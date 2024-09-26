"الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات" ينطلق غداً الأربعاء في "إكسبو الشارقة"

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 24 سبتمبر، 2024:
تنطلق غدًا الأربعاء في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام مرتين في العام وينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ويستمر حتى 29 سبتمبر الجاري، ويجمع أكثر من 900 عارض يمثلون أبرز الشركات والعلامات التجارية المحلية والعالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.
ويعد المعرض من أبرز الفعاليات والمنصات الجاذبة للمهتمين بصناعة الذهب والمجوهرات والقطع النادرة على مستوى المنطقة، حيث يوفر فرصة لاستكشاف توجهات الموضة العالمية وتصاميمها الحصرية في عالم المجوهرات والساعات، نظرًا لاستقطابه كبار المصممين وأصحاب متاجر الذهب العالمية الذين يعرضون تصاميمهم بالتزامن مع موسمي الخريف والشتاء.
فرصة لاقتناء أندر القطع
ويشهد المعرض مشاركات لعارضين من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، وإيطاليا، والهند، وسنغافورة، والصين، واليابان، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات، والبحرين، ولبنان، وبلدان أخرى، ويمتد على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع.
ومن المتوقع أن يستقبل الحدث الذي يترقبه عشاق الساعات والمجوهرات أكثر من 70 ألف زائر، كونه يمثل حدثًا بارزًا للمستثمرين في هذا القطاع، ويؤكد مكانة دولة الإمارات كمركز رئيسي لتجارة الذهب في المنطقة، بجانب ما تتمتع به إمارة الشارقة أيضًا من مكانة في هذا المجال، تتعزز بتنظيم هذا المعرض المتخصص الذي يحظى بالاهتمام ضمن أجندة فعاليات مركز إكسبو الشارقة الذي يوفر أفضل الخدمات للعارضين المشاركين في الحدث.
منصة لعقد الصفقات وتعزيز الشراكات
المعرض الذي يعد منصة فريدة لعقد الصفقات، وتعزيز الشراكات، واستكشاف أحدث الاتجاهات في سوق الذهب والمجوهرات، يستقطب العارضين والزوار المهتمين بالاطلاع على كل جديد في تصميم المشغولات الذهبية، ويقدم مجموعة واسعة من تصاميم المجوهرات والألماس الراقية، والذهب عيار 21، والبلاتين، والفضة، والأحجار الكريمة الملونة، واللؤلؤ، والألماس، والمعادن الثمينة، ويعرض أرقى الساعات من علامات تجارية عالمية متنوعة، إلى جانب المعدات الخاصة بتغليف المجوهرات، كما يقدم مجموعة من الفعاليات المميزة، بما في ذلك مسابقات وهدايا للجمهور.
عروض حصرية للزوار
ويفتح المعرض أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 1 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 3 ظهرًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويتيح لهم فرصة الاستفادة من العروض الحصرية على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة، والأحجار الكريمة، والمشغولات الذهبية، والماسية، ويوفر المعرض أيضًا إمكانية الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في مجال التصميم من خلال ورش عمل تعليمية متخصصة تكسب المشاركين فيها خبرات جديدة تساعدهم على الابتكار في هذا القطاع.
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