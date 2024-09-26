أوبو تكشف النقاب عن ورقة بيضاء بعنوان: "صُنع ليدوم: أهمية بناء وتعزيز معايير الجودة في الهواتف الذكية"

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Editorial) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 سبتمبر 2024: في ظل الثورة الرقمية، والدور الأساسي والجوهري للهواتف الذكية في الحياة اليومية، تفتخر أوبو (OPPO) بالإعلان عن إصدار ورقة بيضاء تحت عنوان "صُنع ليدوم: أهمية بناء وتعزيز معايير الجودة في الهواتف الذكية" وذلك بالشراكة مع Counterpoint . ففي ظل مسيرة تطور وانتشار الهواتف الذكية، والتي باتت من الأدوات الأساسية لتحقيق الاتصال والتواصل والتجارة والترفيه، يتطلع المستخدمون إلى تحقيق المزيد من التجارب من خلال أجهزتهم الذكية، ويطالبون بمستويات جديدة من المتانة والموثوقية الاستثنائية إلى جانب المزايا المعززة.
وتكشف الورقة البيضاء توقعات المستهلكين المتزايدة المتعلقة بجودة الهواتف الذكية ومتانتها وأدائها، لاسيما في ظل الاستخدام المتزايد والتقدم التكنولوجي، وخاصة في الأسواق الناشئة حيث تمثل الهواتف الذكية استثمارًا ماليًا كبيرًا. كما تسلط الضوء، على الضغوطات التي تشهدها شركات التصنيع مثل OPPO، لتحقيق أعلى مستويات الابتكار في مجال المتانة، حيث يتجه المستهلكون إلى الاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول، ويتطلعون إلى الحصول على منتجات ذات جودة عالية لتلبية متطلبات الاستخدام اليومي المتنوعة.
جودة البناء الفائقة التي تقدمها OPPO تساهم في خفض كلفة ملكية الهواتف الذكية
تسلط إحدى النتائج الرئيسية، الضوء على التزام OPPO بجودة البناء الفائقة، والتي من شأنها أن تتيح للمستخدمين، توفير ما يقارب 40 دولارًا من تكاليف الصيانة على مدار عمر الجهاز. ووفقًا لابحاث Counterpoint، أنفق مستخدمو الهواتف الذكية على مستوى العالم، في عام 2023 لوحده، نحو 7 مليارات دولار على تكاليف الصيانة. وعلى مستوى الهواتف الذكية المتميزة، يمكن أن تتجاوز تكلفة استبدال الشاشة 400 دولار، وهذه القيمة تعادل كلفة شراء جهاز جديد. كما تكشف استطلاعات المستهلكين الإقليمية، بأن أكثر من ثلث المستخدمين واجهوا مشاكل في شاشة الهاتف، في حين تندرج مشكلة تلف البطارية، ضمن قائمة عمليات الصيانة الأكثر شيوعاً، مع تقدم عمر الهواتف الذكية.
استثمرت OPPO، بشكلٍ كبير في جودة المنتجات، حيث خضعت سلسلة Reno وسلسلة A الجديدة، لاختبارات صارمة للتأكد من تحملها الضغط ودرجات الحرارة المتفاوتة، بالإضافة إلى مقاومة الغبار والماء. ويساهم هذا الالتزام، في تعزيز تجربة المستخدم من خلال ضمان طول عمر الجهاز، كما يؤدي إلى توسيع نطاق قابلية استخدام الجهاز للمالك الثاني والثالث، وبالتالي تخفيض التكلفة الإجمالية للملكية وإحداث تأثيرات إيجابية على البيئة. وتساهم الأجهزة طويلة الأمد في جهود الاستدامة من خلال تقليل الحاجة لاستخراج المواد الخام والحد من النفايات الإلكترونية، والتي تُعتبر من القضايا الملحة، حيث تمثل الهواتف الذكية أكثر من 12% من النفايات الإلكترونية العالمية.
OPPO: إرساء معايير عالية لاختبارات جودة المنتجات
انطلاقاً من موقعها كرابع أكبر علامة تجارية للهواتف الذكية في العالم، نجحت OPPO في تعزيز مكانتها الرائدة في جودة المنتجات، والتي تُشكل ركيزة أساسية في مسيرتها وخططها التوسعية العالمية. ففي عام 2023، فإن نحو 60% من شحنات الهواتف الذكية من OPPO تم تسويقها في الأسواق الخارجية، ما يعكس التزام العلامة التجارية بتقديم تجربة مستخدم متسقة وموثوقة على مستوى العالم. ومع تأسيس OPPO عام 2008، مختبر موثوقية مهندس الجودة (QE)، ساهم هذا المرفق، في القيام بدورٍ محوري في ضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية وقياسية. وعلى مدى السنوات الستة عشر الماضية، التزمت OPPO بمعايير اختبار صارمة في الصناعة، مع تعزيز أنظمة الاختبار الخاصة بها بشكل مستمر.
