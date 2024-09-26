"بيجو لايف" تحتفل باليوم الوطني السعودي بتقديم محتوى فريد وتنظيم احتفالات حصرية

(MENAFN
- Golin Mena) [الرياض – المملكة العربية السعودية، 25 سبتمبر 2024] - احتفلت "بيجو لايف"، منصة البث المباشر الاجتماعية الرائدة عالمياً، باليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين بسلسلة من الأحداث الخاصة والمحتوى الحصري. تحت شعار "نحلم ونحقّق" ، وعملت "بيجو لايف" على حشد مستخدميها في المملكة للمشاركة والاحتفال بالإنجازات الوطنية الرائعة، كما شجّعتهم على التفاعل والمشاركة عبر المنصة من خلال تنظيمها مجموعة متنوعة من الأنشطة الاحتفالية.
الاحتفالات الافتراضية والمشاركة الثقافية:
خلال الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر، نظّمت "بيجو لايف" فعالية "نحلم ونحقّق" في "بيجو مينا لايف هاوس" (معرف بيجو: bigomena)، وغرفة الضيوف المتعددة الرسمية (معرف بيجو: MENABC1) داخل التطبيق. واستمتع المستخدمون بعرض رائع للتقاليد الثقافية السعودية والأزياء الوطنية والأعمال الفنية للاحتفاء بالتراث الغني للمملكة. وتم تبادل الهدايا الافتراضية ذات الطابع السعودي طوال الاحتفالات لإبراز الأجواء الاحتفالية وتعزيز مشاعر الانتماء للمجتمع عبر المنصة.
وجرى تنظيم أبرز الفعاليات الاحتفالية في 23 سبتمبر من خلال إقامة حدثين رئيسيين لتجسيد روح اليوم الوطني السعودي. وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المملكة، تابع المشاهدون "مينا لايف هاوس"، واستمتعوا بعروض الأداء التي قدّمها فنانون سعوديون وفنانون من دول مختلفة، بما في ذلك الأغاني الوطنية وإلقاء الشعر وسرد القصص الشخصية التي تعكس التراث الثقافي للمملكة. وبعد ذلك، انطلقت فعالية "دام عزّك يا وطن" في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة، قام باستضافتها صانعو المحتوى المشهورين: "شي في آي بيه" (معرف بيجو: sheevip) وفتون الحربي (معرف بيجو: 1015784873) وفارس العتيبي (معرف بيجو: e_cc511). وتضمّن البث حديثاً عن إنجازات المملكة وأهم الفعاليات والمعالم فيها، بالإضافة لمسابقات تفاعلية في أجواء ترفيهية لتعميق الشعور بالفخر الوطني.
احتفالات وجوائز غير متصلة بالإنترنت
استكمالاً للاحتفالات عبر الإنترنت، ستقوم "بيجو لايف" أيضًا في 28 سبتمبر بتنظيم فعاليات على أرض الواقع، والذي سيتيح للمستخدمين فرصة الالتقاء والتواصل شخصياً. حيث ستتضمن هذه الفعاليات أنشطة تفاعلية، مثل البولينج والألعاب الإلكترونية، لتعزيز العلاقات الحقيقية بين المشاركين. وألعاب سحب على جوائز لإضافة نوع من الإثارة، حيث سيتم تقديم للفائزين أجهزة تقنية حصرية وجوائز أخرى للفائزين، لإضفاء المزيد من التميّز على الاحتفالات.
وفي تعليقه على هذه الاحتفالات، قال متحدث باسم بيجو لايف، "إن احتفالنا في بيجو لايف باليوم الوطني السعودي يعكس التزامنا المستمر بالمملكة. وتجسّد فعاليات "نحلم ونحقّق" دعمنا لمسيرة النمو والازدهار المستمرة التي تشهدها المملكة، وسنواصل المشاركة في بناء مجتمع يشعر بالفخر الثقافي والطموحات المشتركة".
وكانت احتفالات بيجو لايف باليوم الوطني عبارة عن مزيج فريد من التراث والابتكار، وذلك بهدف إبراز استثمار المنصة في مستقبل المملكة المشرق. وبما أن بيجو لايف تجمع الناس معاً، فإنها تحتفل بمستخدميها، كما تعمل على توفير منصة لتخليد ذكرياتهم وتشجيع تواصلهم بطرق مفيدة وبنّاءة.
ومن خلال توفير مساحة تتيح للأفراد مشاركة الخبرات والتعلم والتعاون، تعمل بيجو لايف على تمكين مستخدميها من تحقيق النمو معاً، وفتح الأبواب لإحراز التقدم على المستويين الشخصي والمهني. وفي هذه البيئة النشطة، يشارك المستخدمون ويحققون الازدهار، كما يدعمون بعضهم بعضاً للمساعدة على النجاح الجماعي. واعتماداً على هذه التجارب المشتركة، تعمل بيجو لايف على تعزيز الروابط بين مستخدميها، ما يعتبر دلالة حقيقية على أن النمو الجماعي يقود إلى إنجازات فردية ومجتمعية أكبر.
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نبذة عن "بيجو لايف":
تعتبر "بيجو لايف" واحدة من أسرع مجتمعات البث المباشر الاجتماعية نمواً في العالم، حيث يبث المستخدمون مباشرة لمشاركة لحظات الحياة وعرض مواهبهم والتفاعل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم. وينتمي لهذه المنصة 400 مليون مستخدم تقريباً في أكثر من 150 دولة، وتعدّ حالياً الشركة الرائدة على مستوى السوق في صناعة البث المباشر. وتم إطلاق المنصة في شهر مارس من العام 2016، وتعود ملكيتها لشركة "بيجو تكنولوجي"، ويوجد مقرها الرئيسي في سنغافورة.
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