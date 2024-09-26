7 إصابات بحوادث تدهور وتصادم على طرق خارجية

(MENAFN
- Amman Net) أكد مندوب إدارة الدوريات الخارجية، أنه تم ومنذ ساعات الصباح نشر مجموعات المختصة في الميدان وبشكل واسع على كافة الطرق الرئيسية، مشيرا الى أن جميع الطريق الخارجية سالكة ولا عوائق تذكر.
وقال عبر إذاعة الأمن العام الخميس، إنه تم التعامل صباح اليوم وخلال فترة الـ 24 ساعة الماضية مع بعض الحوادث والمعيقات المرورية كان أبرزها حادث تصادم مركبتين عند دوار الظليل نتج عنه اصابتين وتم اسعافهما الى مستشفى
الزرقاء الحكومي وكذلك تدهور مركبة على الطريق الصحراوي نتج عنه اصابتين اسعفا الى مستشفى معان الحكومي، وتدهور مركبة على طريق اتوستراد الزرقاء نتج عنه اصابتين تم اسعافهما الى مستشفى الزرقاء، بالاضافة الى حادث تدهور على طريق الاغوار باتجاه اربد نتج عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى ابو عبيدة .
وبين انه تم التعامل مع بعض المعيقات منها "تسبيع تريلا" على طلوع النقب مما أدى الى اغلاق مسربين حيث تم إجراء تحويلة ترابية وإجراء اللازم في الموقع والطريق سالكة حاليا امام حركة المركبات، فيما تم التعامل ايضا مع احتراق رأس قاطرة عند طلوع العدسية ناعور باتجاه عمان دون اصابات وتم السيطرة على الحريق وإزالة الأثر المروري.
وأشار إلى تقديم جملة من المساعدات الإنسانية على الطرق الخارجية من قبل الدوريات المنتشرة على كافة الطرق والمحطات الأمنية كتقديم المساعدة لعدد من المركبات المعطلة والاشخاص الذين كانوا يعانون من ارهاق او تعب.
وبخصوص أهم المخالفات التي تم ضبطها خلال 24 ساعة الماضية كان أبرزها: ضبط مركبة تسير بسرعة 191 كلم/الساعة على طريق الأبيض باتجاه عمان وتم إجراء المقتضى القانوني بحق المخالف.
ودعت الإدارات المرورية السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة كالتتابع القريب والانشغال بالهاتف النقال للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك مؤكدين الجاهزية التامة لتقديم المساعدة لمحتاجيها على مدار الـــ ٢٤ ساعة.
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