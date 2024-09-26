استكشاف مستقبل التجارة العالمية: الابتكار، والاستدامة، والمرونة

(MENAFN
- Weber Shandwick) [دبي، 24سبتمبر 2024] – في حقبة تتسم بالاضطرابات الكبيرة، يمر مشهد مجال التجارة والخدمات اللوجستية الدولية بتحولات عميقة. فقد خلقت التوترات الجغرافية، والسياسيات الوقائية، والطلب المتزايد على العمليات المستدامة بيئة معقدة لشركات الأعمال والحكومات على حد سواء. بيد أن هذه التحديات تولد بين ثنايا فرصًا مهمة، بداية من تبني أحدث التقنيات مرورًا باستكشاف الأسواق الناشئة وحتى تطوير نماذج مبتكرة لسلاسل التوريد.
وستجمع القمة الرابعة للتجارة العالمية وسلاسل التوريد في دبي التي تنظمها إيكونوميست إمباكت، التي ستعقد في 8-9 أكتوبر، أكثر من 500 من قادة الصناعة، وصناع السياسات والخبراء. ستكون هذه القمة بمثابة منصة حيوية لاستكشاف التعقيدات التي تشهدها بيئة التجارة اليوم، وتعزيز إنشاء سلاسل توريد فعّالة، ومرنة وقادرة على التكيّف مع التغيرات المستقبلية بدعم من أكاديمية الاقتصاد الجديد.
ستتصدى قمة التجارة العالمية وسلاسل التوريد للقضايا الملحة من خلال تزويد المشاركين برؤى واستراتيجيات قابلة للتنفيذ لدفع الانتعاش التجاري.
المتحدثون البارزون في الحدث يشملون: أمينة شامي، رئيس قسم المشتريات العالمية، سواروفسكي، وتوبياس موتش، رئيس قسم المشتريات، جاغوار لاند روفر، وأنجيليكا كيبور، نائب أول رئيس الاستراتيجية والتحول، المدير العالمي لتخطيط الأعمال المتكاملة، بيبسيكو.
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