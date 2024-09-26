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8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

9/26/2024 3:08:24 AM
(MENAFN- Amman Net) استشهد 5 مواطنين فجر اليوم الخميس، بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي الأمل غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.
واستشهدت مواطنة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة بلوك 6 بمخيم جباليا، شمالي القطاع.
واستشهد مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأصيب مواطنان في قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شمال غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع.

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