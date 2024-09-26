روتانا تتعاون مع "مجموعة يوروب كار موبيليتي" لتقديم المزيد من المزايا لأعضاء برنامج مكافآت روتانا

(MENAFN
- qcomms) أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ سبتمبر 2024: أعلنت روتانا، إحدى الشركات الرائدة بمجال إدارة الفنادق في المنطقة والتي تدير أكثر من 82 فندقاً في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن عقد شراكة استراتيجية مع "مجموعة يوروب كار موبيليتي" (يوروب كار)، الشركة الأوروبية الرائدة في مجال تأجير السيارات، وذلك بهدف توفير المزيد من الامتيازات لأعضاء برنامج الولاء في روتانا، مكافآت روتانا.
وبموجب اتفاقية الشراكة الجديدة، سيتاح لأعضاء برنامج مكافآت روتانا الوصول إلى مجموعة واسعة من خدمات ومزايا تأجير السيارات، بما في ذلك خصم بنسبة تصل إلى 15% على الأسعار القياسية لاستئجار السيارات من أسطول "يوروب كار" *. علاوةً على ذلك، سيكسب الأعضاء ثمانية نقاط مقابل كل دولار أمريكي (بمعدل نقطتين مقابل كل درهم يتم إنفاقه) أو ما يعادلها بالعملة المحلية للعضو، وذلك عند الحجز المؤكد لاستئجار سيارة من "يوروب كار".
وفي إطار تعليقه على الشراكة، قال إيلي صليبا، نائب الرئيس لبرامج الولاء في مجموعة روتانا: "تندرج شراكتنا مع ’يوروب كار‘ في إطار مساعينا المستمرة لتحسين تجارب السفر لأعضاء برنامج مكافآت روتانا. وتهدف هذه الشراكة إلى تزويد أعضائنا المخلصين بمزيد من الامتيازات، وتحقيق الراحة وكفاءة التكلفة في تجارب سفرهم سواءً لأغراض العمل أو الترفيه. وفي ضوء ما تتمتع بها ’يوروب كار‘ من سمعة طيبة لناحية المصداقية وتميز الخدمات، تكرّس روتانا هذه الشراكة لتجسيد شعارها الملهم ’معنا للوقت معنى‘ وتعزيز تجارب الضيوف عبر جميع فنادقها".
من جانبه قال خوسيه بلانكو، المدير التنفيذي للمبيعات في "مجموعة يوروب كار موبيلتي": "تُعد منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا** واحدة من الأسواق الاستراتيجية لـ ’مجموعة يوروب كار موبيليتي‘ وفقاً لعدد عمليات تأجير السيارات فيها، والذي وصل إلى أكثر من 130,000 عملية. وتساهم العروض المقدمة لدعم احتياجات السفر لأعضاء برنامج مكافآت روتانا بتعزيز حضورنا في هذه المنطقة مع توفير تجربة سفر مريحة لهم في رحلاتهم."
يمكن لأعضاء برنامج مكافآت روتانا الاستفادة من خدمات وتخفيضات يوروب كار مع كسب نقاط إضافية، وذلك بمجرد تقديم بطاقة مكافآت روتانا أو ذكر رقم عضويتهم في البرنامج عند زيارة أي من مكاتب يوروب كار.
يهدف برنامج مكافآت روتانا الحصري إلى توفير عالم من المزايا والفوائد الاستثنائية لضيوف المجموعة؛ إذ يتمتع أعضاء البرنامج بمجموعة متنوعة من المزايا، بما في ذلك الخصومات على المطاعم والإقامة في جميع فنادق روتانا؛ بالإضافة إلى كسب النقاط مقابل كل إقامة أو معاملة، حيث يمكنهم استبدال هذه النقاط بليالي إقامة مجانية ومكافآت وغيرها العديد من التجارب المجزية.
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