فعالية "يوم المجتمع".. مساحة إبداعية نابضة بالحياة

(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 24 سبتمبر 2024:
أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن تنظيم فعالية "يوم المجتمع" الهادفة إلى استقطاب العائلات والأطفال وتمكينهم من استكشاف جماليات الفنون والموسيقى وروائع المسرح، من خلال مجموعة من التجارب الثقافية والإبداعية الملهمة، حيث تأتي هذه الفعالية في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تهيئة بيئة مستدامة قادرة على احتضان أصحاب المواهب ودعمهم وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة.
وسيتضمن برنامج فعالية "يوم المجتمع" التي ستقام يومي 28 و29 سبتمبر الجاري في مركز الجليلة لثقافة الطفل، سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تستهدف العائلات وأصحاب المواهب وعشاق الفن من جميع الأعمار، وتسلط الضوء على مختلف أنواع الفنون، ومن أبرزها ورشة "صناعة الفخار" وفيها سيتدرب المشاركون على طرق التعامل مع الطين وتشكيله باستخدام عجلة الخزف، وأبرز الأدوات المستخدمة في هذه الصناعة، وكيفية تجفيف القطع باستخدام الأفران المتخصصة، وسيتمكنون في ورشة "الخط العربي" من اكتشاف روائع الخط العربي وأسراره الإبداعية في رسم وتكوين الكلمات، في حين، سيستمع الأطفال برفقة عائلاتهم بمجموعة من الجلسات القرائية، إلى جانب تشكيلة من ورش الطهي التي سيتعرفون من خلالها على نكهات مختلفة من حول العالم.
وخلال الفعالية سيفتح زوار "الجليلة لثقافة الطفل" عيونهم على روائع المسرح، من خلال ورش متخصصة في الأداء الفني على الخشبة والماكياج المسرحي، ما يساهم في تمكينهم من التعبير عن مخيلتهم الفنية، كما سيكتشفون جماليات التصوير الفوتوغرافي ويتعرفون على أساسياته وطرق إعدادات الكاميرا، فيما ستتيح فعالية "يوم المجتمع" لعشاق الشطرنج فرصة تعلم استراتيجيات جديدة تنمي قدراتهم في اللعبة، وغيرها الكثير.
ولفتت ميثاء علي شهداد، مدير مركز الجليلة لثقافة الطفل بالإنابة إلى اهتمام "دبي للثقافة" بتوسيع آفاق الأطفال الإبداعية والفكرية وتشجيعهم على الاستكشاف والتعبير عن رؤاهم الفنية. وقالت: "تسعى الهيئة من خلال فعالية "يوم المجتمع" إلى إيجاد منصة مبتكرة قادرة على تعزيز ثقافة الناشئة وتحفيزهم على الاستفادة من طاقاتهم، وإطلاق العنان لإبداعاتهم في الفنون البصرية والأدائية"، مشيرة إلى أن الفعالية تمثل مساحة مجتمعية نابضة بالحياة، تتيح لكافة أفراد العائلة وزوار المركز إمكانية التعبير عن شغفهم في مختلف المجالات الفنية، وهو ما يعكس التزامات "دبي للثقافة" الرامية إلى استثمار قدرات الصغار العقلية والجسدية في التعليم والإبداع.
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