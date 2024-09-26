شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على لبنان

MENAFN - Palestine News ) بيروت/PNN- استُشهد وأصيب عدد من المواطنين اللبنانيين، اليوم الخميس، جراء الاحتلال الإسرائيلي عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، باستشهاد 4 مواطنين جراء قصف الاحتلال بلدة عيتا الشعب وقانا جنوب لبنان.

وأشار مراسل الوكالة الرسمية، إلى أن الاحتلال شن عشرات الغارات استهدفت البقاع اللبناني، حيث استهدفت 40 منها مدينة بعلبك، وبلدات سحمر، ويحمر، ولبايا، وسرعين، وعلي النهري، والعين، ويونين، والنبي شيت، والكرك، ورياق، وجلالا، وشعت، والخضر، وبريتال، والبزالية، ودورس، والهرمل، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين اللبنانيين.

كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدات المجادل، وسلعا، والكفور، وزوطر الشرقية، والبيدر، وحبوش، وطير دبا، والنبطية الفوقا، ومحرونة، وكفر رمان جنوب لبنان.