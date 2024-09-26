8 شهداء جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

(MENAFN
- Amman Net) استشهد 5 مواطنين فجر اليوم الخميس، بينهم طفلان، وأصيب آخرون في قصف
إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة الضابطة الجمركية شرقي مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.
واستشهد مواطن في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة حي الأمل غربي مدينة خانيونس، جنوبي القطاع.
واستشهدت مواطنة في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في منطقة بلوك 6 بمخيم جباليا، شمالي القطاع.
واستشهد مواطن جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رفح، جنوبي قطاع غزة.
وأصيب مواطنان في قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف من آليات إسرائيلية شمال غربي مخيم النصيرات، وسط القطاع.
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