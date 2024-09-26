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واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لكييف بـ375 مليون دولار

9/26/2024 3:08:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس، أن الولايات المتحدة ستقدّم مساعدة عسكرية لأوكرانيا بقيمة 375 مليون دولار، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هايمارس، وقنابل عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.

وأكد بلينكن، في بيان، أن الولايات المتحدة ملتزمة بدفاع أوكرانيا عن نفسها ضد روسيا، مضيفاً أن واشنطن سترسل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وتتضمن الحزمة ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هايمارس، وقنابل عنقودية وقذائف مدفعية، ومركبات تكتيكية خفيفة ومصفحات وأسلحة صغيرة وأخرى مضادة للدروع مثل صواريخ جافلين وتاو، إضافة إلى صواريخ إيه تي-4 المضادة للدبابات وقطع غيار ومعدات.

وفي عهد الرئيس جو بايدن، قدّمت الولايات المتحدة نحو 175 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لأوكرانيا منذ اندلعت الحرب بينها وبين جارتها روسيا في فبراير 2022.

وأكد بلينكن، في بيانه، استمرار الدعم الأمريكي لكييف، مشدداً على أن «الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي حشدناه سيستمران في الوقوف إلى جانب أوكرانيا».

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