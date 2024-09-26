Bitget تحتفل بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها وتتجاوز 45 مليون مستخدم

(MENAFN
- B2Press Online PR Service) فيكتوريا، سيشل - تحتفل Bitget ، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، بفخر بالذكرى السنوية السادسة لها محققة إنجازًا مهمًا، حيث تجاوز عدد مستخدميها 45 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، متجاوزة بذلك منافسيها لتصبح رابع أكبر بورصة للعملات المشفرة من حيث حجم التداول، وتفتخر المنصة بأنها البورصة الأسرع نموًا بنسبة 400% من حيث نمو المستخدمين منذ العام الماضي.
في عام 2024، تضاعفت قاعدة مستخدمي Bitget ثلاث مرات تقريبًا، وذلك بفضل الابتكار المستمر وتجربة المستخدم المُحسنة والالتزام القوي بالأمان، وفي عام 2024، سجلت Bitget نموًا كبيرًا في إفريقيا (1,614%) وجنوب آسيا (729%) وجنوب شرق آسيا (216%)، وتُظهِر منتجات الربح (الادخار) على Bitget ارتفاعًا حادًا، حيث زادت بنسبة تتجاوز 600% من الربع الثالث لعام 2023 إلى الربع الثالث لعام 2024، كما شهدت المنصة زيادة في الحركة بنسبة 50% وتدفقات صافية للأصول بلغت 700 مليون دولار في النصف الأول من عام 2024.
بالإضافة إلى النمو الذي حققته في أعمالها، لا تزال Bitget ملتزمة بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات المؤثرة مثل #Blockchain4Youth و #Blockchain4Her، وقد جلبت مبادرة #Blockchain4Youth إلى تعليم البلوكتشين أكثر من 13000 طالب في أكثر من 60 جامعة، مثل جامعة زيورخ وجامعة تايوان الوطنية، ومن خلال مبادرة #Blockchain4Her، دعمت Bitget رائدات الأعمال في مجال التشفير من خلال التعاون مع منظمات عالمية مثل SheFi و Women in Web3.
وفي هذا الشأن، صرح جراسي تشين، الرئيس التنفيذي لشركة Bitget قائلاً "لقد جاء النمو المستمر الذي حققته شركة Bitget نتاجًا لابتكاراتها المستمرة على يد أفضل المهندسين وفرق المنتجات في جميع قطاعات الصناعة، وبفضل القوة العاملة القوية التي تضم أكثر من 1500 موهبة، تقدم Bitget لمستخدميها حلول تشفير ذكية من الطراز العالمي وتوفر لهم سهولة في التنقل وأعلى درجات الأمان، وتتجلى قوة نظام CeDeFi المتنامي لدينا بوجود 45 مليون مستخدم على خدمات البورصة لدينا وخدمات المحفظة وتكنولوجيا Web3."
وفي إطار احتفالها بالذكرى السنوية لتأسيسها، تستضيف Bitget مجموعة متنوعة من الفعاليات الرامية إلى إشراك مجتمعها العالمي، من بينها التحديات التفاعلية ذات المواضيع "الستة" في جناحها خلال قمة سنغافورة Token2049، حيث تعمل كراعي رئيسي، وبالإضافة إلى ذلك، وبالشراكة مع RaveDAO، تستضيف Bitget أيضًا نايتوبيا، وهو حدث جانبي رئيسي لقمة Token2049 يضم مشغلي دي جي مشهورين مثل دون ديابلو.
كما تكرم Bitget أيضًا قادة الصناعة من خلال جوائز Smart Awards، للذين أحرزوا تقدمًا كبيرًا في الترويج العام للبلوكتشين والعملات المشفرة، وستكرم الجوائز أيضًا المشاريع والعمليات الأكثر ابتكارًا والتي قدمت مساهمات ملحوظة في تطوير الصناعة، ودعمًا للتنوع، دخلت Bitget في شراكة مع SheFi للمشاركة في استضافة قمة SheFi وجوائز Blockchain4Her، لتعزيز مشاركة الإناث في مجال التشفير.
وفي إطار احتفالاتها، أطلقت Bitget صفحة مُخصصة للاحتفال بالذكرى السنوية، تتضمن رسالة مفتوحة من الرئيس التنفيذي، ومسابقات وجوائز، من بينها PS5، وصناديق الذكرى السنوية ذات الإصدار المحدود، وحصة بقيمة 20000 التيثر، تقديرًا للدور الحاسم الذي لعبه مجتمع Bitget وموظفيها في نجاحها، كما تم الكشف عن إعلان جديد للعلامة التجارية تحت عنوان "خطوات ذكية، قفزات كبيرة" خلال الاحتفالات.
كان نجاح Bitget مدفوعًا بشكل كبير بتقديمها المستمر للمنتجات المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لقاعدة مستخدميها، وفي عام 2024، قدمت المنصة 425 قائمة جديدة، ووسعت منصتي Launchpad وLaunchpool التابعتين لها وأطلقت منصة PoolX، حيث أدرجت أكثر من 60 مشروعًا وجذبت 350,000 مشارك في غضون ثلاثة أشهر، واستقطبت منصة Bitget Pre-Market التي تم إطلاقها مؤخرًا في عام 2024 أكثر من 35,000 متداول في غضون ثلاثة أشهر فقط.
مع احتفال Bitget بالذكرى السنوية السادسة لتأسيسها وتجاوز عدد مستخدميها 45 مليونًا، تظل Bitget تركز على توسيع نطاق حضورها وبناء الابتكار ونشر السيادة المالية في جميع أنحاء العالم.
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نبذة عن Bitget
تأسست Bitget في عام 2018، وهي بورصة للعملات المشفرة الرائدة عالميًا وإحدى شركات تكنولوجيا Web3، وتخدم بورصة Bitget أكثر من 45 مليون مستخدم في أكثر من 100 دولة ومنطقة، وهي ملتزمة بمساعدة المستخدمين على التداول بشكل أذكى من خلال ميزة التداول بالنسخ الرائدة وحلول التداول الأخرى. محفظة Bitget ، التي كانت تُعرف في السابق باسم BitKeep، هي عبارة عن محفظة عملات مُشفرة متعددة السلاسل من الطراز العالمي تقدم مجموعة من حلول وميزات تكنولوجيا Web3 الشاملة والتي من بينها وظيفة المحفظة والمبادلة وسوق NFT ومتصفح DApp وغيرها الكثير، وتلهم Bitget الأفراد للإقبال على التداول في العملات المشفرة من خلال التعاون مع شركاء موثوقين، من بينهم لاعب كرة القدم الأرجنتيني الأسطوري ليونيل ميسي والرياضيين الأتراك بوسي توسون تشاووش أوغلو (بطل العالم في المصارعة) وساميت جوموش (الحائز على الميدالية الذهبية في الملاكمة) وإلكين أيدي (لاعب المنتخب الوطني للكرة الطائرة).
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