إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف حوالي 280 موقعًا في لبنان

(MENAFN
) أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن سلاح الجو الإسرائيلي قد استهدف حوالي 280 موقعًا في لبنان منذ صباح الأمس الموافق 25 سبتمبر، بينما واصل حزب الله إطلاق قذائف صاروخية نحو المناطق المحتلة, وفي تطور ملحوظ، أطلق حزب الله صاروخًا باليستيًا باتجاه تل أبيب لأول مرة منذ اندلاع النزاع في الثامن من أكتوبر، مما يشير إلى تصعيد كبير في الأعمال العدائية بين الطرفين.
كما أفاد وزير
الصحة اللبناني أن القصف الإسرائيلي في جنوب وشرق لبنان أسفر عن 51 حالة وفاة و223 إصابة فقط يوم أمس, مما يرفع إجمالي الضحايا من العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة، التي تستمر منذ ثلاثة أيام، إلى حوالي 600 قتيل وقرابة 2000 جريح، معظمهم من المدنيين, تشير الهجمات الأخيرة لحزب الله على منطقة تل أبيب الكبرى إلى توسيع نطاق عملياته إلى أكثر من 100 كيلومتر، مما يبرز قدراته العسكرية المتزايدة, وفي الوقت نفسه، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات داخل لبنان، بما في ذلك هجوم غير مسبوق على بلدة في جبل لبنان، الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومترًا من الحدود, وذكرت القوات الإسرائيلية أنها استهدفت عدة مخازن أسلحة لحزب الله في قرى ومناطق مختلفة في جنوب لبنان.
وفي تصعيد كبير، أفيد بأن حزب الله استهدف صاروخ قادر-1 مقر جهاز الموساد على مشارف تل أبيب, بالإضافة إلى ذلك، أفادت وسائل الإعلام العبرية بوجود "قصف كبير جدًا" من حزب الله استهدف البلدات في الجليل الأعلى, وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 40 صاروخًا أُطلقت من لبنان نحو بلدة صفد, تم استهداف أحد المباني السكنية المحصنة في صفد وأُشعلت فيه النيران، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات, وقد قامت السلطة المحلية للإطفاء بتعبئة سبع فرق لمكافحة الحرائق في عدة مناطق من صفد نتيجة القصف الصاروخي, في ظل العنف المستمر، حثت السلطات سكان صفد على البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحصنة, ومع تصاعد الأعمال العسكرية، تصبح تداعيات الوضع الإنساني وآثارها على الاستقرار الإقليمي أمورًا تتطلب اهتمامًا عاجلاً.
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