واستدعت التحولات في نماذج الهواتف الذكية، إدخال اختبارات جودة إضافية. في OPPO، بدأت قيمة وأهمية اعتماد نظام الجودة، تتضح في أوائل العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، في خطوةٍ مميزة أقدمت عليها الشركة، مقارنةً بشركات التصنيع الأخرى، التي أعطت الأولوية للتكلفة على الجودة، للتنافس مع العلامات التجارية الدولية. ويتمحور تركيز OPPO على الاختبارات الصارمة، لا سيما مع ظهور الأجهزة القابلة للطي مثل OPPO Find N2 Flip. فلقد خضع هذا الجهاز لاختبارات شاملة، بما في ذلك اختبار موثوقية المفصل حيث تم تعريضه خلال طيه 100,000 مرة لدرجات حرارة ورطوبة قصوى. علاوة على ذلك، تحرص OPPO على تقييم مستوى الجودة في حالات السقوط، استنادًا إلى معدلات الإصلاح كما تدمج اختبارات الرطوبة لمحاكاة ظروف الطقس الاستوائي. وقد أدت الابتكارات الحديثة، مثل تقنية الزجاج المجهري، إلى رفع معايير الاختبار على مستوى القطاع، ما يوفر متانة أفضل ومقاومة للسقوط.
بالإضافة إلى ذلك، تُجري OPPO العديد من اختبارات التكيف البيئي، بما في ذلك اختبارات مقاومة الماء، ورذاذ المياه، والأشعة فوق البنفسجية، والامتصاص، لضمان عمل الهواتف الذكية بشكل مثالي مع اختلاف الظروف المناخية. على سبيل المثال، خلال اختبار الامتصاص، تقوم OPPO بغمر الأجهزة في 20 سم من الماء لمدة 30 ثانية للتحقق من مقاومة الماء. كما تعتمد الشركة معايير عالية في اختيار المواد، حيث تحصل على المواد الأساسية من الموردين الرائدين في الصناعة، وتفخر بامتلاكها قدرات تصميم وإنتاج داخلية ذات مستوى عالٍ من الأتمتة. تتيح هذه المزايا، تقديم منتجات ذات جودة رائدة في القطاع .
وفي ظل مسيرة التطور والنمو التي تشهدها صناعة الهواتف الذكية، تُشكل الجودة، عامل جوهري لضمان تجربة إيجابية للمستهلك. وتدرك OPPO أنه بهدف الحفاظ على الاستخدام القوي طوال دورة حياة الجهاز، وتقديم قيمة حقيقية للمستهلكين، يجب أن تلبي الهواتف الذكية معايير الجودة الدقيقة. واستجابةً لهذا الطلب المتنامي، تركز العلامات التجارية بشكل متزايد ليس فقط على توفير أحدث الميزات، ولكن أيضًا على تحسين تصميمها وعملية التصنيع كما الاختبارات لتحقيق معايير عالية الجودة في التصنيع . ويتضح التزام OPPO بالتميز، من خلال بروتوكولات الاختبار الصارمة، حيث يخضع كل هاتف ذكي لأكثر من 390 اختبار لمختلف المعايير، بما في ذلك الموثوقية والتكيف البيئي، قبل أن يصل إلى أيدي المستهلكين.
وتعكس استراتيجية OPPO في الاندماج العمودي، التزامها بالجودة، حيث يتم تطوير أكثر من 85% من مواد أجهزتها داخليًا. تتيح هذه الطريقة لـ OPPO ممارسة رقابة صارمة على مستويات الجودة طوال عملية التصنيع، ما يضمن أن يعكس كل جهاز قيم العلامة التجارية التي تركز على المستهلك. كما ساهم وضع حقوق ملكيتها الفكرية (IP) المتعلقة بالعناصر الرئيسية مثل البطاريات والتجهيزات والكاميرات، في تحسين منتجات OPPO ، إلى جانب تعزيز التزامها بالابتكار في جودة التصنيع والتصميم. تدرك OPPO أن جودة التصنيع لم تعد مجرد سمة من سمات التميّز، بل تُشكل ركيزة أساسية في تجربة المستخدم المتكاملة للهواتف الذكية، كما تؤكد الشركة على مواصلة مهمتها في تقديم أجهزة، من شأنها أن تعزز حياة المستهلكين والإرتقاء إلى آفاق جديدة من التميّز والابتكار.
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