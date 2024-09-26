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7 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

9/26/2024 3:08:23 AM
(MENAFN- Amman Net) أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم ومنذ ساعات الصباح نشر مجموعات المختصة في الميدان وبشكل واسع على كافة الطرق الرئيسية، مشيرا الى أن جميع الطريق الخارجية سالكة ولا عوائق تذكر.
وقال عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إنه تم التعامل صباح اليوم وخلال فترة الـ 24 ساعة الماضية مع بعض الحوادث والمعيقات المرورية كان أبرزها حادث تصادم مركبتين عند دوار الظليل نتج عنه اصابتين وتم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء الحكومي وكذلك تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نتج عنه اصابتين اسعفا الى مستشفى معان الحكومي، وتدهور مركبة على طريق اتوستراد الزرقاء نتج عنه اصابتين تم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء، بالاضافة الى حادث تدهور على طريق الاغوار باتجاه اربد نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .
وبين انه تم التعامل مع بعض المعيقات منها "تسبيع تريلا" على طلوع النقب مما أدى الى اغلاق مسربين حيث تم إجراء تحويلة ترابية وإجراء اللازم في الموقع والطريق سالكة حاليا امام حركة المركبات، فيما تم التعامل ايضا مع احتراق رأس قاطرة عند طلوع العدسية ناعور باتجاه عمان دون اصابات وتم السيطرة على الحريق وإزالة الأثر المروري.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة والاشخاص الذين كانوا يعانون من ارهاق او تعب.
وبخصوص أهم المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها: ضبط مركبة تسير بسرعة 191 كلم/الساعة على طريق الأبيض باتجاه عمان وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالف.
ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة كالتتابع القريب والانشغال بالهاتف النقال للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة.

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