مجموعة Ooredoo توقع اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة ملياري ريال قطري لدعم توسعة شبكة مراكز البيانات

(MENAFN
- Portland Communications)
الدوحة، ]24 سبتمبر 2024[- أعلنت مجموعة Ooredoo اليوم عن توقيع اتفاقية تمويل تاريخية بقيمة ملياري ريال قطري لدعم توسعة شبكة مراكز البيانات لديها، ما سيسمح بتعزيز السعة بشكل كبير وتحديث مراكز البيانات التابعة لها.
تم توقيع صفقة التمويل التي تمتد لعشر سنوات مع مجموعة QNB، وبنك الدوحة، ومصرف الريان، وقد تم إبرامها وفق صيغة مختلطة تجمع بين التمويل التقليدي والتمويل الإسلامي لتكون صفقة التمويل الأكبر – من حيث القيمة والأهمية – في تاريخ قطاع التكنولوجيا في دولة قطر، وتؤكد ثقة المؤسسات المالية الرائدة في الرؤية الاستراتيجية لمجموعة Ooredoo.
سيتم توظيف الأموال وفق استراتيجية متكاملة تتيح تدعيم مراكز البيانات القائمة ضمن عمليات الاتصالات الخاصة بالمجموعة، مع تخصيص شريحة كبيرة لتوسعة القدرات وترقية البنى التحتية من أجل تلبية الطلب المتزايد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والاتصالات فائقة السرعة.
وقال السيد عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: " تُعّد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الأسواق الأسرع نمواً لمراكز البيانات على مستوى العالم، لا سيما في ظل وجود إمكانات كبيرة غير مُستغلة في قطاعات الذكاء الاصطناعي، والخدمات السحابية، والحوسبة المتسارعة. وتُمثل الاتفاقية محطة بارزة في رؤيتنا الاستراتيجية لتوسعة شبكة مراكز البيانات لدينا، حيث نتطلع لتلبية الطلب المتزايد في المنطقة مع الحفاظ في الوقت ذاته على التزامنا ببنية تحتية مستدامة ومُوفّرة للطاقة"، وتابع: "أود أن أتوجه بالشكر لمجموعة QNB، وبنك الدوحة، ومصرف الريان على دعمهم القيم المتمثل في هذه الاتفاقية التاريخية والتزامهم الراسخ بدعم نمو البنى التحتية الرقمية في دولة قطر والمنطقة."
من جانبه، قال السيد عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: "نفتخر بتعاوننا مع مجموعة Ooredoo، وبنك الدوحة، ومصرف الريان في هذه الاتفاقية المميزة التي ستدعم نمو شبكة مراكز البيانات في دولة قطر والمنطقة. نتوقع أن يشهد سوق مراكز البيانات نمواً ملحوظاً في السنوات المقبلة، ويُمثل دعمنا لمجموعة Ooredoo استثماراً في مستقبل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، لا سيما وأنّ هذا التعاون يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة قطر في مجال الإبداع التكنولوجي. ونتطلع إلى التعاون الوثيق مع مجموعة Ooredoo في المستقبل في ظل النمو المتسارع لسوق مراكز البيانات."
وعلّق السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الريان: "يسعدنا أن نكون جزءا من هذه الصفقة الكبرى التي ستسهم في دعم التطور التكنولوجي في دولة قطر والمنطقة. تتيح لنا شراكتنا مع Ooredoo فرصة الاستثمار في مستقبل البنى التحتية الرقمية ودعم النمو المستدام من خلال الإبداع والتنويع الاقتصادي. ونحن فخورون بالدور الذي نضطلع به في إطار هذه المبادرة القيمة التي مما لا شك فيه سترسخ المكانة الريادية لدولة قطر في مجال الاقتصاد الرقمي."
وبهذه المناسبة، قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "إننا في بنك الدوحة حريصون من خلال هذه الاتفاقية على دعم مجموعة Ooredoo في مشروعها الطموح لتطوير البنية التحتية الرقمية. ومن شأن تطوّر مراكز البيانات التابعة للمجموعة أن يحدث تحولاً جوهرياً في قطاع التكنولوجيا، مما سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية وترسيخ الدور الريادي لدولة قطر في الاقتصاد الرقمي على المستوى الإقليمي. نحن فخورون للغاية بلعب دور إيجابي في إنجاح هذه الصفقة التي تمثل خطوة متقدمة في تحقيق التنمية الشاملة في قطر والمنطقة ككل".
تم تأسيس شركة مراكز البيانات لدى Ooredoo لقيادة مسيرة التحول الرقمي في المنطقة من خلال تقديم خدمات التوصيل الشبكي المتطورة للشركات ومراكز البيانات الكبيرة. وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية، تخطط الشركة لتعزيز سعتها لتتخطى 120 ميغاواط من خلال استثمار بقيمة مليار دولار أميركي على المدى المتوسط والطويل، ما من شأنه أن يتيح لها تلبية الطلب المتزايد على الخدمات السحابية المحلية وأعمال تكنولوجيا المعلومات، لا سيما من مراكز البيانات الكبيرة.
تتصدّر مجموعة Ooredoo قطاع مراكز البيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال مراكزها النشطة الـ 26 الموزعة على قطر، والكويت، وعمان، والعراق، وتونس. وتلتزم المجموعة ببناء جيل جديد من مراكز البيانات المستدامة والمُوفرة للطاقة للتعامل بصورة آمنة مع أعمال تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالحكومات، ومراكز البيانات الكبرى، والشركات، والشركات الناشئة ودعم الإبداع واعتماد الذكاء الاصطناعي في دول المنطقة.
ستضع الاتفاقية مجموعة Ooredoo وشركة مراكز البيانات التابعة لها بين الشركات الرائدة في المنطقة على مستوى الذكاء الاصطناعي التوليدي، وترسخ صدارة المجموعة لقطاع البنى التحتية الرقمية في المنطقة.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة Ooredoo أبرمت شراكات وثيقة مع عدد من مراكز البيانات الكبيرة، ما يتيح لها تقديم مجموعة من الحلول القائمة على السحابة مثل البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبنى التحتية كخدمة (IaaS).
وسبق لـ Ooredoo أن أعلنت في وقت سابق من العام الحالي عن إبرامها شراكة مع شركة "إن فيديا" ستتيح للمجموعة الاستفادة من منصة "إن فيديا" المتطورة في مجال الحوسبة المتسارعة من أجل دعم ثورة الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير حلول سحابية سيادية للحكومات والشركات. وشكلت الاتفاقية أول محطة يتم فيها إطلاق منتجات "إن فيديا" على نطاق واسع في المنطقة.
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