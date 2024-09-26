المغرب يطلق استراتيجية التحول الرقمي بميزانية قدرها 1.1 مليار دولار

(MENAFN
) أعلنت المغرب رسميًا عن إطلاق استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي بميزانية تبلغ 1.1 مليار دولار، تهدف إلى تحديث البنية التحتية الرقمية في البلاد، وتم الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، من قبل غيثة مزور، وزيرة التحول الرقمي المغربي، خلال احتفال في الرباط، ووفقًا للوزيرة، فإن الهدف الرئيسي للاستراتيجية هو رقمنة الخدمات في الإدارات العامة، مما يجعلها أكثر كفاءة وسهولة في الاستخدام للمواطنين والشركات على حد سواء، وبالتالي الاستجابة للطلب المتزايد على الخدمات الرقمية السهلة الوصول.
كذلك أكدت الوزيرة مزور أن استراتيجية التحول الرقمي ستعمل بشكل كبير على تقليل الوقت المطلوب للوصول إلى الخدمات العامة وتساعد على تبسيط الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الإنتاجية، حيث تسعى هذه المبادرة إلى معالجة التحديات الحرجة في الإدارة العامة من خلال تبسيط العمليات وزيادة كفاءة الخدمات الحكومية، مما يحسن جودة الحياة بشكل عام للمواطنين ويشجع على نمو الأعمال من خلال الحلول الرقمية.
وفي تصريحاتها للصحفيين، وضعت مزور الأهداف الأوسع للاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي في المغرب وخلق حوالي 240,000 فرصة عمل للشباب، وبالإضافة إلى خلق فرص العمل، ستركز المبادرة بشكل كبير على تطوير المهارات، حيث سيتم تدريب حوالي 140,000 شاب سنويًا في مجال الرقمنة، مع هدف عام لتحقيقه بحلول عام 2030، لضمان تجهيز القوى العاملة لتلبية احتياجات المشهد الرقمي المتطور.
كما تحدث عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، أيضًا خلال الحفل، مؤكدًا أن الاستراتيجية مدعومة بميزانية تبلغ 11 مليار درهم (حوالي 1.1 مليار دولار)، والتي سيتم استثمارها بين عامي 2024 و2026، وسيكون هذا الدعم المالي حاسمًا لتحقيق الأهداف الطموحة لرقمنة الاقتصاد، وتحسين الخدمات العامة، وضمان أن الشباب المغاربة مستعدون للازدهار في مستقبل رقمي.
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