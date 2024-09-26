أسعار النفط تنخفض مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات في ليبيا

(MENAFN
) انخفضت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمئة يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر، مع تراجع المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في ليبيا واستمرار القلق بشأن ضعف الطلب في الصين، على الرغم من إعلان البلاد مؤخرًا عن حزمة تحفيز اقتصادي، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.71 دولار، أو 2.27 بالمئة، لتستقر عند 73.46 دولارًا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.87 دولار، أو 2.61 بالمئة، ليغلق عند 69.69 دولارًا للبرميل، وفقًا لوكالة أنباء.
كما وقع مجلس النواب في ليبيا والمجلس الأعلى للدولة اتفاقًا لحل النزاع حول قيادة مصرف ليبيا المركزي وتوزيع عائدات النفط، وهو ما كان يحد من إنتاج وتصدير النفط في البلاد، وساعد حل هذا النزاع في تهدئة المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات من المنطقة، وبالإضافة إلى ذلك، تحولت مسار إعصار كان يهدد ساحل خليج الولايات المتحدة نحو فلوريدا، مما جنب المناطق المنتجة للنفط بالقرب من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي الأضرار المحتملة.
وفي الوقت نفسه، ورغم سلسلة من إجراءات الدعم النقدي التي أعلن عنها البنك المركزي الصيني، بنك الشعب الصيني، في أكبر حزمة تحفيزية منذ جائحة كوفيد-19، لا يزال المحللون متحفظين. وأشاروا إلى الحاجة إلى المزيد من الدعم المالي لإحياء النشاط الاقتصادي في الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بحوالي 1.7 بالمئة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر، بعد الإعلان عن حزمة التحفيز الاقتصادي في الصين.
كذلك أفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأكثر من المتوقع، حيث تراجعت المخزونات بمقدار 4.5 مليون برميل لتصل إلى 413 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، وجاء هذا الانخفاض أكبر من توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض بمقدار 1.4 مليون برميل، وانخفضت مخزونات البنزين والمقطرات، وقد تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تصاعد التوترات بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية، مما زاد المخاوف من اندلاع صراع أوسع في المنطقة.
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