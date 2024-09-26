"حرة مطار الشارقة الدولي" تستعرض مزاياها الاستثمارية في قطاع الذهب والمجوهرات

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة،24 سبتمبر، 2024
تستعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي للمشاركة في الدورة الـ 54 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الجاري، وذلك لإبراز مزاياها وحلولها الاستثمارية أمام كبرى الشركات والعلامات التجارية المشاركة في الحدث والتي تزيد عن 900 شركة وعلامة محلية وعالمية.
وتسلط الهيئة الضوء من خلال منصتها في المعرض على خدماتها التنافسية والبنية التحتية المتطورة والمرافق التي توفرها للمستثمرين لتسويق منتجاتهم على نطاق واسع، إلى جانب استعراض الفرص والإمكانات التي تتيحها الهيئة للشركات العاملة في قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، من خلال مجمع الذهب والألماس والسلع التابع لها والذي يقدم خدماته النموذجية لتجار الذهب والأحجار الكريمة المهتمين بتوسيع أعمالهم نحو الأسواق المحلية والإقليمية العالمية، والاستفادة من التسهيلات والخدمات التي يقدمها المجمع وتبرز مكانة إمارة الشارقة كمركز لصناعة الذهب والمجوهرات على مستوى المنطقة.
منصة مهمة
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات أثبت حضوره كمنصة إقليمية رائدة تعكس حيوية هذه الصناعة، وهو ما يجعل الهيئة تحرص على المشاركة فيه، حيث يشكّل فرصة مهمة لبناء العلاقات التجارية وتعزيز الترويج للمزايا الاستثمارية والخدمات الكبيرة والتسهيلات التي توفرها هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي للمستثمرين والشركات المتخصصة بقطاعات الذهب والأحجار الكريمة، والتي تضم حرة مطار الشارقة الدولي مقاراً إقليمية للعديد منها.
وأضاف سعادة سعود المزروعي أن مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة يطور من الخدمات المتخصصة التي يقدمها ويشكل نقطة جذب رئيسية للمستثمرين في قطاع الذهب والمجوهرات من خلال ما يوفره من بيئة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والمرافق ذات المستوى العالمي، إلى جانب خدماته اللوجستية المتكاملة التي تدعم سلاسل التوريد العالمية وتتكامل مع المزايا التنافسية للمجمع والتي تعزز فرص النمو والابتكار، وترسخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة في مجال الذهب والمجوهرات، إضافة إلى زيادة إسهام هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بدورها الفعال في تنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيد العالمي.
بيئة مثالية للمستثمرين
وتُعد هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وجهة استثمارية متميزة في قطاع الذهب والمجوهرات بفضل الامتيازات العديدة التي يقدمها مجمع الذهب والألماس والسلع، الذي يشهد تزايداً في عدد الشركات العاملة في إنتاج وتصنيع الذهب والألماس، حيث يوفر المجمع بيئة مثالية للمستثمرين، بما في ذلك خدمات وتسهيلات استثنائية، منها إصدار التراخيص خلال ساعة واحدة، وخدمات مصرفية متنوعة، ومساحات عمل تتناسب مع مختلف الاحتياجات بأسعار تنافسية، كما تتميز المنطقة ببنية تحتية متطورة، وخدمات أمن ومراقبة على مدار الساعة، وقربها من مراكز إنتاج الألماس والذهب العالمية، ما يجعلها نقطة انطلاق مثالية نحو الأسواق العالمية.
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