كيا EV9 تفوز بالجائزة الذهبية ضمن جوائز التميّز في التصميم الدولية 2024

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- Ogilvy) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 سبتمبر 2024 — حققت كيا EV9 نجاحاً باهراً في حفل توزيع جوائز التميّز في التصميم الدولية (IDEA)، حيث فازت بالجائزة الذهبية المرموقة التي تقدمها لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من الخبراء في جمعية المصممين الصناعيين الأمريكية (IDSA).
هذه الجائزة هي الأولى من نوعها، باعتبارها أول جائزة ذهبية تحصل عليها العلامة التجارية في إطار برنامج IDEA. ويأتي هذا الإنجاز، بعد فوز كيا EV9 بعدة جوائز مرموقة في وقت سابق من هذا العام بما في ذلك جائزة "أفضل الأفضل" ضمن جوائز ريد دوت للتصميم لعام 2024 في فئة السيارات والدراجات النارية، والجائزة الذهبيّة ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم لعام 2024 iF Design لتحقق فوزاً بارزاً في فئتها حيث حصدت أفضل ثلاث جوائز تصميم في العالم لسيارة EV9 الكهربائية بالكامل.
وحصدت كيا، الجائزة الذهبية المرموقة في فئة السيارات والنقل، عن سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل EV9 في حفل توزيع جوائز IDEA 2024، الذي أقيم في 12 سبتمبر في مركز بالمر للفعاليات في أوستن بولاية تكساس. ويُشكل هذا الفوز، دلالة واضحة على التقدير والاعتراف العالمي بمساهمة كيا كعلامة تجارية، وسيارة كيا EV9 بشكلٍ خاص، في إرساء معايير استثنائية للابتكار والتميّز في التصميم، كما ويجسّد الطبيعة المبتكرة والابداعيّة لفلسفة "اتحاد الأضداد" الخاصة بشركة كيا.
تعليقًا على هذا الإنجاز صرّح كريم حبيب، النائب الأول للرئيس ورئيس قسم التصميم العالمي في كيا: "شكلت فلسفة التصميم الخاصة بكيا "اتحاد الأضداد"، مصدر إلهام حيث كانت بمثابة المرشد والموجه في كل مرحلة من مراحل تطوير سيارة كيا EV9. وتواصل كيا في التزامها، بابتكار منتجات ملهمة ومميزة، تلبي الاحتياجات العاطفية للعملاء بنفس القوة التي تلبي بها متطلباتهم من حيث التنقل والمرونة والاستدامة".
وأضاف حبيب: ""يتمحور تركيزنا حول إنشاء تصميم جيد يجسّد دائمًا العلاقة بين مستخدمينا ومنتجاتنا وعلامتنا التجارية، ونحن نعتقد أن كيا EV9 تحقق هذا الهدف الطموح. كما ويشكّل هذا النجاح دلالة واضحة على التقدير والاعتراف العالمي بالطبيعة الإبداعية والمبتكرة لقيم التصميم الخاصة بنا - أولاً من جوائز Red Dot وiF Design، والآن مع الجائزة الذهبيّة ضمن جوائز التميّز في التصميم الدولية - ونحن فخورون للغاية بهذه المكانة ليس فقط لفريق تصميم كيا، ولكن لجميع زملائنا في جميع أنحاء العالم. هذا التقدير يلهمنا لتعزيز جهودنا والتزامنا بتطوير حلول التنقل المستدام الرائدة لعملائنا".
نبذة عن تصميم كيا EV9 الحائز على الجائزة
تجسد سيارة كياEV9، جوهر فلسفة التصميم "اتحاد الأضداد" لشركة كيا، حيث تقدم مزيجاً متناغماً من التصميم المستقبلي والتكنولوجيا المتقدمة للغاية والقيم المستدامة من خلال الاستفادة الطاقة الإبداعية الخلاقة الناتجة عن القيم المتباينة للطبيعة والحداثة لتحقيق التناسق المتكامل.
وقد ألهمت هذه الفلسفة مصممي كيا، لتجاوز التفكير والمعايير التقليدية، وإنشاء سيارة كهربائية رائدة ذات طابع جريء وأصيل، ودفع حدود التصميم وسهولة الاستخدام والاتصال والمسؤولية البيئية.
يتميز الشكل الخارجي لـ كيا EV9 بالثقة والوضوح والهدوء بوضعيته المستقيمة وخطوطه الواضحة وأسطحه المسطحة، في حين تضيف الميزات المميزة مثل شبكة وجه النمر الرقمي Digital Tiger Face وشبكة الإضاءة الرقمية والمصابيح الأمامية الرأسية Digital Pattern Lighting Grille والمصابيح الأمامية العمودية إلى جاذبيتها المستقبلية الفريدة. وقد ساهمت هذه الصفات الجمالية المميّزة لسيارة كيا EV9 في الحصول على أعلى مرتبة شرف في جوائز Red Dot وiF Design، والفوز بالجائزة الذهبية في IDEA 2024.
يصادف هذا العام الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لجوائز التميّز في التصميم الدولية (IDEA)، ما يجعلها واحدة من أقدم برامج جوائز التصميم العالمية وأكثرها شهرة. لا تتأثر المسابقة السنوية بالصيحات المتغيرة أو التصميم المؤقت، وتركز بشكل تامّ على تحديد وتكريم أعلى مستوى ممكن من التميز في التصميم. وتأتي جائزة EV9 الذهبية في فئة السيارات والنقل بعد سبع سنوات من منح IDEA الجائزة البرونزية لسيارة Kia Telluride Concept في عام 2017.
وتعكس سيارة كيا EV9، التزام العلامة التجارية الاستراتيجي بالحفاظ على ريادتها في مجال التنقل المستدام العالمي. وكانت السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية بالكامل ذات السبعة مقاعد أول سيارة إنتاجية تتضمن 10 عناصر مستدامة "ضرورية" من كيا، والتي ظهرت في جميع طرازات العلامة التجارية الجديدة، وتجسد التزام كيا بتطوير المواد الطبيعية والحيوية.
منذ إطلاقها في عام 2023، حققت سيارة كيا EV9 ، من خلال تصميمها وميزاتها وجاذبيتها الواسعة بين العملاء نجاحًا عالميًا رائدًا. بالإضافة إلى جوائز Red Dot وiF Design وIDEA، حصلت كيا EV9 على جائزتين في جوائز السيارات العالمية 2024 باعتبارها الفائز الشامل ("سيارة العام العالمية") وأفضل سيارة كهربائية ("سيارة كهربائية عالمية").
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