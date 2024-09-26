سلطان تستهدف الشباب في الكويت عبر قنوات وعروض وخدمات مخصصة

(MENAFN
- Bensirri PR) الكويت، 24 سبتمبر 2024: أعلنت اليوم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية عن إطلاق تحديثات وعروض جديدة تستهدف فئة الشباب في الكويت وذلك في أفرع سلطان إكسبرس ومن خلال خدمة التوصيل السريع "راش". يأتي ذلك ضمن خطة استراتيجية مدروسة تهدف إلى تعزيز تجربة التسوق لدى هذه الفئة من المجتمع، ومواكبة التقدم المحرز عالمياً في مجال التكنولوجيا في قطاع البيع بالتجزئة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، السيد/ بسام زنتوت: "نلتزم في سلطان بالابتكار وطرح خدمات وعروض خاصة لعملائنا الأصغر سناً، المتمرسين في مجال التكنولوجيا. إننا الآن نبني مستقبل سلطان من خلال التواصل البنّاء مع الأجيال الشابة وترسيخ ولائهم لمنتجاتنا وخدماتنا وعروضنا من خلال تطويرها لتتناسب مع أسلوب حياتهم السريع والعصري والمتغير."
وأضاف: "تشكل فئة الشباب نسبة كبيرة ومتزايدة من قاعدة عملائنا في سلطان، وإننا سعداء اليوم بإطلاق تحديثات رقمية مبتكرة، نهدف من خلالها إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من شريحة الشباب ليكونوا ضمن عملائنا الجدد. ونحن على ثقة أن هذه الخطوة سيكون لها أثر إيجابي على مبيعاتنا بشكل عام."
وقد أطلق سلطان فئة جديدة على تطبيقه الإلكتروني تستهدف شريحة الشباب تحت اسم "جنزي من كنزي" تمنح مزايا مصممة خصيصاً لمحاكاة العملاء الأصغر سناً. فيمكن للشباب من عملاء سلطان الحصول على استرداد نقدي بنسبة 3% من النقاط "كوينز" في برنامج الولاء "كنزي" عند شرائهم حصرياً من فروع سلطان إكسبرس أو أونلاين باستخدام خدمة "راش" (RUSH)، للتوصيل السريع.
كما سيمنحهم التطبيق كوبونات حصرية طوال العام من شركاء مختارين يستهدفون الفئة العمرية الأصغر سناً مثل أماكن الترفيه والمقاهي والمطاعم وغيرها. وتعمل الشركة على عقد المزيد من الشراكات مع المقاهي والمطاعم وأماكن الترفيه الشهيرة، لتضمن مكافآت تناسب الجيل الجديد.
يذكر أن هناك 30 فرع لسلطان إكسبرس في الكويت، مما يجعله قريباً جداً من أي مكان يتواجد فيه العميل، يوفر من خلالها منتجات عصرية وحصرية تستهدف الفئة الشبابية من العملاء، مثل الوجبات الصحية الخفيفة، والوجبات الجاهزة، وأصناف متنوعة من القهوة وغيرها. أما خدمة "راش" فهي خدمة أطلقت مؤخراً لتوصيل الطلبات بأقل من 30 دقيقة لتمنح العملاء تجربة تسوق مريحة وسهلة وسريعة.
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