاءة عالية ومتعة قيادة استثنائية وأداء متفوق، مع راحة لا مثيل لها.
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