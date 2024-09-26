صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 7 مليارات دولار لباكستان

(MENAFN
) وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات لباكستان، وهو ما وعدت البلاد بأنه سيكون المرة الأخيرة التي تسعى فيها للحصول على مساعدة من المؤسسة المالية العالمية، ووفقًا لبيان صادر عن الصندوق، يهدف القرض إلى دعم جهود إسلام آباد لتعزيز اقتصادها وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولاً واستدامة.
كما كانت باكستان قد وافقت في البداية على حزمة القروض في يوليو، مما يجعل هذه المرة الـ24 التي تتلقى فيها الدولة الواقعة في جنوب آسيا مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958، وشملت شروط الاتفاق تنفيذ إسلام آباد سلسلة من الإصلاحات الصارمة، كان من أبرزها توسيع قاعدتها الضريبية المزمنة، وعلى الرغم من أن هذه الإصلاحات ضرورية، فقد واجهت معارضة كبيرة محليًا بسبب طبيعتها غير الشعبية.
كذلك وصلت الأزمة الاقتصادية في باكستان إلى نقطة حرجة العام الماضي عندما واجهت البلاد خطر التخلف عن سداد ديونها، إذ انكمش اقتصادها بشكل حاد وسط الاضطرابات السياسية والتأثير المدمر للفيضانات الموسمية لعام 2022، وتسببت هذه الفيضانات في دمار واسع النطاق، مما زاد من الضغط على النظام الاقتصادي الهش بالفعل، وتمكنت باكستان من تجنب التخلف عن السداد في اللحظة الأخيرة بفضل المساعدات المالية من الدول الصديقة وحزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من هذا الارتياح المؤقت، لا تزال المالية العامة لباكستان تواجه تحديات شديدة، فالاقتصاد مثقل بالتضخم المتفشي، والديون العامة الهائلة، وتاريخ طويل من الفساد، وكل هذه العوامل قوضت الجهود الرامية إلى تحقيق نمو مستدام.
MENAFN26092024000045015839ID1108717149
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.