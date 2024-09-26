فعالية خاصة من راكز لشريحة معينة من الصناعات بهدف تحفيز العملاء على التميّز في مجال التسويق الرقمي

(MENAFN
- Rakez) رأس الخيمة، 26 سبتمبر 2024: نظمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) ندوة تفاعلية مؤخراً بعنوان "استخدام التسويق الرقمي لتعزيز النمو" بهدف تعزيز كفاءة التسويق الرقمي لدى الشركات العاملة في مجتمع أعمالها. وشارك في الندوة خبراء في مجال التسويق منهم ماركو بورجي من شركة سيراميك رأس الخيمة ولالين تشو-بينيتيز من مجلة إلاسترادو حيث استعرضا استراتيجيات عملية لتعزيز الحضور الرقمي للأعمال وتحقيق النمو المستدام.
شدد بورجي على الدور الحيوي الذي يلعبه التسويق الرقمي الاستراتيجي في توسيع نطاق الأعمال، مستشهداً بأمثلة من التكتيكات الناجحة التي اعتمدها خلال مسيرته المهنية. ومن جانبها، استعرضت تشو-بينيتيز الركائز الأساسية لبناء استراتيجية تسويق رقمي متكاملة، مع التركيز على فهم العملاء المستهدفين وتحديد الفئة المثالية بدقة.
قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "أصبح التسويق الرقمي ركيزة أساسية للنجاح في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية. ويأتي تنظيم هذا الحدث كجزء من التزامنا بدعم وتمكين قادة مجتمع الأعمال لدينا، عبر تزويدهم بأحدث الاستراتيجيات والمعرفة المتقدمة. هدفنا هو تزويدهم بالأدوات اللازمة لتحقيق التميز وتوسيع نطاق أعمالهم بفاعلية وكفاءة."
قدمت الجلسة للمشاركين رؤى جوهرية حول أهمية تحديد رسالة ورؤية وقيم العلامة التجارية بوضوح وتطوير استراتيجيات رقمية مخصصة للجمهور المستهدف، مع التركيز على الاستخدام الفعال للأدوات الرقمية لتعزيز الحضور الرقمي. كما تم تقديم نصائح حول الاستثمار المدروس في الخدمات الخارجية. إلى جانب ذلك، شكّل الحدث منصة للتواصل الفعّال، حيث أتاح للمشاركين فرصة بناء علاقات مهمة مع قادة القطاع وأقرانهم، مما عزز فرص التعاون والشراكات المستقبلية.
أوضح جلاد: "تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود راكز المستمرة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. من خلال تقديم أحدث التوجهات الرقمية وتوفير منصات فعالة للتواصل، نحرص على أن يظل مجتمع الأعمال مرناً وقادراً على المنافسة في البيئة الرقمية المتطورة، مما يمكّنه من تحقيق النمو المستدام ومواكبة التحولات السريعة في السوق."
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