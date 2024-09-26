الجيش الإسرائيلي المحتل يعلن عن تعبئة لواءين احتياطيين لتعزيز القوات المشاركة حاليًا في النزاع مع حزب الله

(MENAFN
) أعلن الجيش الإسرائيلي المحتل أمس عن تعبئة لواءين احتياطيين لتعزيز القوات المشاركة حاليًا في النزاع مع حزب الله, ويعتبر المحللون أن هذا التطور يمثل مؤشرًا محتملًا على غزو بري يهدف إلى إجبار حزب الله على التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني, ويبدو أن هذه الاستراتيجية العسكرية تتأثر بالضغوط الداخلية في الأراضي المحتلة لتمكين عودة حوالي 90,000 نازح من المناطق الشمالية، الذين يتم إيواؤهم حاليًا في الفنادق والشقق من قبل الحكومة المحتلة حتى يتم اعتبار الظروف آمنة لعودتهم.
كما تبدو احتمالية الاقتحام البري إلى جنوب لبنان أكثر واقعية، خصوصًا بعد تصريحات من مسؤولي الجيش المتقاعدين، الذين يؤكدون أن أي عملية عسكرية تفتقر إلى عنصر الأرض لن تؤثر بشكل فعّال على ميزان القوى لصالح إسرائيل, هذه المعتقدات تسلط الضوء على فكرة أن الهجوم البري ضروري لتحقيق أهداف استراتيجية مهمة, في خضم هذا التزايد العسكري، أعرب داني دانون، ممثل إسرائيل لدى الأمم المتحدة، عن أن تل أبيب منفتحة على الاقتراحات التي تهدف إلى تهدئة الصراع المستمر مع لبنان, وأكد أن إسرائيل لا تنوي إطلاق غزو بري، وبدلاً من ذلك تفضل الحلول الدبلوماسية، مشيرًا إلى أن "حربًا شاملة ليست في مصلحة أي طرف, " وعلى الرغم من تدهور الأوضاع، أكد دانون أن هناك طرقًا محتملة لحل دبلوماسي.
ومن وجهة نظر إسرائيل، فإن الحل الدبلوماسي يتطلب انسحاب حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وانفصاله عن المقاومة الفلسطينية في غزة، وضمان العودة الآمنة للسكان في شمال إسرائيل, ومع ذلك، فقد رفض حزب الله هذه المطالب بشكل قاطع، مصرحًا بأن هذه الشروط لا يمكن الوفاء بها إلا بعد انتهاء الأعمال العدائية في غزة, كما أنهم يرفضون بشدة أي ترتيبات قد تتطلب منهم العودة إلى الحدود المحددة بواسطة نهر الليطاني, في ضوء هذه الديناميات المعقدة، يعتقد المحللون أنه في حال حدوث غزو بري، من المحتمل أن يختلف عن العملية الواسعة التي أطلقت في يونيو 1982, بل سيكون التركيز على إجبار حزب الله على التراجع إلى ما وراء نهر الليطاني وضمان اتفاق يضمن سلامة المواطنين الإسرائيليين في الشمال, مع تصاعد التوترات، تظل الوضعية غير مستقرة، مما يثير تساؤلات عميقة بشأن الاستراتيجية العسكرية والاستقرار الإقليمي.
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